Граждане Грузии не допустят пророссийского правительства, - президент Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что жители страны не допустят пребывания у власти действительно пророссийского правительства, несмотря на соответствующую риторику нынешнего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".
"Граждане и общество Грузии не допустят пророссийского правительства - партии власти, если они будут ярко пророссийскими", - сказала Зурабишвили.
Она напомнила, что новый грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее резко критиковал представителей Запада, но после назначения на этот пост первый свой визит совершил именно в Брюссель.
"Кого (Кобахидзе. - Ред.) принимает первым? Послов ЕС. Забыл, что его последняя поездка как главы партии была в Пекин. Это те знаки, которые интересны", - добавила Зурабишвили.
Який нам був он як потрібний у перші місяці війни.
Боюсь уявити, що буде через 20 років. Це буде планета ідіотів, де половина - це ще догниваючі залишки демократій, знищені популістами, а решта - людоїдські режими, як кацапія, де уже без церемоній диктатура забрала владу у ідіотів.
огідно шо ця краіна яка допомогает фашістам в тій же самій час хоче вьіхаті в евросоюз на спіні в стекающей кровью Украіни.
і давно, вже десять років.
Ото будь-який популізм (ще раз підкреслю - і Міхо, і його влада були популістами) заводить країну під крило ***** і касапів.
Але якою же буде проблемою для всього світу, якщо під крило зайде США...