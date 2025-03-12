Міноборони гальмує запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів, - Українська бронетехніка

Через надмірну бюрократію в Міністерстві оборони гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас у програмі "Воєнні підсумки дня".

За його словами, процеси щодо контрактування артилерійських боєприпасів натовських калібрів рухаються дуже повільно та вʼяло.

"На жаль, та бюрократична система, яка там створена, вона не дає змогу розвиватися виробництву невпинно… Масштабування виробництв та довготермінові контракти, збільшення обсягів виробництва - це не просто забаганка виробників, це те, що необхідно для нас, бо ми бачимо, що на фронті не вистачає зброї", - заявив Бельбас.

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На його думку, довготермінові контракти та їх фінансування – це ті інструменти, які дозволяють приватним виробникам без жодних інвестицій з боку держави відкривати нові виробничі майданчики, збільшувати обсяги виробництва та займатися розробкою нових зразків зброї.

Він також зазначив, що для "Української бронетехніки" освоєння виробництва артилерійських пострілів натовських калібрів – головне завдання на 2025 рік.





Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" уклала угоду з одним з найбільших оборонних холдингів Європи - Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво артилерійських боєприпасів натовських калібрів. Вже в 2025 році заплановано виробництво 100 тисяч артилерійських пострілів калібру 155 мм.

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