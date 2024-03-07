Громадяни Грузії не допустять проросійського уряду, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що жителі країни не допустять перебування при владі справді проросійського уряду, незважаючи на відповідну риторику нинішнього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Грузия Online".

"Громадяни і суспільство Грузії не допустять проросійського уряду - партії влади, якщо вона буде яскраво проросійська", - сказала Зурабішвілі.

Вона нагадала, що новий грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе раніше різко критикував представників Заходу, але після призначення на цю посаду перший свій візит здійснив саме до Брюсселя.

"Кого (Кобахідзе. - Ред.) приймає першим? Послів ЄС. Забув, що його остання поїздка як голови партії була в Пекін. Це ті знаки, які цікаві", - додала Зурабішвілі.

