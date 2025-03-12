Ворог ударив балістикою по порту в Одесі: четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру. ФОТО
Вчора, 11 березня 2025 року, ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, загинули чотири людини - громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому - 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення - українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно.
Окрім того, пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.
"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу.
Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголошує Кулеба.
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Нет, войны они не хотят: потому что война, это когда стреляет и убивает каждая из двух сторон. А они хотят, чтобы стреляли, бомбили и убивали только они: то есть, они хотят не войны, а хотят карательных расстрелов и чтобы расстреливали они.
Почему в Орде разгорелась в ширнармассах какая-то утробная, пещерно животная, совершенно озверелая ненависть к украинцам?
А потому что украинцы вместо уныло безнадежной покорности и готовности к орковским карательным операциям с массовым арестами и расстрелами устроили оркам-манкуртам вместо карательно-полицейской СВО настоящую войну и стали ******* Орду из всех видов оружия на земле, в воздухе и на море.
Вот за это орки, прирожденные рабы-терпилы, и возненавидели украинцев до слюны бешенства, потому что те вместо покорности терпил с оружием в руках дали яростный отпор советским манкуртам в виде народно-освободительной ВОЙНЫ.