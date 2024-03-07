Граждане Грузии не допустят пророссийского правительства, - президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что жители страны не допустят пребывания у власти действительно пророссийского правительства, несмотря на соответствующую риторику нынешнего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Граждане и общество Грузии не допустят пророссийского правительства - партии власти, если они будут ярко пророссийскими", - сказала Зурабишвили.

Также читайте: Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе

Она напомнила, что новый грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее резко критиковал представителей Запада, но после назначения на этот пост первый свой визит совершил именно в Брюссель.

"Кого (Кобахидзе. - Ред.) принимает первым? Послов ЕС. Забыл, что его последняя поездка как главы партии была в Пекин. Это те знаки, которые интересны", - добавила Зурабишвили.

Читайте также: Украина хочет открыть в Грузии "второй фронт", - кандидат в премьер-министры Грузии Кобахидзе относительно найденной взрывчатки якобы из Украины