Грузия требует от Украины выдать членов правительства Саакашвили
Правительство Грузии выразило свою обеспокоенность пребыванием в должности членов правительства Михеила Саакашвили, которые в Грузии являются преступниками, и призвало выдать их. Речь идет о советнике Генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.
Об этом сообщает Грузия Online, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении отмечается, что властям Украины важно и необходимо передать Грузии лиц, которые ныне занимают высокие должности в украинских властях.
"На фоне визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС и Федеративной Республики Германия мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность и обеспокоенность в связи с отношением украинской власти к дружественной Украине страны - Грузии и грузинского народа", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что Грузия последние два года поддерживала Украину в борьбе с российской агрессией, оказывала гуманитарную помощь и выражала солидарность.
"На этом фоне ряд решений украинской власти вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность, прямо противоречащую традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами", - говорится в заявлении.
По их словам, решения украинской власти, такие как отзыв посла Украины в Грузии и выдворение посла Грузии из Украины под некорректными предлогами о пребывании Саакашвили в предсмертном состоянии, вызвали обеспокоенность в Грузии.
Также, согласно заявлению правительства Грузии, ее граждане, находящиеся в розыске или осужденные за разные преступления, занимают в Украине высокие должности.
"Учитывая это особое беспокойство вызывает пребывание Зураба Адеишвили в должности советника Генерального прокурора Украины, а также пребывания в должности заместителя председателя Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе. Напомним, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизнь, здоровье и благополучие многих людей", - отметили в правительстве Грузии, назвав действия Украины "направленными на искусственное удаление двух дружественных стран и народов друг от друга".
В заявлении отмечается, что, прежде всего, Украине "важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинских властях".
"Мы глубоко верим, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не поколеблет историческую дружбу между нашими странами и народами", - говорится в заявлении правительства Грузии.
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Підстілки ху&ла! Вони ще й пельку розкривають?!
ви зрозуміли про що я
Дешевозадарма віддамо
Як запахне жареним, порозбiгаються по своīм "iсторическим родинам".
Я готова доплатить
видайте цим ************** пару мішків зерна і хай заспокояться
Приказали сделать то - то и то- то
Тбилиси делает
Хорошая Тбилиси ,умеет обслужить московского клиента
Но в Европу такую хорошую Тбилиси не возьмут
Там уже есть свои проститутки,которые обслуживают московского клиента
Целых две
Венгрия и Словакия....
на любітєля
позбудетеся кремлівських засланців - звертайтеся, погомонІмо "за життя"
вини ж уклоністи-втікачі....
це ж теж стаття кпк
бо арахамія ж хоче карати втікачів-українців.
то хай писдує відвойовувати абхазію у *****
а чом би й ні???
я лиш пропоную зробити з ними (арахаміями)
те, що він хоче зробити з українцями.
повернути на Батьківщину та заставити воювати...
а їхня Батьківщина, окупована, там...
що тут дивного?
Яким чином підтримувала? Допомогаючи РФ обходити санкції? Яким чином висловлювала солідарність? Відмовляючись засуджувати агресора?
Шо до того біджо, вимагай щось у жинкі, кіть не віддае. Маскалька соска.
Українцям давно пора взяти управління країною в свої руки!
А ви б не хотіли, щоб видали Захарченка і інших вбивцю майданівців?
Не меліт дурниць.
Я розумію - в Грузії проросійська влада,
але як для мене саакашвілі той самий янукович, а його підлеглі , такіж самі як і при владі януковича.
Може щось не так, то поясніть мені хто ці люди і чому вони втекли з своєї країни.
Бо знаю, саакашвілі в Україні тільки багатів і наживався на українцях.
Дякую Господу, що позбавив нас цього " реформатора".
остаточно зрозуміло стало навіть у Грузії хто такий карлсон, особливо в порівнянні з тим же льошою - бутербродом