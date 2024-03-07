Громадяни Грузії не допустять проросійського уряду, - президентка Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що жителі країни не допустять перебування при владі справді проросійського уряду, незважаючи на відповідну риторику нинішнього.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Грузия Online".
"Громадяни і суспільство Грузії не допустять проросійського уряду - партії влади, якщо вона буде яскраво проросійська", - сказала Зурабішвілі.
Вона нагадала, що новий грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе раніше різко критикував представників Заходу, але після призначення на цю посаду перший свій візит здійснив саме до Брюсселя.
"Кого (Кобахідзе. - Ред.) приймає першим? Послів ЄС. Забув, що його остання поїздка як голови партії була в Пекін. Це ті знаки, які цікаві", - додала Зурабішвілі.
Який нам був он як потрібний у перші місяці війни.
Боюсь уявити, що буде через 20 років. Це буде планета ідіотів, де половина - це ще догниваючі залишки демократій, знищені популістами, а решта - людоїдські режими, як кацапія, де уже без церемоній диктатура забрала владу у ідіотів.
огідно шо ця краіна яка допомогает фашістам в тій же самій час хоче вьіхаті в евросоюз на спіні в стекающей кровью Украіни.
і давно, вже десять років.
Ото будь-який популізм (ще раз підкреслю - і Міхо, і його влада були популістами) заводить країну під крило ***** і касапів.
Але якою же буде проблемою для всього світу, якщо під крило зайде США...