США відновили обмін розвідданими з Україною, - глава розвідки Габбард
Очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні.
За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було заблоковано Білим домом разом з іншою військовою допомогою Україні.
Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд заявив, що Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні. Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.
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ДревляниН
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Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
панянка відновлення обміну розвідданими називає "визначальним кроком до припинення кривавої війни"
отже, за її логікою, припинення рудим донні надання ЗСУ розвідданих є розпалюванням та посиленням такої війни
отакий він, багатогранний рудий донні, млять...
А який "геній" перед цим зробив значний крок назад?
ми виходимо з суджі, нам відправляють фотки тижневої давнини.
нам дають ппо, під зобов'язання припинити бомбити кацапію, але кацапи продовжують бомбити нас.
єрмачина потужний переможник.
як тонко він видавив зе!поца, і вже ніхто не обурюється.
слава слава головному ларьочніку, врятував україну!