Громадяни Грузії не допустять проросійського уряду, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що жителі країни не допустять перебування при владі справді проросійського уряду, незважаючи на відповідну риторику нинішнього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Грузия Online".

"Громадяни і суспільство Грузії не допустять проросійського уряду - партії влади, якщо вона буде яскраво проросійська", - сказала Зурабішвілі.

Читайте: Якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху в Україні, то наступною його метою буде Грузія, - ексголова Пентагону Панетта

Вона нагадала, що новий грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе раніше різко критикував представників Заходу, але після призначення на цю посаду перший свій візит здійснив саме до Брюсселя.

"Кого (Кобахідзе. - Ред.) приймає першим? Послів ЄС. Забув, що його остання поїздка як голови партії була в Пекін. Це ті знаки, які цікаві", - додала Зурабішвілі.

Також читайте: Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

Грузія (1863) Зурабішвілі Саломе (104) росія (67230)
+18
А зараз який?
07.03.2024 10:38
+16
Так уже - в форватері рашки
07.03.2024 10:38
+9
Країна не прокацапська. Ви там були? Країна просто падка на популістів (як і Україна, в принципі)...
07.03.2024 10:40
Так уже - в форватері рашки
07.03.2024 10:38
А зараз який?
07.03.2024 10:38
Промосковська шелупень.
07.03.2024 10:39
Ого бабка явно переїла хачапурі. Там вся країна майже прокацапська))
07.03.2024 10:39
Країна не прокацапська. Ви там були? Країна просто падка на популістів (як і Україна, в принципі)...
07.03.2024 10:40
Звичайно.«Бука»дали?
Який нам був он як потрібний у перші місяці війни.
07.03.2024 10:49
Як і все більше і більше весь світ, на жаль
Боюсь уявити, що буде через 20 років. Це буде планета ідіотів, де половина - це ще догниваючі залишки демократій, знищені популістами, а решта - людоїдські режими, як кацапія, де уже без церемоній диктатура забрала владу у ідіотів.
07.03.2024 10:49
В принципі?) Да Украина мировой эталон популизма.
07.03.2024 11:35
ще потрібно собі уяснити, що і Міхо - той самий типовий популіст. Різниця між Міхо і нинішньою владою Грузії - в кого вони беруть/брали фінансування на власні популістичні прожекти.
07.03.2024 11:59
Звісно, популіст, але у нього був технократ Бендукідзе, тому реформи все ж робили...
07.03.2024 12:04
Бендукідзе звичайний шашличник. Його теорема проста як двері в ...ОПі. це коли вся додана вартість товару залишається у виробника. Але це порушує основу існування стойбіщ і їхнього. комуносоціалізму для вожаків стойбіщ. Американці більше ста років взад уже надавали своїм містечковим перцам по крепкім носам. До речі. Саме Рокфеллер одним з перших попав під каток і його бізнес таки примусово поділили.
07.03.2024 12:35
вже
07.03.2024 10:41
Анекдот , грузинський.
07.03.2024 10:42
Поздно пить боржоми, генацвале!
07.03.2024 10:44
Так уряд постійно заглядає в сраку кацапам,що вони не допустять
07.03.2024 10:44
Серьозно?! А нинішній у вас не такий самий уряд?! А на зараз він взагалі почав рухи у сторону Китаю. Воші біжать зі шкури здихаючого ( у політичному сенсі як мінімум) руськага ведмедя на китайську Панду.
07.03.2024 10:44
Ехо - "пустять, пустять, пустять ... ! ! !
07.03.2024 10:45
кацапи купілі грузін...і не дуже задорого.
огідно шо ця краіна яка допомогает фашістам в тій же самій час хоче вьіхаті в евросоюз на спіні в стекающей кровью Украіни.
07.03.2024 10:46
Не допустять давно допущене.
07.03.2024 10:49
Вже допустили!
07.03.2024 10:49
Бабусь, ти все проспала.
07.03.2024 11:00
Розовая пони.
07.03.2024 11:01
Він вже про-російський. Пізно пити боржомі !
07.03.2024 11:07
а вы еще нет???)
07.03.2024 11:14
Раз про армію ніслова,то чекайте москалів,котрі запросять до саюза гасударств.
07.03.2024 11:15
шутніца.. вчора путін сказав що ще й гагаузію в них забере. терпіли
07.03.2024 11:18
Дама живе у паралельній реальності. Як можна не допустити того, що вже давно є?
07.03.2024 11:27
терпіли в костюмах джигітів імітуватимуть боротьбу за свободу?
07.03.2024 11:37
..."яскраво проросійської влади" не допустять? Я тьмяно проросійську допустять?
07.03.2024 11:42
вже.
і давно, вже десять років.
Ото будь-який популізм (ще раз підкреслю - і Міхо, і його влада були популістами) заводить країну під крило ***** і касапів.
Але якою же буде проблемою для всього світу, якщо під крило зайде США...
07.03.2024 12:02
а зараз в Грузії уряд не проросійський. Принцип "сси в глаза - божа роса" в дії.
07.03.2024 12:35
А якщо влада буде не "яскраво проросійська", а "наполовину проросійська"? Ця тіточка несповна розуму, немов живе не іншій планеті. Грузини давно вже втратили гідність і стали звичайними шашличниками. То ж ім до лампади, чи буде влада "проросійська", чи ні. Грузія перетворилася на країну дрібних крамарів, тож незабаром опиниться на звалищі Історії
07.03.2024 17:11
 
 