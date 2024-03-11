Грузия требует от Украины выдать членов правительства Саакашвили

Правительство Грузии выразило свою обеспокоенность пребыванием в должности членов правительства Михеила Саакашвили, которые в Грузии являются преступниками, и призвало выдать их. Речь идет о советнике Генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.

Об этом сообщает Грузия Online, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что властям Украины важно и необходимо передать Грузии лиц, которые ныне занимают высокие должности в украинских властях.

"На фоне визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС и Федеративной Республики Германия мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность и обеспокоенность в связи с отношением украинской власти к дружественной Украине страны - Грузии и грузинского народа", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что Грузия последние два года поддерживала Украину в борьбе с российской агрессией, оказывала гуманитарную помощь и выражала солидарность.

"На этом фоне ряд решений украинской власти вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность, прямо противоречащую традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами", - говорится в заявлении.

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По их словам, решения украинской власти, такие как отзыв посла Украины в Грузии и выдворение посла Грузии из Украины под некорректными предлогами о пребывании Саакашвили в предсмертном состоянии, вызвали обеспокоенность в Грузии.

Также, согласно заявлению правительства Грузии, ее граждане, находящиеся в розыске или осужденные за разные преступления, занимают в Украине высокие должности.

"Учитывая это особое беспокойство вызывает пребывание Зураба Адеишвили в должности советника Генерального прокурора Украины, а также пребывания в должности заместителя председателя Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе. Напомним, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизнь, здоровье и благополучие многих людей", - отметили в правительстве Грузии, назвав действия Украины "направленными на искусственное удаление двух дружественных стран и народов друг от друга".

В заявлении отмечается, что, прежде всего, Украине "важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинских властях".

"Мы глубоко верим, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не поколеблет историческую дружбу между нашими странами и народами", - говорится в заявлении правительства Грузии.

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