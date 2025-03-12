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Новини США призупинили передачу розвідданих в Україну США відновили обмін розвідданими з Україною
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США відновили обмін розвідданими з Україною, - глава розвідки Габбард

У США підтвердили відновлення обміну розвідданими з Україною

Очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні. 

За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", - йдеться в повідомленні.

У США підтвердили відновлення обміну розвідданими з Україною

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було заблоковано Білим домом разом з іншою військовою допомогою Україні.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд заявив, що Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні. Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Також читайте: США ніколи не обмежували Україні доступ до розвідданих, що необхідні для оборони, - Віткофф

Автор: 

розвідка (3855) США (22497)


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Топ коментарі
+6
при цьому, є нюанс
панянка відновлення обміну розвідданими називає "визначальним кроком до припинення кривавої війни"
отже, за її логікою, припинення рудим донні надання ЗСУ розвідданих є розпалюванням та посиленням такої війни
отакий він, багатогранний рудий донні, млять...
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12.03.2025 09:42
+5
https://x.com/freeukrman

https://x.com/freeukrman

ДревляниН


https://x.com/freeukrman https://x.com/freeukrman

@freeukrman


Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
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12.03.2025 09:32
+5
добре, шо хоча б ця пані війну "війною" називає, а не "конфліктом"
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12.03.2025 09:38
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А з якого числа перемир'я? Будуть чекати поки росіяни виб'ють наших з Курщини чи шо?
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12.03.2025 09:23 Відповісти
келлог: "от ви запитуєте за 24 години припинення війни, я відповім вам - трамп не називав дати, коли почнуться ці 24 години, тому чекайте"
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12.03.2025 09:46 Відповісти
Пост, звичайно, у стилі застою. Під керівництвом компартії і лічно товаріща Брєжнєва...
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12.03.2025 09:24 Відповісти
Ок
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12.03.2025 09:25 Відповісти
https://x.com/freeukrman

https://x.com/freeukrman

ДревляниН


https://x.com/freeukrman https://x.com/freeukrman

@freeukrman


Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
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12.03.2025 09:32 Відповісти
добре, шо хоча б ця пані війну "війною" називає, а не "конфліктом"
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12.03.2025 09:38 Відповісти
вклонимося їй низько ))
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12.03.2025 09:41 Відповісти
головне нам вклонялку та дякувалку із рудим донні собі не зламати
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12.03.2025 09:44 Відповісти
при цьому, є нюанс
панянка відновлення обміну розвідданими називає "визначальним кроком до припинення кривавої війни"
отже, за її логікою, припинення рудим донні надання ЗСУ розвідданих є розпалюванням та посиленням такої війни
отакий він, багатогранний рудий донні, млять...
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12.03.2025 09:42 Відповісти
сюр

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12.03.2025 09:39 Відповісти
Транспортування американської зброї в Україну з польського хабу в Ясьонці відновилося, - заступник міністра оборони Польщі Залевський.
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12.03.2025 09:44 Відповісти
"відновили обмін розвідувальними данними - стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні"?
А який "геній" перед цим зробив значний крок назад?
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12.03.2025 09:54 Відповісти
500 мілліонна Європа просить у 300 мілліонних США захисту від 140 мілліонної росії, яка третій рік отримує по хлєбалу від 40 мілліонної України. Не моє-Дуди.
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12.03.2025 09:55 Відповісти
все чьотко.
ми виходимо з суджі, нам відправляють фотки тижневої давнини.
нам дають ппо, під зобов'язання припинити бомбити кацапію, але кацапи продовжують бомбити нас.
єрмачина потужний переможник.
як тонко він видавив зе!поца, і вже ніхто не обурюється.
слава слава головному ларьочніку, врятував україну!
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12.03.2025 09:56 Відповісти
Звісно я не здивований після погрому, який вчинив розвідці Зеленський через Вагнергейт, що американську розвідку очолила проросійська проблядь, в нас теж Буданов жив в одній хаті з Гогілашвілі, який перед тим був помічником депутата Думи рф - Валуєва. Американці, по-ходу, здуріли так само, як і наше населення в 2019.
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12.03.2025 12:29 Відповісти
 
 