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Новини Справа Саакашвілі Затримання Саакашвілі в Грузії
10 001 93

Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці

Міхеіл Саакашвілі

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років вʼязниці за розтрату державних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказа".

Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі.

Видання нагадує, що наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були винесені у двох інших справах - про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі

Автор: 

Грузія (1843) вирок (1062) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+38
ПреЗЕдент купує паРашкінські реактори, а тебе турбує питання вин з Грузїї...
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12.03.2025 08:50
+19
Скажіть мені хто-небуть чому зважаючи на дії нового грИзУнського уряду щодо України у нас досі в магазинах прилавки ломляться від грИзУнських вин та коньяків???? Тут я вважаю треба вчитися у Трампа - мито 300 % було б норм!!!
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12.03.2025 08:45
+14
Немає вже тої Грузії , є купка гризунів провінції орди .
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12.03.2025 08:45
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Ех Міха
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12.03.2025 08:43 Відповісти
от, я киянин, син киян, ніколи не був на даху будинка біля майдану. а, міхо був.
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12.03.2025 08:53 Відповісти
Так заберись на дах. Може там шось є таке що ми не знаємо
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12.03.2025 09:11 Відповісти
А батьки кияни?
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12.03.2025 09:16 Відповісти
я киянин, син киян

але, нє, батьки не кияни.
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12.03.2025 09:46 Відповісти
Як в анекдоті, в сім'ї євреї є? Ні, я перший
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12.03.2025 09:57 Відповісти
А дах є?
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12.03.2025 11:29 Відповісти
Може заберешся та стрибнеш вниз головою, щоб хоч трохи в коментах не смерділо кацапами.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
смердить?
вийди і твоє смердіння піде разом з тобою.
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12.03.2025 09:45 Відповісти
Короткий тест- чій Крим?
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12.03.2025 11:30 Відповісти
Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

як би, не довелося запитувати: чия україна?
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12.03.2025 11:36 Відповісти
Гей, патріот таємничої країни, так і не почули віж тебе пряму відповідь на пряме питання-Чий Крим?
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12.03.2025 20:27 Відповісти
ти такий примітивний, що аж бридко.
тебе не повинно їбати, чий крим!
зрозуміло? і гєй, в несексуальному сенсі і не патріот?
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12.03.2025 20:33 Відповісти
Відсутність прямої відповіді на питання " чий Крим", свідчить , що в тебе є
"Диплом фєрмєра" на фєрмі медведчука.
І вся твоя писанина- це вкиди з фєрми
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12.03.2025 20:59 Відповісти
добре!
ти переміг!
стучи адмінам!
для цього цілий форум є.
з якими ж імбецилами вимушений спілкуватися.....
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12.03.2025 21:08 Відповісти
Скажіть мені хто-небуть чому зважаючи на дії нового грИзУнського уряду щодо України у нас досі в магазинах прилавки ломляться від грИзУнських вин та коньяків???? Тут я вважаю треба вчитися у Трампа - мито 300 % було б норм!!!
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12.03.2025 08:45 Відповісти
Імпортозамєщєніє і портрєтік Сцянича на стіні?
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12.03.2025 08:49 Відповісти
ПреЗЕдент купує паРашкінські реактори, а тебе турбує питання вин з Грузїї...
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12.03.2025 08:50 Відповісти
Шкода, що вони не зрозуміли, що обслуговування тих реакторів буде кацапським
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12.03.2025 11:54 Відповісти
..шкода..що Ви не знаєте..що в Україні повний цикл обслуговування УКРАЇНСЬКИМИ спеціалістами! Хоч трохи логіку у мозку включіть!! Всі наші станції з СрСровськими реакторами... А це кацапсячі вироби. То що... зараз наші атомні теж кацапи обслуговують? Може вже почнете трохи думати?
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12.03.2025 12:19 Відповісти
Не знаю, які у вас джерела інформації, мої - доповідь тематичної групи в Єврокомісії. А ваші окрім кремлівської/ єрмаківській пропаганди?
Ви навмисне перекручуєте, в цикл обслуговування реакторів входить не тільки персонал.
Україна здорової людини активно працює над заміною російського ядерного палива. До 2022 року основним постачальником палива була російська компанія "ТВЕЛ", будівництво нових енергоблоків за технологією AP1000 від Westinghouse, дозволить зменшити залежність від старих радянських технологій. Але там зеле бобикам не так пахне відкатами та поцілунками у ясна з московитами.
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12.03.2025 15:31 Відповісти
Джерело інформації... називається ЛОГІКА!! От у Вас дійсно кремлівська пропаганда... що наші реактори обслуговують кацапсячі! Ще в 2023 році половина енергоблоків з всіх 15... включаючи блоки ЗаАЕС були переведені на твели американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB. Не знаю...скільки залишилося перевести зараз.... але!!!! вже багато років рашка не має ніякого доступу до наших АС. Так що Україна здорової людини..вже ДАВНО!!! зробила те... про що Ви намагаєтеся написати. Де Ви так загальмували у часі? Починайте думати....))))
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12.03.2025 18:19 Відповісти
Я констатую лише побутове хамство + газлайтинг із вашого боку. Слабкуваті болота пропагандонами 😂
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12.03.2025 23:40 Відповісти
Скажемо простими..доступними для пихатих неуків словами!!! Коли обісрався... то сядь і замовкни. Якраз газлайтінг з моєї сторони і не використовувався. Ви самі себе ..своїми дописами намагалися маніпулювати. А може ..і скоріш всього..з за потенційної безграмотності ..писали тексти про те..про що..колись... і десь чули. Розумна людина не пише про те... про що не знає. А якщо це робить... то і отримує негативне ставлення до себе. Тому..що просили..то і отримали... Про здатність Вас логічно мислити і думати...я промовчу! Особливо про пропагандонів.... ))))
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13.03.2025 12:49 Відповісти
.. а то ..що зелені паскуди купили це у болгар... ))) Так на то вони і зелені паскуди ... щоб десь і щось намутити...
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12.03.2025 18:20 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3676352-sim-energoblokiv-ukrainskih-aes-pereveli-na-amerikanske-palivo-westinghouse.html Хочу..щоб Ви відпустили гальма....)))
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12.03.2025 18:23 Відповісти
Це болгарська власність ! А вина грузинські нехай везуть в рашку.
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12.03.2025 10:14 Відповісти
До того ж-застарілі,нікому не потрібні реактори
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12.03.2025 10:55 Відповісти
На Україні цей шмурдяк виготовляється. Для чого його везти з Грузії? Через Крим, чи морем його привозять до Одеси?
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12.03.2025 08:57 Відповісти
НА Україні виготовляється такий шмурдяк як ти,а В Україні виготовляють доволі якісні товари споживання.
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12.03.2025 09:00 Відповісти
Воно то так, але всім впарюють шмурдяк, а тільки одиницям, таким як зеля і ти, ну може ще й дєрьмаку, потрапляє щось якісне
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12.03.2025 09:03 Відповісти
Якщо брати виноробство, то найкраще було на Херсонщині, де тепер москалі.
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12.03.2025 10:26 Відповісти
Розливають може і у насю Проте є експорт з гризунії конячних спиртів та виноматеріалів
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12.03.2025 09:12 Відповісти
Немає вже тої Грузії , є купка гризунів провінції орди .
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12.03.2025 08:45 Відповісти
толі дєрьмак з своїм зєлєю! ні каплі в свій карман! всі кошти в оп-у! ))
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12.03.2025 08:45 Відповісти
Пропав Міхо - а як починав - і десь иого однодумці подівались
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12.03.2025 08:45 Відповісти
Такае же ** ну тая Богущкая в СН Петю поливает грязью!
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12.03.2025 08:49 Відповісти
Просрав Міхо все. І свою країну, і однодумців.
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12.03.2025 08:49 Відповісти
зате, скільки сукнарітних і не нарітних перетоптав, ще й обрюхатив, хоча, для України він використаний кондом ще й на вивернуту сторону тричі.
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12.03.2025 09:20 Відповісти
А де дружина декабриста Єлизавета Ясько?
Щось не видно, тягне лямку в засланні разом з чоловіком...І мовчить зціпивши зуби.
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12.03.2025 10:04 Відповісти
Хай подає в ЄСПЛ, там ті вироки розмажуть...
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12.03.2025 08:48 Відповісти
дивиться і не кажіть, що не бачили!
україна, сьогодні зараз стає на рейки грузії!
сьогодні нам кажуть, що треба припинити вогонь, завтра скажуть: ви хочете повторення 24.02. 2022? треба налагоджувати зв'язки з сусідами!
пороха посадять, опозиція припинить своє існування, ригі, вже повернулися у владні кабінети!
бойко прем'єр, арєстовіч депутат у раді.
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12.03.2025 08:49 Відповісти
Добігався.голова офісу простих рішень
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12.03.2025 08:50 Відповісти
Бідні грузини, не допомогли протести..
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12.03.2025 08:51 Відповісти
розвели як лоха
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12.03.2025 08:52 Відповісти
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12.03.2025 09:00 Відповісти
Янукович заявив, що з ним спілкуються представники адміністрації Трампа
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12.03.2025 09:44 Відповісти
Обіцяв, що після відставки Порошенко пенсії піднімуться в три рази в Україні...Хороший мужик був..Любив обіцянки давать..
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12.03.2025 08:52 Відповісти
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12.03.2025 09:01 Відповісти
Кадри льоні кучми: лазаренко, прохвесор овощ.
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12.03.2025 10:18 Відповісти
"за розтрату" досить слабка стаття. Це не вкрав, а лише не туди направив кошти. А хто вирішує туди чи не туди? які експерти? Це треба оприлюднити що саме там було.
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12.03.2025 08:58 Відповісти
свіжий приклад:
зброя чи асфальт? припинити стріляти чи тотальна мобілізація? мінування чи шатли?
як вирішити, де правильне рішення?
тому, виключно народний суд з каштаном на хрещатику.
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12.03.2025 09:12 Відповісти
Каштан на Хрещатику - добре, якби на отій вилці, яку воно приліпило у центрі зі свічками - ще краще. Але, на мою скромну думку, найкращий варіант - незабутній номер, який у свій час виконав Каддафі. Та ще б на біс, та декілька разів! Хоча б по разу за кожну похерену свого часу повістку. Ото б фанати аплодували!
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12.03.2025 09:48 Відповісти
Щось для Міхо військовий курс не допоміг - все одно ґрати. Як казав М. Жванецький, може у консерваторії щось підправити?
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12.03.2025 09:58 Відповісти
Сидів би в Україні собі...навіщо було їхати у Грузію? Усі забули про нього.ніхто не допоміг..Як і Навальний.не сиділось у Німеччині.А мог би жити.Серьозні люди.а роблять дурниці.самі їдуть у пастку.
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12.03.2025 09:10 Відповісти
міхо, нєудєржимо рвало на родіну!
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12.03.2025 09:15 Відповісти
З політики в Україні його вигнали, Аваков виявився більш важливий для влади тоді. В Саакашвілі навіть громадянство забрали.
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12.03.2025 09:16 Відповісти
не потрібно було й давати, а забрали- бо патологічний брехун як і ТЮлька, що цього преза юзала.
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12.03.2025 09:23 Відповісти
та ні, брехунів завжди підвищують. Там Міхо деякі схемки ламав на найвищому рівні, то поняли що з ним сяде багато хто й перелякались вусмерть.
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13.03.2025 05:36 Відповісти
Це точно! З гнідами не потрібно грати в благородство.
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12.03.2025 09:19 Відповісти
Щоб не мішав робити #житипоновому# шухеричам, бойкам, мураєвим, мертведчукам, та їншій РИГО-МРАЗОТІ, в 2015-му Педро Шоколадний лишив його громадянства.
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12.03.2025 09:25 Відповісти
Михуїл вкусив руки яка його, вуличну собаку, годувала. За це отримав очікуваного копняка під сраку. З невдячними тваринами інакше не можна.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
о вилізло без мозку, трусів та із штиняючими штанцями, зебіл, риг чи інший звір від ТЮльки?
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12.03.2025 09:37 Відповісти
І навіть краватку не дадуть пожувати.
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12.03.2025 09:20 Відповісти
Ну це з самого початку було зрозуміло що прорашистський режим його живим вже не випустить. От дурак, навіщо ти туди поперся. Сидів би собі в Європі коньяк пив
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12.03.2025 09:20 Відповісти
його туди заманили його "побратими" сказавши йому що це його останній шанс на повернення в Грузію. Пам'ятаєте, тоді були заворушення щодо зкинути з влади Іванішвілі? І опозиційні сили почали перемогати. От його і покликали очолити та перемогти. А потім коли його заарештували з'ясувалося що це була пастка. Тобто, "перемогу" опозиції на якійсь час організували заради всього цього. Як тільки він опинився в Батумі його одразу заарештували. І потім вже із тюрми він передав, що ті люди, які його переконували повернутися вони всі перейшли на бік Іванішвілі і на разі мешкають в Грузії.
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12.03.2025 10:41 Відповісти
Все в руках народа...захотіли б то скинули цю владу.
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12.03.2025 09:22 Відповісти
Як проросійський режим повільно в тюрмі вбиває патріота Грузії. Шкода Міхо.
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12.03.2025 09:30 Відповісти
Его до сих пор боятся, причем все, даже бывшие соратники.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
Символічний жест, який закріплює окупацію Грузії.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
Грузія - це провінція кацапії. Її вже ніщо не врятує, тому Карлсон приречений. Мені й досі не зрозуміло, якого дідька він поїхав на історичну батьківщину, на що сподівався. Авантюрист по суті сам зруйнував своє життя.
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12.03.2025 09:42 Відповісти
обдовбався... ще б і "нашого", що в дЄрьмаку так порвало б.
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12.03.2025 09:49 Відповісти
Наскільки мені відомо, Міхо громадянин України.
Чому зешобла ніяким чином не турбується цим фактом?
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12.03.2025 09:47 Відповісти
Грузия на сегодня - несостоявшаяся страна, это клоака, она обречена на нищенское существование и жизнь на путлеровских подачках.
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12.03.2025 09:51 Відповісти
нехай ідуть куди очі бачать
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12.03.2025 10:32 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядько.
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12.03.2025 10:34 Відповісти
о, кугут тижневий прокукурікав...
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12.03.2025 10:35 Відповісти
ситуація з саакашвілі це урок для Укроїни--сша завжди кинуть і обдурять-адже він був їх союзником і вірив їм,-афган-грузія-та інші всі вони довірились байкам сша і подивіться що з ними сталось--це урок для нас
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12.03.2025 10:36 Відповісти
Не прощу хождение этого деграданта, с кучкой бомжей по Майдану под Плыве Кача...
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12.03.2025 10:46 Відповісти
Мишико - второй по тупости президент на постсоветском пространстве, первый - Назарбаев !
Один в молочном контейнере вернулся в вотчину *****, второй добровольно передал власть ставленнику *****!
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12.03.2025 10:57 Відповісти
Середня місячна заробітна плата на кінець 2023 року :
Грузія - 650 $
Україна - 450 $ (До загального фонду державного бюджету України у 2023 році надійшло 58 млрд доларів США, що відповідає 2128 млрд гривень. З цієї суми 42,479 млрд доларів було отримано у вигляді допомоги від міжнародних партнерів, з яких 27 % становило грантове фінансування.)
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12.03.2025 11:11 Відповісти
Це тобі не в Україні дівок портити, бухати-курити, та до "Майдану 3" закликати.
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12.03.2025 11:29 Відповісти
позор несмываемый прокацапским ******* под рукуводством иванишвили! Саакашвили народный герой грузии,лютый враг рашки,человек который победил криминал в грузии,при котором грузия экономически расцвела!
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12.03.2025 11:35 Відповісти
 
 