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Новини Фото Атака дронів на Одесу
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Наслідки атаки БпЛА на Одесу. ФОТОрепортаж

10 березня пізно ввечері збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

"Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Як повідомили в ДСНС України, понад сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

Також за даними місцевих Telegram-каналів, величезний стовп чорного диму огорнув Одесу після нічної атаки. Сильна пожежа триває вже понад 8 годин. У місті вже фіксується погіршення якості повітря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені нежитлові приміщення. ФОТО

Одеса
Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса
ДСНС Одеса

Автор: 

безпілотник (4094) Одеса (5437) Одеська область (3186) Одеський район (127)


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збройні сили РФ...як пафосно про покидьків та вбивць....
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11.03.2025 09:46 Відповісти
А шахрай та брехун Трамп каже "засрашка прагне миру"..... й деякі Амеріканці вірять.....
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11.03.2025 09:56 Відповісти
Американці дивляться телевізор, а з телевізора їм Трам та Венс розповідають про підступну Україну, яка напала на мирну кацапетівку. Маємо те що маємо, бо далеко не всі користуються інтернетом. Ще менше тих, хто цікавиться зовнішньою політикою власної держави. Їх хвилює лише вартість гамбургера та ціна на галон бензину. Тому основне джерело інформації - TV.
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11.03.2025 10:05 Відповісти
Цє 🤢ОПг дерьмака вимагає так « партнерів « Поважати
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11.03.2025 09:58 Відповісти
Из всех утюгов на паРаше несется байка, что Одесса руцький город. Так же как Херсон, Днепр и Харьков. Так же как города женщин - Донецк и Луганск. Кто еще хочет руцького мира??? Мира - разрухи и вдов
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11.03.2025 10:01 Відповісти
 
 