США відновили обмін розвідданими з Україною, - глава розвідки Габбард

Очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні.

За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було заблоковано Білим домом разом з іншою військовою допомогою Україні.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд заявив, що Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні. Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

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