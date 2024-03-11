УКР
Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі

саакашвілі

Уряд Грузії висловив своє занепокоєння щодо перебування на посаді членів уряду Міхеїла Саакашвілі, які в Грузії є злочинцями, та закликав видати їх. Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеішвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Про це повідомляє Грузія Online, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що владі України важливо і необхідно передати Грузії осіб, які нині обіймають високі посади в українській владі.

"На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина, ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв'язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни - Грузії та грузинського народу", - йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність.

"На цьому тлі низка рішень української влади викликає жаль і глибоку стурбованість, які прямо суперечать традиційній дружбі, що встановилася між двома країнами та народами", - йдеться у заяві.

За їхніми словами, рішення української влади, такі як відкликання посла України в Грузії та видворення посла Грузії з України під некоректними приводами щодо перебування Саакашвілі в передсмертному стані, викликали стурбованість в Грузії.

Також, згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади.

"З огляду на це особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеішвілі на посаді радника Генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Нагадаємо, що зазначені особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії, жертвами якого стали життя, здоров'я і благополуччя багатьох людей", - зазначили в уряді Грузії, назвавши дії України "спрямованими на штучне віддалення двох дружніх країн і народів один від одного".

У заяві наголошується, що насамперед Україні "важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі".

"Ми глибоко віримо, що які б рішення не ухвалювали політики, ніщо не похитне історичну дружбу між нашими країнами та народами", - йдеться в заяві уряду Грузії.

Грузія (1864) Саакашвілі Міхеіл (2155) Україна (6097)
+44
На агрохімії сторгуємося? Дешево задарма віддамо
показати весь коментар
11.03.2024 13:08 Відповісти
+35
Так може їм увесь грузінський легіон ЗСУ віддати?

Підстілки ху&ла! Вони ще й пельку розкривають?!
показати весь коментар
11.03.2024 13:18 Відповісти
+32
А чого Мєдвєдєв напряму не вимагає, а використовує проксі-країну та проксі-уряд?
показати весь коментар
11.03.2024 13:08 Відповісти
Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.(с)
показати весь коментар
11.03.2024 13:51 Відповісти
було б непогано
ви зрозуміли про що я
показати весь коментар
11.03.2024 14:22 Відповісти
Цікаво Грузію в ЄС швидше візьмуть?
показати весь коментар
11.03.2024 14:28 Відповісти
там турецький менталітет і сценарій буде таким же
показати весь коментар
11.03.2024 16:21 Відповісти
Це питання до єрмака з татаровим.. вони допоможуть грузінам...
показати весь коментар
Выдайте им Арахамию.
показати весь коментар
11.03.2024 13:09 Відповісти
Того треба повернути абхазам
показати весь коментар
11.03.2024 13:11 Відповісти
ІДИТЬ на фуй , пособники фуйла.
показати весь коментар
11.03.2024 13:10 Відповісти
Хто такі ? - злодіі в законі?
показати весь коментар
11.03.2024 13:11 Відповісти
Московиты не оставят в покое тех, кто сопротивлялся им в 08.
показати весь коментар
11.03.2024 13:11 Відповісти
"надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність"

видайте цим ************** пару мішків зерна і хай заспокояться
показати весь коментар
11.03.2024 13:15 Відповісти
Позвонили из Кремля в Тбилиси
Приказали сделать то - то и то- то
Тбилиси делает
Хорошая Тбилиси ,умеет обслужить московского клиента
Но в Европу такую хорошую Тбилиси не возьмут
Там уже есть свои проститутки,которые обслуживают московского клиента
Целых две
Венгрия и Словакия....
показати весь коментар
11.03.2024 13:19 Відповісти
грузинські повії доволі волохаті
на любітєля
показати весь коментар
11.03.2024 14:23 Відповісти
Гогилашвили не подойдет?Или Буданов за любимую(го) станет горой?
показати весь коментар
11.03.2024 13:20 Відповісти
А то что? Вы признаете южную оссетию территорию рф?
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Грузія, влада, якої і частина територій перебуває під окупацією Кремля, вимагає неможливого від України, яка намагається себе, опосередковано Європу, увесь Цивілізований Світ і Грузію (якщо вона-таки така є) у тому числі, захистити від окупації
позбудетеся кремлівських засланців - звертайтеся, погомонІмо "за життя"
показати весь коментар
11.03.2024 13:25 Відповісти
хай заберуть арахамій, обох...
вини ж уклоністи-втікачі....
це ж теж стаття кпк
бо арахамія ж хоче карати втікачів-українців.
то хай писдує відвойовувати абхазію у *****
а чом би й ні???
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
Арахамія у Грузії при владі не був, а вони наполягають на видачі не за етнічним походженням, а за опозиційною до ******** влади позицією. Хоч я й радів би позбавленню України від ТАКИХ як Арахамія, але пропозиція дивна!
показати весь коментар
11.03.2024 13:40 Відповісти
чому дивна?
я лиш пропоную зробити з ними (арахаміями)
те, що він хоче зробити з українцями.
повернути на Батьківщину та заставити воювати...
а їхня Батьківщина, окупована, там...
що тут дивного?
показати весь коментар
11.03.2024 14:23 Відповісти
Я не прихильник Сака,але враховуючи що в Грузії по суті рулить раша то дулю вам з маком.
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
як обстановка на фронті ускладнилася, притих "найхворіша у світі людина", депортацію в Україну не вимагає
показати весь коментар
11.03.2024 16:26 Відповісти
уряд Грузії остаточно їбанувся.
показати весь коментар
11.03.2024 13:31 Відповісти
Ну, хто саме у ********* керівництва Грузії є "злочинцем" ми вже зрозуміли - будь хто котрий не поділяє їх ******* прокремлівську політику, і ті хто руйнували тоді схеми по розкраданню грошей тім же хто зараз при владі!
показати весь коментар
11.03.2024 13:37 Відповісти
".........для расправы"
показати весь коментар
11.03.2024 13:39 Відповісти
..глядя на то, что происходит - могут и отдать.. петя с югой, в свое время, отдавали же чеченских добробатов в рашку и белорашку.. К сожалению, у большинства людей пямять короткая..
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
Ну як Сакашвілі проривав кордон з польшею ,я б теж віддав.А замість петі юги вже кажи андрюша,мишаня(подоляк)
показати весь коментар
11.03.2024 13:56 Відповісти
Андруша, мшаня ему платят за єто.
показати весь коментар
11.03.2024 13:59 Відповісти
У некоторіх мозгов нет, поєтому и памяти. Чмо московитское.
показати весь коментар
11.03.2024 13:58 Відповісти
брехня, не віддавали
показати весь коментар
11.03.2024 17:48 Відповісти
..ох и порохолюбов набежало на мой коммент.. отвечаю сразу всем любителям шоколада.. Сделал поиск в гугле, вот первая попавшяся ссылка: https://hromadske.ua/ru/posts/ukrayna-vydala-fsb-rossyianyna-tumhoeva-chto-yzvestno
показати весь коментар
11.03.2024 18:53 Відповісти
я знав, що ти тільки про цього чурбана і згадаєш, але він не був добровольцем і дня не воював в Україні за Україну, він никався від видачі, поїхав глянути на схід, а там стриляють і втік нафіг. Україна не відстійник для лайна. Але потрібен був шум навколо от і писали всяку дурню.
показати весь коментар
12.03.2024 07:40 Відповісти
"В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність."

Яким чином підтримувала? Допомогаючи РФ обходити санкції? Яким чином висловлювала солідарність? Відмовляючись засуджувати агресора?
показати весь коментар
11.03.2024 13:42 Відповісти
Є арахамія-абхазец,Єрмак-буде у Грузіі штатним пісарем іще 5-6 "менеджерів".В Грузіі є партія грузинська мрія.Будн в грузіі країна мрій арахаміі,єрмака.Льоня-космос в вас вже є.
показати весь коментар
11.03.2024 13:51 Відповісти
Читаю що Арахімію в придачу, я підтримую тільки разом з Стефанчуком (Коливан).
показати весь коментар
11.03.2024 13:51 Відповісти
Биковата свиня там не приживеться.Воно дрібний аферіст.Як що за ним небуде стояти гопота з офісу-воно нікто.
показати весь коментар
11.03.2024 14:04 Відповісти
Ага, віддадуть. То е для Zелених самий смак, шулери, вори, шпана.
Шо до того біджо, вимагай щось у жинкі, кіть не віддае. Маскалька соска.
показати весь коментар
11.03.2024 13:56 Відповісти
Міняємо на ті "Буки" які у 2008-му Ющенко передав грузинам для оборони проти російської агресії!
показати весь коментар
11.03.2024 13:57 Відповісти
не міняються.
показати весь коментар
11.03.2024 14:37 Відповісти
Україна вже як прохідний двір! в управлінні Україною євеї, русськіє, татари, абхазці, грузини... нічого дивного, що українців убивають.
Українцям давно пора взяти управління країною в свої руки!
показати весь коментар
11.03.2024 13:57 Відповісти
Так а хто це зробив на виборах 2019році.Мабуть марсіанє.
показати весь коментар
11.03.2024 14:25 Відповісти
Віддати потрібно всіх і на додачу гогілашвілі з парцхаладзе.
показати весь коментар
11.03.2024 13:58 Відповісти
а хуху нє хохо продажня влада Грузії.
показати весь коментар
11.03.2024 14:06 Відповісти
А хто ці люди?
А ви б не хотіли, щоб видали Захарченка і інших вбивцю майданівців?
показати весь коментар
11.03.2024 15:11 Відповісти
мерзкие,************* мрази! Саакашвили-национальный герой грузии,победил там корупцию,сделал страну более развитой,боролся с рашкой и ******!и они всё забыли и легли под ***** и рашку опять!этот их иванишвили согнул их в бараний рог!раньше я был лучшего мнения о грузинах,а теперь понимаю что они не борцы.
показати весь коментар
11.03.2024 14:42 Відповісти
Грузины нормальные люди,хорошие воины,но и у них хватает,,мудрого нарида,,. Не надо всех под одну гребёнку.
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
Де і в кого він герой?
Не меліт дурниць.
показати весь коментар
11.03.2024 15:10 Відповісти
Звичайно, у злодіїв в законі він зовсім не герой.
показати весь коментар
11.03.2024 17:15 Відповісти
а що таке "злодії в законі" таких не існує в Україні.
показати весь коментар
11.03.2024 17:44 Відповісти
уряд Грузії може йти *****
показати весь коментар
11.03.2024 14:48 Відповісти
Взагалі якщо подивитись хто це, то мені вони не вдоподоби.
Я розумію - в Грузії проросійська влада,
але як для мене саакашвілі той самий янукович, а його підлеглі , такіж самі як і при владі януковича.
Може щось не так, то поясніть мені хто ці люди і чому вони втекли з своєї країни.
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
Підкажіть, ну хто ці люди? Може вони герої України?
Бо знаю, саакашвілі в Україні тільки багатів і наживався на українцях.
Дякую Господу, що позбавив нас цього " реформатора".
показати весь коментар
11.03.2024 15:16 Відповісти
Це вам у трамваї кума собаки вашого сусіда розповіла?
показати весь коментар
11.03.2024 17:17 Відповісти
Спочатку треба повернути в Україну громадянина України Саакашвілі.
показати весь коментар
11.03.2024 15:19 Відповісти
порушника українського кордону необхідно позбавити громадянства, а також за фальсифікацію документів для його отримання
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
Не знаю що він сфальшував для отримання громадянства. Але офіційна підстава для одержання в нього була навіть виходячи з того, що він навчався в Україні. Цього вже було достатньо.
показати весь коментар
11.03.2024 17:19 Відповісти
факт навчання не є підставою для отримання громадянства.
показати весь коментар
11.03.2024 17:41 Відповісти
На момент 91 року він постійно проживав в Україні, бо був київським студентом. Тож цього достатньо.
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
не постійно, а тимчасово, на переіод навчання, і виїхав нафіг потім, тому підстав для отримання гпромадянства по цьому пункту немає.
показати весь коментар
12.03.2024 07:37 Відповісти
нахрін не потрібен такий громадянин. незаконно отримав, незаконно повернули громадянство.
показати весь коментар
11.03.2024 17:40 Відповісти
і ціх закатують як Міхо,- дірку вам від баранки ,а не шарапова
показати весь коментар
11.03.2024 15:23 Відповісти
бачили ми ці безжальні тортури, коли "голодуючого змусили" зжерти трилітрову банку меду та купу баночок дитячого харчування. тільки ложка свистіла

остаточно зрозуміло стало навіть у Грузії хто такий карлсон, особливо в порівнянні з тим же льошою - бутербродом
показати весь коментар
11.03.2024 16:58 Відповісти
ніхто його не катує, кловун ще той, само поїхало, само і вигрібає. Між іншим свого часу він там чудив теж нормально.
показати весь коментар
11.03.2024 17:39 Відповісти
а ця офіційна Грузія хоч копійку чи снарядик перерахувала Україні за два роки не згадаю, так про шо мова
показати весь коментар
11.03.2024 15:27 Відповісти
Та викиньте їх на*уй з України, і Арахамію прихватіть
показати весь коментар
11.03.2024 16:21 Відповісти
а оцього, що з Блудановим разом жив вони не хочуть, щоб їм видали, дивно, а слід би було.
показати весь коментар
11.03.2024 17:37 Відповісти
Dorogie Ukrainzi. esli ne znaete mogu poiasnit (ne russkim botam is FSB, kotorie zdes spiat). Adeishvili bil maniakom v neobolshevizkom sisteme Saakashvili. V etoi sisteme ubivali, pitali, otnimali sobstvennost, zakrivali media. Gruzini vsio eto pomniat. Vi ne doljni ukrivat kriminalov. Mi je ne ukrivaem ianukovicha. Vse kriminali-maniaki Saakashvili rabotali na FSB. Oni devalvirovali zapadnie-demokraticheskie zennosti. Lortkipanidze organizoval nelegalni viezd Saakashvili cherez ukrainskuiu granizu. A vi ego v kontrazvedke zamestitelem naznachili. On na russkix rabotaet. Eto vashe delo, no nashix kriminalov ne nado ukrivat, peredaite ix nam.
показати весь коментар
11.03.2024 20:41 Відповісти
Vi chto v informazionnom vakuume? Strasburg uje mnogo raz dokazal vinovnost vlasti saakashvili. Poishite dela Sergo Tetradze, Girgvliani, Shavadze, Robakidze, Tsindeliani, Vazagashvili, Koba Davitashvili...posmotrite kadri 7go noiabria, 26go maia, 6go maia. Poishite informazii chto proisxodilo v gruzinskix tiurmax. Kak unichtojali svobodnuiu mediu... Kak pereformliali sovstvennuiu sovstvennost v 3 chasa nochi v ofisax Adeishvili... Oni ustanovili neobolshezki rejim, kontroliruemi Moskvoi. Oni devalvirovali zapadnie zennosti v gruzii. poetomu, nikto ne podderjit saakashvili, krome fanatikov i rossiiskix agentov.
показати весь коментар
12.03.2024 01:42 Відповісти
Tetradze gruzinski ofizer. Ego pitali druzia saakashvili iz slujbi gosbezapasnosti. Iznasilovali i umer vo vremia pitok. Da maniak etot saakashvili, Gruzini znaiut, po etomu budet sidet.
показати весь коментар
12.03.2024 16:59 Відповісти
I gitler ne ubival sam. Sistema sozdannaia Saakashvili ubival i pital nashix grajdan. Strasburg skazal chto vsia gosudarstvennaia sistema bila vkluchena v falsifikazii dela girgvliani.
показати весь коментар
12.03.2024 16:58 Відповісти
Vi jertva propagandi, ili fanatik saakashvili. Kogda sistema sozdannaia etim chelovekom ubivaet i pitaet, ekspropriiruet, zaglushaet mediu....kto vinovat? Gitler sam ne kaznil, no ego i tu sistemu sudili.
показати весь коментар
12.03.2024 17:06 Відповісти
ГРУЗИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДО СИХ ПОР ХЙЛА СЛУШАЕТ )))
показати весь коментар
11.03.2024 20:43 Відповісти
 
 