Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років вʼязниці за розтрату державних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказа".

Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі.

Видання нагадує, що наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були винесені у двох інших справах - про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

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