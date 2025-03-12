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Новини Атака безпілотників Атака ударних БпЛА
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Збито 98 "шахедів" із 133 випущених. 20 цілей - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 12 березня 2025 року. Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 12 березня атакували Україну балістичними ракетами, ударними безпілотниками та БпЛа-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти випустили три балістики "Іскандер-М" з окупованого Криму по Одесі та Кривому Рогу.

Також війська РФ запустили 133 БпЛА з напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - окупований Крим.

"За попередніми даними станом на 09.30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

20 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

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Атака шахедів 12 березня 2025 року. Скільки цілей збито

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обстріл (28212) ППО (3143) Повітряні сили (2586) війна в Україні (3518)


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Гадить в Україні, московський обмилок кабаєвої!
Смерть прутіну і його рашистам!
Слава Україні!
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12.03.2025 09:49 Відповісти
 
 