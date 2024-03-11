Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі
Уряд Грузії висловив своє занепокоєння щодо перебування на посаді членів уряду Міхеїла Саакашвілі, які в Грузії є злочинцями, та закликав видати їх. Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеішвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.
Про це повідомляє Грузія Online, інформує Цензор.НЕТ.
У заяві наголошується, що владі України важливо і необхідно передати Грузії осіб, які нині обіймають високі посади в українській владі.
"На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина, ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв'язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни - Грузії та грузинського народу", - йдеться у повідомленні.
В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність.
"На цьому тлі низка рішень української влади викликає жаль і глибоку стурбованість, які прямо суперечать традиційній дружбі, що встановилася між двома країнами та народами", - йдеться у заяві.
За їхніми словами, рішення української влади, такі як відкликання посла України в Грузії та видворення посла Грузії з України під некоректними приводами щодо перебування Саакашвілі в передсмертному стані, викликали стурбованість в Грузії.
Також, згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади.
"З огляду на це особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеішвілі на посаді радника Генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Нагадаємо, що зазначені особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії, жертвами якого стали життя, здоров'я і благополуччя багатьох людей", - зазначили в уряді Грузії, назвавши дії України "спрямованими на штучне віддалення двох дружніх країн і народів один від одного".
У заяві наголошується, що насамперед Україні "важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі".
"Ми глибоко віримо, що які б рішення не ухвалювали політики, ніщо не похитне історичну дружбу між нашими країнами та народами", - йдеться в заяві уряду Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підстілки ху&ла! Вони ще й пельку розкривають?!
ви зрозуміли про що я
Дешевозадарма віддамо
Як запахне жареним, порозбiгаються по своīм "iсторическим родинам".
Я готова доплатить
видайте цим ************** пару мішків зерна і хай заспокояться
Приказали сделать то - то и то- то
Тбилиси делает
Хорошая Тбилиси ,умеет обслужить московского клиента
Но в Европу такую хорошую Тбилиси не возьмут
Там уже есть свои проститутки,которые обслуживают московского клиента
Целых две
Венгрия и Словакия....
на любітєля
позбудетеся кремлівських засланців - звертайтеся, погомонІмо "за життя"
вини ж уклоністи-втікачі....
це ж теж стаття кпк
бо арахамія ж хоче карати втікачів-українців.
то хай писдує відвойовувати абхазію у *****
а чом би й ні???
я лиш пропоную зробити з ними (арахаміями)
те, що він хоче зробити з українцями.
повернути на Батьківщину та заставити воювати...
а їхня Батьківщина, окупована, там...
що тут дивного?
Яким чином підтримувала? Допомогаючи РФ обходити санкції? Яким чином висловлювала солідарність? Відмовляючись засуджувати агресора?
Шо до того біджо, вимагай щось у жинкі, кіть не віддае. Маскалька соска.
Українцям давно пора взяти управління країною в свої руки!
А ви б не хотіли, щоб видали Захарченка і інших вбивцю майданівців?
Не меліт дурниць.
Я розумію - в Грузії проросійська влада,
але як для мене саакашвілі той самий янукович, а його підлеглі , такіж самі як і при владі януковича.
Може щось не так, то поясніть мені хто ці люди і чому вони втекли з своєї країни.
Бо знаю, саакашвілі в Україні тільки багатів і наживався на українцях.
Дякую Господу, що позбавив нас цього " реформатора".
остаточно зрозуміло стало навіть у Грузії хто такий карлсон, особливо в порівнянні з тим же льошою - бутербродом