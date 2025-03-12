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Новини Виробництво боєприпасів в Україні
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Міноборони гальмує запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів, - Українська бронетехніка

Через надмірну бюрократію в Міністерстві оборони гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас у програмі "Воєнні підсумки дня".

За його словами, процеси щодо контрактування артилерійських боєприпасів натовських калібрів рухаються дуже повільно та вʼяло.

Владислав Бельбас на виробництві боєприсів

"На жаль, та бюрократична система, яка там створена, вона не дає змогу розвиватися виробництву невпинно… Масштабування виробництв та довготермінові контракти, збільшення обсягів виробництва - це не просто забаганка виробників, це те, що необхідно для нас, бо ми бачимо, що на фронті не вистачає зброї", - заявив Бельбас.

Також читайте: У 2025 році Україна уклала 12 нових контрактів на закупівлю снарядів на 35,9 млрд грн, - ЗМІ

На його думку, довготермінові контракти та їх фінансування – це ті інструменти, які дозволяють приватним виробникам без жодних інвестицій з боку держави відкривати нові виробничі майданчики, збільшувати обсяги виробництва та займатися розробкою нових зразків зброї.

Він також зазначив, що для "Української бронетехніки" освоєння виробництва артилерійських пострілів натовських калібрів – головне завдання на 2025 рік.

Гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів
Гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів

Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" уклала угоду з одним з найбільших оборонних холдингів Європи - Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво артилерійських боєприпасів натовських калібрів. Вже в 2025 році заплановано виробництво 100 тисяч артилерійських пострілів калібру 155 мм.

Читайте: АОЗ не законтрактувала жодної навіть пробної партії вітчизняних 155-мм пострілів, - ЗМІ

Автор: 

боєприпаси (2262) Міноборони (7306) виробництво (1616) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+4
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12.03.2025 10:57
+4
Ось таким «патріотом» України і «ефективним» менеджером виявився бравий татарин умєров! Хоча, що в цьому дивного?
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12.03.2025 11:05
+3
Колишній міністр закордонних справ лопатою всіх ворогів зах#ярит, як тільки на неньку повернеться.
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12.03.2025 10:55
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Масштабування - зміна розміру зображення зі збереженням пропорцій. Під масштабуванням мається на увазі як збільшення («апскейлинг» від англ. upscaling), так й зменшення («даунскейлинг», англ. downscaling) роздільности зображення.
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12.03.2025 10:51 Відповісти
Масштабування бізнесу - це процес збільшення розміру та обсягу діяльності підприємства з метою охоплення більшої кількості клієнтів, ринків або збільшення обсягів продажів, при цьому зберігаючи ефективність і якість послуг чи продукції.
Масштабування виробництва - це фактичне і фізичне збільшення кількості одиниць виготовленої продукції. Не є масштабуванням збільшення штату підприємства, наймання нових співробітників і т.п..
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12.03.2025 11:14 Відповісти
Кого обороняєш, Міноборони? Кацапів? А своїх воїнів не жалко?
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12.03.2025 10:51 Відповісти
Колишній міністр закордонних справ лопатою всіх ворогів зах#ярит, як тільки на неньку повернеться.
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12.03.2025 10:55 Відповісти
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12.03.2025 10:57 Відповісти
Обсуждать работу власти уже не имеет никакого смысла, умный человек понимает, что она из себя представляет, а самое главное, понимает причины её возникновения, как говорил Ося Бендер - не стоит бить себя ушами по лицу, всё, что мы может сделать, это дождаться окончания творящегося в мире абсурда, если это окончание не закончится ядерной войной.
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12.03.2025 10:58 Відповісти
Ось таким «патріотом» України і «ефективним» менеджером виявився бравий татарин умєров! Хоча, що в цьому дивного?
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12.03.2025 11:05 Відповісти
Повна бездіяльність, ніяковості та нікчемності Шмигаля, з його міністром КабМіну, осіб з Урядового кварталу, яки смирненько так, сидять за Регламентом КМУ, та цілого батальйону, незрозумілих, сірих ДержСекретарів!!
Забезпеченням ЗАХИСНИКІВ усім необхідним для знищення московських окупантів, вони займаються, не у Турборежимі!!
Головне отримання грошей за виконання особливовапжливих завдань та запис у трудовій, щоб Українців, ще їх і утримували!!
Сирійці, більш коннкретні з наволоччю!!
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12.03.2025 11:11 Відповісти
Когда уже эту татарскую мафию сковырнут???
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12.03.2025 11:12 Відповісти
Навіщо нам **********, якщо в нас тридцятиденне перемир'я???
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12.03.2025 11:25 Відповісти
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



В критичний момент боїв за Курську область Агенція оборонних закупівель не уклала жодного контракту на закупівлю ***********. . "Укроборонпром" завалив виробництво власного боєзапасу.Скандальна зміна керівника агенції і дії МО України були просто спрямованою акцією саботажу військових дій вищими ешелонами влади України по темі Україну готують до капітуляції.
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12.03.2025 13:08 Відповісти
Міноборони гальмує запуск виробництва *********** натовських калібрів, - Українська бронетехніка Джерело: https://censor.net/ua/n3540668.........
бо вони підрахували що вкрасти тут мало можливості і тому і гальмують.....
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12.03.2025 13:59 Відповісти
Помню в росії на початку війни виявили, розкрадання коштів чі в міністерстві чі на заводі, за місяць хтось помер від інфаркту, хтось викинувся, а зараз вони роблять більше всього ЄСа , а чого в нас 4 рік жують соплі, якщо бракований підшипник, його міняють або переплавлять, чі хтось дуже не бажає щоб ворогів України більше нищіли, так може це не бюрократія, а совки які працюють на ворогів, і все роблять щоб в нас було все погано, а чого президент не задає цих питання кому потрібно, як це так можно вестися на таку брехню, тут ВР приймає все що треба, а тут процедуру не можуть змінити, це таке з дронами було, вирішили, а зі снарядами чі ракетами , коли буде, як в кіно , В августі 44 го, 5 днів і в расход
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16.03.2025 08:10 Відповісти
І з чістими погонами на нуль.
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16.03.2025 08:12 Відповісти
 
 