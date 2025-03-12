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Рашисти безуспішно атакували в районі Вовчанська та Глибокого, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 455 обстрілів позицій захисників України.

"Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та Глибокого успішно відбито", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через морози ворог не ризикує рухатися великими колонами, - ОТУ "Харків"

Втрати ворога 

Як зазначається, Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 95 осіб, з них 57 - безповоротними.
Також на напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше в ОТУ "Харків" повідомляли, що на Харківщині російська армія активізувала удари дронами та авіабомбами.

Автор: 

Вовчанськ (413) Харківська область (690) Харківський район (191) Чугуївський район (95) Глибоке (5) ОТУ Харків (46)


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