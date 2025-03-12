Міноборони гальмує запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів, - Українська бронетехніка
Через надмірну бюрократію в Міністерстві оборони гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас у програмі "Воєнні підсумки дня".
За його словами, процеси щодо контрактування артилерійських боєприпасів натовських калібрів рухаються дуже повільно та вʼяло.
"На жаль, та бюрократична система, яка там створена, вона не дає змогу розвиватися виробництву невпинно… Масштабування виробництв та довготермінові контракти, збільшення обсягів виробництва - це не просто забаганка виробників, це те, що необхідно для нас, бо ми бачимо, що на фронті не вистачає зброї", - заявив Бельбас.
На його думку, довготермінові контракти та їх фінансування – це ті інструменти, які дозволяють приватним виробникам без жодних інвестицій з боку держави відкривати нові виробничі майданчики, збільшувати обсяги виробництва та займатися розробкою нових зразків зброї.
Він також зазначив, що для "Української бронетехніки" освоєння виробництва артилерійських пострілів натовських калібрів – головне завдання на 2025 рік.
Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" уклала угоду з одним з найбільших оборонних холдингів Європи - Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво артилерійських боєприпасів натовських калібрів. Вже в 2025 році заплановано виробництво 100 тисяч артилерійських пострілів калібру 155 мм.
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Масштабування виробництва - це фактичне і фізичне збільшення кількості одиниць виготовленої продукції. Не є масштабуванням збільшення штату підприємства, наймання нових співробітників і т.п..
Забезпеченням ЗАХИСНИКІВ усім необхідним для знищення московських окупантів, вони займаються, не у Турборежимі!!
Головне отримання грошей за виконання особливовапжливих завдань та запис у трудовій, щоб Українців, ще їх і утримували!!
Сирійці, більш коннкретні з наволоччю!!
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tZE inform@FranzMaser
В критичний момент боїв за Курську область Агенція оборонних закупівель не уклала жодного контракту на закупівлю ***********. . "Укроборонпром" завалив виробництво власного боєзапасу.Скандальна зміна керівника агенції і дії МО України були просто спрямованою акцією саботажу військових дій вищими ешелонами влади України по темі Україну готують до капітуляції.
бо вони підрахували що вкрасти тут мало можливості і тому і гальмують.....