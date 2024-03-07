РУС
Новости
Граждане Грузии не допустят пророссийского правительства, - президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что жители страны не допустят пребывания у власти действительно пророссийского правительства, несмотря на соответствующую риторику нынешнего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Граждане и общество Грузии не допустят пророссийского правительства - партии власти, если они будут ярко пророссийскими", - сказала Зурабишвили.

Она напомнила, что новый грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее резко критиковал представителей Запада, но после назначения на этот пост первый свой визит совершил именно в Брюссель.

"Кого (Кобахидзе. - Ред.) принимает первым? Послов ЕС. Забыл, что его последняя поездка как главы партии была в Пекин. Это те знаки, которые интересны", - добавила Зурабишвили.

А зараз який?
07.03.2024 10:38 Ответить
Так уже - в форватері рашки
07.03.2024 10:38 Ответить
Країна не прокацапська. Ви там були? Країна просто падка на популістів (як і Україна, в принципі)...
07.03.2024 10:40 Ответить
Звичайно.«Бука»дали?
Який нам був он як потрібний у перші місяці війни.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
Як і все більше і більше весь світ, на жаль
Боюсь уявити, що буде через 20 років. Це буде планета ідіотів, де половина - це ще догниваючі залишки демократій, знищені популістами, а решта - людоїдські режими, як кацапія, де уже без церемоній диктатура забрала владу у ідіотів.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
В принципі?) Да Украина мировой эталон популизма.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:35 Ответить
ще потрібно собі уяснити, що і Міхо - той самий типовий популіст. Різниця між Міхо і нинішньою владою Грузії - в кого вони беруть/брали фінансування на власні популістичні прожекти.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
Звісно, популіст, але у нього був технократ Бендукідзе, тому реформи все ж робили...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:04 Ответить
Бендукідзе звичайний шашличник. Його теорема проста як двері в ...ОПі. це коли вся додана вартість товару залишається у виробника. Але це порушує основу існування стойбіщ і їхнього. комуносоціалізму для вожаків стойбіщ. Американці більше ста років взад уже надавали своїм містечковим перцам по крепкім носам. До речі. Саме Рокфеллер одним з перших попав під каток і його бізнес таки примусово поділили.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:35 Ответить
вже
показать весь комментарий
07.03.2024 10:41 Ответить
Анекдот , грузинський.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:42 Ответить
Поздно пить боржоми, генацвале!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:44 Ответить
Так уряд постійно заглядає в сраку кацапам,що вони не допустять
показать весь комментарий
07.03.2024 10:44 Ответить
Серьозно?! А нинішній у вас не такий самий уряд?! А на зараз він взагалі почав рухи у сторону Китаю. Воші біжать зі шкури здихаючого ( у політичному сенсі як мінімум) руськага ведмедя на китайську Панду.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:44 Ответить
Ехо - "пустять, пустять, пустять ... ! ! !
показать весь комментарий
07.03.2024 10:45 Ответить
кацапи купілі грузін...і не дуже задорого.
огідно шо ця краіна яка допомогает фашістам в тій же самій час хоче вьіхаті в евросоюз на спіні в стекающей кровью Украіни.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:46 Ответить
Не допустять давно допущене.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
Вже допустили!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
Бабусь, ти все проспала.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:00 Ответить
Розовая пони.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:01 Ответить
Він вже про-російський. Пізно пити боржомі !
показать весь комментарий
07.03.2024 11:07 Ответить
а вы еще нет???)
показать весь комментарий
07.03.2024 11:14 Ответить
Раз про армію ніслова,то чекайте москалів,котрі запросять до саюза гасударств.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:15 Ответить
шутніца.. вчора путін сказав що ще й гагаузію в них забере. терпіли
показать весь комментарий
07.03.2024 11:18 Ответить
Дама живе у паралельній реальності. Як можна не допустити того, що вже давно є?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:27 Ответить
терпіли в костюмах джигітів імітуватимуть боротьбу за свободу?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:37 Ответить
..."яскраво проросійської влади" не допустять? Я тьмяно проросійську допустять?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:42 Ответить
вже.
і давно, вже десять років.
Ото будь-який популізм (ще раз підкреслю - і Міхо, і його влада були популістами) заводить країну під крило ***** і касапів.
Але якою же буде проблемою для всього світу, якщо під крило зайде США...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:02 Ответить
а зараз в Грузії уряд не проросійський. Принцип "сси в глаза - божа роса" в дії.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:35 Ответить
А якщо влада буде не "яскраво проросійська", а "наполовину проросійська"? Ця тіточка несповна розуму, немов живе не іншій планеті. Грузини давно вже втратили гідність і стали звичайними шашличниками. То ж ім до лампади, чи буде влада "проросійська", чи ні. Грузія перетворилася на країну дрібних крамарів, тож незабаром опиниться на звалищі Історії
показать весь комментарий
07.03.2024 17:11 Ответить
 
 