Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років вʼязниці за розтрату державних коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказа".
Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі.
Видання нагадує, що наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були винесені у двох інших справах - про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.
Топ коментарі
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.03.2025 08:50
+19 Джон Кроутер
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+14 Понад усе #600942
показати весь коментар12.03.2025 08:45
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але, нє, батьки не кияни.
вийди і твоє смердіння піде разом з тобою.
як би, не довелося запитувати: чия україна?
тебе не повинно їбати, чий крим!
зрозуміло? і гєй, в несексуальному сенсі і не патріот?
"Диплом фєрмєра" на фєрмі медведчука.
І вся твоя писанина- це вкиди з фєрми
ти переміг!
стучи адмінам!
для цього цілий форум є.
з якими ж імбецилами вимушений спілкуватися.....
Ви навмисне перекручуєте, в цикл обслуговування реакторів входить не тільки персонал.
Україна здорової людини активно працює над заміною російського ядерного палива. До 2022 року основним постачальником палива була російська компанія "ТВЕЛ", будівництво нових енергоблоків за технологією AP1000 від Westinghouse, дозволить зменшити залежність від старих радянських технологій. Але там зеле бобикам не так пахне відкатами та поцілунками у ясна з московитами.
Щось не видно, тягне лямку в засланні разом з чоловіком...І мовчить зціпивши зуби.
україна, сьогодні зараз стає на рейки грузії!
сьогодні нам кажуть, що треба припинити вогонь, завтра скажуть: ви хочете повторення 24.02. 2022? треба налагоджувати зв'язки з сусідами!
пороха посадять, опозиція припинить своє існування, ригі, вже повернулися у владні кабінети!
бойко прем'єр, арєстовіч депутат у раді.
зброя чи асфальт? припинити стріляти чи тотальна мобілізація? мінування чи шатли?
як вирішити, де правильне рішення?
тому, виключно народний суд з каштаном на хрещатику.
Чому зешобла ніяким чином не турбується цим фактом?
Один в молочном контейнере вернулся в вотчину *****, второй добровольно передал власть ставленнику *****!
Грузія - 650 $
Україна - 450 $ (До загального фонду державного бюджету України у 2023 році надійшло 58 млрд доларів США, що відповідає 2128 млрд гривень. З цієї суми 42,479 млрд доларів було отримано у вигляді допомоги від міжнародних партнерів, з яких 27 % становило грантове фінансування.)