Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі

Уряд Грузії висловив своє занепокоєння щодо перебування на посаді членів уряду Міхеїла Саакашвілі, які в Грузії є злочинцями, та закликав видати їх. Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеішвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Про це повідомляє Грузія Online, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що владі України важливо і необхідно передати Грузії осіб, які нині обіймають високі посади в українській владі.

"На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина, ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв'язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни - Грузії та грузинського народу", - йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність.

"На цьому тлі низка рішень української влади викликає жаль і глибоку стурбованість, які прямо суперечать традиційній дружбі, що встановилася між двома країнами та народами", - йдеться у заяві.

За їхніми словами, рішення української влади, такі як відкликання посла України в Грузії та видворення посла Грузії з України під некоректними приводами щодо перебування Саакашвілі в передсмертному стані, викликали стурбованість в Грузії.

Також, згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади.

"З огляду на це особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеішвілі на посаді радника Генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Нагадаємо, що зазначені особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії, жертвами якого стали життя, здоров'я і благополуччя багатьох людей", - зазначили в уряді Грузії, назвавши дії України "спрямованими на штучне віддалення двох дружніх країн і народів один від одного".

У заяві наголошується, що насамперед Україні "важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі".

"Ми глибоко віримо, що які б рішення не ухвалювали політики, ніщо не похитне історичну дружбу між нашими країнами та народами", - йдеться в заяві уряду Грузії.

