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Новини Атака РФ на порт в Одесі
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Ворог ударив балістикою по порту в Одесі: четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру. ФОТО

Вчора, 11 березня 2025 року,  ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, загинули чотири людини - громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому - 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення - українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

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атаковане судно в порту Одеси

Також зазначається, що у момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно.

Окрім того, пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу.
Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголошує Кулеба.

Автор: 

Одеса (5437) Одеська область (3186) порт (2039) жертви (1779) Кулеба Олексій (178) Одеський район (127)


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Топ коментарі
+20
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12.03.2025 09:12
+17
Ні. Війни вони не хочуть. Коли стріляє і вбиває лише одна сторона, це не війна, це - розстріл. Вони власне цього хочуть. І щоб розстрілювали вони.
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12.03.2025 10:29
+15
Що Тампон чи Фрідман чи Маск скажуть? Хоче Ху йло миру?
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12.03.2025 09:27
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12.03.2025 09:12 Відповісти
Що Тампон чи Фрідман чи Маск скажуть? Хоче Ху йло миру?
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12.03.2025 09:27 Відповісти
Я живу далеко від порту, тому вибухи було чути не дуже гучно, а воно он як.
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12.03.2025 09:32 Відповісти
Конторі КМІС треба проводити опитування не в центрі Київа серед депутатів і крутеликів, а в Одесі, Харкові, Запоріжжі та інших містах в робочих кварталах, на заводах і спальних мікрорайонах про любов до Росії і чи готові вони загинути тільки "...із любви к русскому языку, ностальгии по СССР и величайшему вождю всех времен и народов". Результати здивують не на жарт.
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12.03.2025 09:39 Відповісти
Московский ответ на вопрос "Хотят ли русские войны..."
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12.03.2025 10:13 Відповісти
Ні. Війни вони не хочуть. Коли стріляє і вбиває лише одна сторона, це не війна, це - розстріл. Вони власне цього хочуть. І щоб розстрілювали вони.
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12.03.2025 10:29 Відповісти
Очень правильно сказал ув. Ростислав о московских манкуртах:

Нет, войны они не хотят: потому что война, это когда стреляет и убивает каждая из двух сторон. А они хотят, чтобы стреляли, бомбили и убивали только они: то есть, они хотят не войны, а хотят карательных расстрелов и чтобы расстреливали они.

Почему в Орде разгорелась в ширнармассах какая-то утробная, пещерно животная, совершенно озверелая ненависть к украинцам?

А потому что украинцы вместо уныло безнадежной покорности и готовности к орковским карательным операциям с массовым арестами и расстрелами устроили оркам-манкуртам вместо карательно-полицейской СВО настоящую войну и стали ******* Орду из всех видов оружия на земле, в воздухе и на море.

Вот за это орки, прирожденные рабы-терпилы, и возненавидели украинцев до слюны бешенства, потому что те вместо покорности терпил с оружием в руках дали яростный отпор советским манкуртам в виде народно-освободительной ВОЙНЫ.
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12.03.2025 17:00 Відповісти
Ось такого кацапи хочуть миру це варвари ,а чому немає відповіді по новоросійському порту? це більш важлива ціль чим нафтопереробні заводи .Що б ти здох кривавий варвар путін і вся рашиська кліка.
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12.03.2025 11:16 Відповісти
Сирени не працювали щоб цивільні йшли в укриття?
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12.03.2025 12:49 Відповісти
фейспалм..
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12.03.2025 15:08 Відповісти
На балістичні ракети та ППО, яка тут є в наявності, не встигає зреагувати.
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12.03.2025 15:59 Відповісти
 
 