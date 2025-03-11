Наслідки атаки БпЛА на Одесу. ФОТОрепортаж

10 березня пізно ввечері збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

"Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Як повідомили в ДСНС України, понад сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

Також за даними місцевих Telegram-каналів, величезний стовп чорного диму огорнув Одесу після нічної атаки. Сильна пожежа триває вже понад 8 годин. У місті вже фіксується погіршення якості повітря.

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