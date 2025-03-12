Ворог ударив балістикою по порту в Одесі: четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру. ФОТО

Вчора, 11 березня 2025 року, ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, загинули чотири людини - громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому - 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення - українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно.

Окрім того, пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу.

Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголошує Кулеба.