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Новости
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Грузия требует от Украины выдать членов правительства Саакашвили

саакашвілі

Правительство Грузии выразило свою обеспокоенность пребыванием в должности членов правительства Михеила Саакашвили, которые в Грузии являются преступниками, и призвало выдать их. Речь идет о советнике Генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.

Об этом сообщает Грузия Online, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что властям Украины важно и необходимо передать Грузии лиц, которые ныне занимают высокие должности в украинских властях.

"На фоне визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС и Федеративной Республики Германия мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность и обеспокоенность в связи с отношением украинской власти к дружественной Украине страны - Грузии и грузинского народа", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что Грузия последние два года поддерживала Украину в борьбе с российской агрессией, оказывала гуманитарную помощь и выражала солидарность.

"На этом фоне ряд решений украинской власти вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность, прямо противоречащую традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами", - говорится в заявлении.

Также читайте: Граждане Грузии не допустят пророссийского правительства, - президент Зурабишвили

По их словам, решения украинской власти, такие как отзыв посла Украины в Грузии и выдворение посла Грузии из Украины под некорректными предлогами о пребывании Саакашвили в предсмертном состоянии, вызвали обеспокоенность в Грузии.

Также, согласно заявлению правительства Грузии, ее граждане, находящиеся в розыске или осужденные за разные преступления, занимают в Украине высокие должности.

"Учитывая это особое беспокойство вызывает пребывание Зураба Адеишвили в должности советника Генерального прокурора Украины, а также пребывания в должности заместителя председателя Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе. Напомним, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизнь, здоровье и благополучие многих людей", - отметили в правительстве Грузии, назвав действия Украины "направленными на искусственное удаление двух дружественных стран и народов друг от друга".

В заявлении отмечается, что, прежде всего, Украине "важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинских властях".

"Мы глубоко верим, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не поколеблет историческую дружбу между нашими странами и народами", - говорится в заявлении правительства Грузии.

Читайте также: Россия начала новую гибридную войну против Грузии, - президент Зурабишвили

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Украина (45001)


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Топ комментарии
+44
На агрохімії сторгуємося? Дешево задарма віддамо
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11.03.2024 13:08
+35
Так може їм увесь грузінський легіон ЗСУ віддати?

Підстілки ху&ла! Вони ще й пельку розкривають?!
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11.03.2024 13:18
+32
А чого Мєдвєдєв напряму не вимагає, а використовує проксі-країну та проксі-уряд?
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11.03.2024 13:08
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Правила форума Совет форумчан
А чого Мєдвєдєв напряму не вимагає, а використовує проксі-країну та проксі-уряд?
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11.03.2024 13:08 Ответить
Так може їм увесь грузінський легіон ЗСУ віддати?

Підстілки ху&ла! Вони ще й пельку розкривають?!
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11.03.2024 13:18 Ответить
Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.(с)
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11.03.2024 13:51 Ответить
було б непогано
ви зрозуміли про що я
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11.03.2024 14:22 Ответить
Цікаво Грузію в ЄС швидше візьмуть?
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11.03.2024 14:28 Ответить
там турецький менталітет і сценарій буде таким же
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11.03.2024 16:21 Ответить
На агрохімії сторгуємося? Дешево задарма віддамо
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11.03.2024 13:08 Ответить
Випередили
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11.03.2024 13:40 Ответить
З iзраiльом треба поторгуваться.
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11.03.2024 14:37 Ответить
Вони не будуть торгуватися за організм, що працює проти власної держави.
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11.03.2024 14:49 Ответить
У тих "органiзмiв" по два паспорти, i невiдомо яку краīну вони мають за батькiвщину, а яку для заробiтку грошей(грабежа.).
Як запахне жареним, порозбiгаються по своīм "iсторическим родинам".
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13.03.2024 06:09 Ответить
Це питання до єрмака з татаровим.. вони допоможуть грузінам...
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11.03.2024 13:08 Ответить
А краще до ФСБ ***** напряму без посередників янелох зразу під козирёк
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11.03.2024 13:11 Ответить
А если еще Владимира Александровича Додик с собой прихватит
Я готова доплатить
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11.03.2024 14:11 Ответить
ще б єрмачка з татаравим в-придачу забрали б...
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11.03.2024 14:14 Ответить
Выдайте им Арахамию.
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11.03.2024 13:09 Ответить
Того треба повернути абхазам
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11.03.2024 13:11 Ответить
ІДИТЬ на фуй , пособники фуйла.
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11.03.2024 13:10 Ответить
Хто такі ? - злодіі в законі?
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11.03.2024 13:11 Ответить
Московиты не оставят в покое тех, кто сопротивлялся им в 08.
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11.03.2024 13:11 Ответить
"надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність"

видайте цим ************** пару мішків зерна і хай заспокояться
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11.03.2024 13:15 Ответить
Позвонили из Кремля в Тбилиси
Приказали сделать то - то и то- то
Тбилиси делает
Хорошая Тбилиси ,умеет обслужить московского клиента
Но в Европу такую хорошую Тбилиси не возьмут
Там уже есть свои проститутки,которые обслуживают московского клиента
Целых две
Венгрия и Словакия....
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11.03.2024 13:19 Ответить
грузинські повії доволі волохаті
на любітєля
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11.03.2024 14:23 Ответить
Гогилашвили не подойдет?Или Буданов за любимую(го) станет горой?
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11.03.2024 13:20 Ответить
А то что? Вы признаете южную оссетию территорию рф?
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11.03.2024 13:24 Ответить
Грузія, влада, якої і частина територій перебуває під окупацією Кремля, вимагає неможливого від України, яка намагається себе, опосередковано Європу, увесь Цивілізований Світ і Грузію (якщо вона-таки така є) у тому числі, захистити від окупації
позбудетеся кремлівських засланців - звертайтеся, погомонІмо "за життя"
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11.03.2024 13:25 Ответить
хай заберуть арахамій, обох...
вини ж уклоністи-втікачі....
це ж теж стаття кпк
бо арахамія ж хоче карати втікачів-українців.
то хай писдує відвойовувати абхазію у *****
а чом би й ні???
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11.03.2024 13:26 Ответить
Арахамія у Грузії при владі не був, а вони наполягають на видачі не за етнічним походженням, а за опозиційною до ******** влади позицією. Хоч я й радів би позбавленню України від ТАКИХ як Арахамія, але пропозиція дивна!
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11.03.2024 13:40 Ответить
чому дивна?
я лиш пропоную зробити з ними (арахаміями)
те, що він хоче зробити з українцями.
повернути на Батьківщину та заставити воювати...
а їхня Батьківщина, окупована, там...
що тут дивного?
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11.03.2024 14:23 Ответить
Я не прихильник Сака,але враховуючи що в Грузії по суті рулить раша то дулю вам з маком.
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11.03.2024 13:30 Ответить
як обстановка на фронті ускладнилася, притих "найхворіша у світі людина", депортацію в Україну не вимагає
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11.03.2024 16:26 Ответить
уряд Грузії остаточно їбанувся.
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11.03.2024 13:31 Ответить
Ну, хто саме у ********* керівництва Грузії є "злочинцем" ми вже зрозуміли - будь хто котрий не поділяє їх ******* прокремлівську політику, і ті хто руйнували тоді схеми по розкраданню грошей тім же хто зараз при владі!
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11.03.2024 13:37 Ответить
".........для расправы"
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11.03.2024 13:39 Ответить
..глядя на то, что происходит - могут и отдать.. петя с югой, в свое время, отдавали же чеченских добробатов в рашку и белорашку.. К сожалению, у большинства людей пямять короткая..
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11.03.2024 13:41 Ответить
Ну як Сакашвілі проривав кордон з польшею ,я б теж віддав.А замість петі юги вже кажи андрюша,мишаня(подоляк)
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11.03.2024 13:56 Ответить
Андруша, мшаня ему платят за єто.
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11.03.2024 13:59 Ответить
У некоторіх мозгов нет, поєтому и памяти. Чмо московитское.
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11.03.2024 13:58 Ответить
брехня, не віддавали
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11.03.2024 17:48 Ответить
..ох и порохолюбов набежало на мой коммент.. отвечаю сразу всем любителям шоколада.. Сделал поиск в гугле, вот первая попавшяся ссылка: https://hromadske.ua/ru/posts/ukrayna-vydala-fsb-rossyianyna-tumhoeva-chto-yzvestno
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11.03.2024 18:53 Ответить
я знав, що ти тільки про цього чурбана і згадаєш, але він не був добровольцем і дня не воював в Україні за Україну, він никався від видачі, поїхав глянути на схід, а там стриляють і втік нафіг. Україна не відстійник для лайна. Але потрібен був шум навколо от і писали всяку дурню.
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12.03.2024 07:40 Ответить
"В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність."

Яким чином підтримувала? Допомогаючи РФ обходити санкції? Яким чином висловлювала солідарність? Відмовляючись засуджувати агресора?
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11.03.2024 13:42 Ответить
Є арахамія-абхазец,Єрмак-буде у Грузіі штатним пісарем іще 5-6 "менеджерів".В Грузіі є партія грузинська мрія.Будн в грузіі країна мрій арахаміі,єрмака.Льоня-космос в вас вже є.
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11.03.2024 13:51 Ответить
Читаю що Арахімію в придачу, я підтримую тільки разом з Стефанчуком (Коливан).
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11.03.2024 13:51 Ответить
Биковата свиня там не приживеться.Воно дрібний аферіст.Як що за ним небуде стояти гопота з офісу-воно нікто.
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11.03.2024 14:04 Ответить
Ага, віддадуть. То е для Zелених самий смак, шулери, вори, шпана.
Шо до того біджо, вимагай щось у жинкі, кіть не віддае. Маскалька соска.
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11.03.2024 13:56 Ответить
Міняємо на ті "Буки" які у 2008-му Ющенко передав грузинам для оборони проти російської агресії!
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11.03.2024 13:57 Ответить
не міняються.
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11.03.2024 14:37 Ответить
Україна вже як прохідний двір! в управлінні Україною євеї, русськіє, татари, абхазці, грузини... нічого дивного, що українців убивають.
Українцям давно пора взяти управління країною в свої руки!
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11.03.2024 13:57 Ответить
Так а хто це зробив на виборах 2019році.Мабуть марсіанє.
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11.03.2024 14:25 Ответить
Віддати потрібно всіх і на додачу гогілашвілі з парцхаладзе.
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11.03.2024 13:58 Ответить
а хуху нє хохо продажня влада Грузії.
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11.03.2024 14:06 Ответить
А хто ці люди?
А ви б не хотіли, щоб видали Захарченка і інших вбивцю майданівців?
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11.03.2024 15:11 Ответить
мерзкие,************* мрази! Саакашвили-национальный герой грузии,победил там корупцию,сделал страну более развитой,боролся с рашкой и ******!и они всё забыли и легли под ***** и рашку опять!этот их иванишвили согнул их в бараний рог!раньше я был лучшего мнения о грузинах,а теперь понимаю что они не борцы.
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11.03.2024 14:42 Ответить
Грузины нормальные люди,хорошие воины,но и у них хватает,,мудрого нарида,,. Не надо всех под одну гребёнку.
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11.03.2024 15:08 Ответить
Де і в кого він герой?
Не меліт дурниць.
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11.03.2024 15:10 Ответить
Звичайно, у злодіїв в законі він зовсім не герой.
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11.03.2024 17:15 Ответить
а що таке "злодії в законі" таких не існує в Україні.
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11.03.2024 17:44 Ответить
уряд Грузії може йти *****
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11.03.2024 14:48 Ответить
Взагалі якщо подивитись хто це, то мені вони не вдоподоби.
Я розумію - в Грузії проросійська влада,
але як для мене саакашвілі той самий янукович, а його підлеглі , такіж самі як і при владі януковича.
Може щось не так, то поясніть мені хто ці люди і чому вони втекли з своєї країни.
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11.03.2024 15:08 Ответить
Підкажіть, ну хто ці люди? Може вони герої України?
Бо знаю, саакашвілі в Україні тільки багатів і наживався на українцях.
Дякую Господу, що позбавив нас цього " реформатора".
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11.03.2024 15:16 Ответить
Це вам у трамваї кума собаки вашого сусіда розповіла?
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11.03.2024 17:17 Ответить
Спочатку треба повернути в Україну громадянина України Саакашвілі.
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11.03.2024 15:19 Ответить
порушника українського кордону необхідно позбавити громадянства, а також за фальсифікацію документів для його отримання
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11.03.2024 16:31 Ответить
Не знаю що він сфальшував для отримання громадянства. Але офіційна підстава для одержання в нього була навіть виходячи з того, що він навчався в Україні. Цього вже було достатньо.
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11.03.2024 17:19 Ответить
факт навчання не є підставою для отримання громадянства.
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11.03.2024 17:41 Ответить
На момент 91 року він постійно проживав в Україні, бо був київським студентом. Тож цього достатньо.
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11.03.2024 17:58 Ответить
не постійно, а тимчасово, на переіод навчання, і виїхав нафіг потім, тому підстав для отримання гпромадянства по цьому пункту немає.
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12.03.2024 07:37 Ответить
нахрін не потрібен такий громадянин. незаконно отримав, незаконно повернули громадянство.
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11.03.2024 17:40 Ответить
і ціх закатують як Міхо,- дірку вам від баранки ,а не шарапова
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11.03.2024 15:23 Ответить
бачили ми ці безжальні тортури, коли "голодуючого змусили" зжерти трилітрову банку меду та купу баночок дитячого харчування. тільки ложка свистіла

остаточно зрозуміло стало навіть у Грузії хто такий карлсон, особливо в порівнянні з тим же льошою - бутербродом
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11.03.2024 16:58 Ответить
ніхто його не катує, кловун ще той, само поїхало, само і вигрібає. Між іншим свого часу він там чудив теж нормально.
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11.03.2024 17:39 Ответить
а ця офіційна Грузія хоч копійку чи снарядик перерахувала Україні за два роки не згадаю, так про шо мова
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11.03.2024 15:27 Ответить
Та викиньте їх на*уй з України, і Арахамію прихватіть
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11.03.2024 16:21 Ответить
а оцього, що з Блудановим разом жив вони не хочуть, щоб їм видали, дивно, а слід би було.
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11.03.2024 17:37 Ответить
Dorogie Ukrainzi. esli ne znaete mogu poiasnit (ne russkim botam is FSB, kotorie zdes spiat). Adeishvili bil maniakom v neobolshevizkom sisteme Saakashvili. V etoi sisteme ubivali, pitali, otnimali sobstvennost, zakrivali media. Gruzini vsio eto pomniat. Vi ne doljni ukrivat kriminalov. Mi je ne ukrivaem ianukovicha. Vse kriminali-maniaki Saakashvili rabotali na FSB. Oni devalvirovali zapadnie-demokraticheskie zennosti. Lortkipanidze organizoval nelegalni viezd Saakashvili cherez ukrainskuiu granizu. A vi ego v kontrazvedke zamestitelem naznachili. On na russkix rabotaet. Eto vashe delo, no nashix kriminalov ne nado ukrivat, peredaite ix nam.
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11.03.2024 20:41 Ответить
Vi chto v informazionnom vakuume? Strasburg uje mnogo raz dokazal vinovnost vlasti saakashvili. Poishite dela Sergo Tetradze, Girgvliani, Shavadze, Robakidze, Tsindeliani, Vazagashvili, Koba Davitashvili...posmotrite kadri 7go noiabria, 26go maia, 6go maia. Poishite informazii chto proisxodilo v gruzinskix tiurmax. Kak unichtojali svobodnuiu mediu... Kak pereformliali sovstvennuiu sovstvennost v 3 chasa nochi v ofisax Adeishvili... Oni ustanovili neobolshezki rejim, kontroliruemi Moskvoi. Oni devalvirovali zapadnie zennosti v gruzii. poetomu, nikto ne podderjit saakashvili, krome fanatikov i rossiiskix agentov.
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12.03.2024 01:42 Ответить
Tetradze gruzinski ofizer. Ego pitali druzia saakashvili iz slujbi gosbezapasnosti. Iznasilovali i umer vo vremia pitok. Da maniak etot saakashvili, Gruzini znaiut, po etomu budet sidet.
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12.03.2024 16:59 Ответить
I gitler ne ubival sam. Sistema sozdannaia Saakashvili ubival i pital nashix grajdan. Strasburg skazal chto vsia gosudarstvennaia sistema bila vkluchena v falsifikazii dela girgvliani.
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12.03.2024 16:58 Ответить
Vi jertva propagandi, ili fanatik saakashvili. Kogda sistema sozdannaia etim chelovekom ubivaet i pitaet, ekspropriiruet, zaglushaet mediu....kto vinovat? Gitler sam ne kaznil, no ego i tu sistemu sudili.
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12.03.2024 17:06 Ответить
ГРУЗИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДО СИХ ПОР ХЙЛА СЛУШАЕТ )))
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11.03.2024 20:43 Ответить
 
 