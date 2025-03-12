УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5087 відвідувачів онлайн
Новини Переправлення через кордон ухилянтів
1 868 9

Закарпатські митники за $8 тис. планували переправити чоловіка до Угорщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

переправник ухилянтів з митниці

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру двом інспекторам митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.

Читайте також: Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у "Київзеленбуді": затримано трьох керівників

переправник ухилянтів з митниці
переправник ухилянтів з митниці
переправник ухилянтів з митниці
переправник ухилянтів з митниці
переправник ухилянтів з митниці
переправник ухилянтів з митниці

Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Також читайте: Затримано посадовця ВСП у Запоріжжі, який за гроші допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.

Автор: 

митниця (1871) ДБР (3473) ухилянти (872)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи такого не було, і ось на тобі... якось нєудобно вийшло! 😁
показати весь коментар
12.03.2025 12:56 Відповісти
Панять, прастіть і пависіть в званиях
показати весь коментар
12.03.2025 12:57 Відповісти
Де ці ухилянти гроші беруть? Тут пропрацював все життя тільки на Ланос та гараж накопив
показати весь коментар
12.03.2025 12:59 Відповісти
1. Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру інспекторам митної служби
2. Працівники Державної митної служби у взаємодії з Держприкордонслужбою викрили та повідомили про підозру працівниким ДБР
3. Працівники Держприкордонслужби у взаємодії з Державною митною службою та ДБР викрили та повідомили про підозру всім
показати весь коментар
12.03.2025 13:03 Відповісти
Демпінгували розбійники. Зараз ніхто меньше ніж за 10 тис. не ворухнеться.
показати весь коментар
12.03.2025 13:04 Відповісти
Мы - таможня, нам всё можно
показати весь коментар
12.03.2025 13:13 Відповісти
Митники виявились злочинцями, яка несподіванка...
Але набагато веселіше інше. "Мінімум 30 280 грн отримуватимуть українські поліцейські, - ВРУ прийняла за основу законопроект". Псів режиму починають підгодовувати, готувати до...
показати весь коментар
12.03.2025 13:36 Відповісти
Ну і держслужбовцям зарплати піднімають. Коротше, всім трутням в Україні при цій владі зараз живетьця добре, на відміну від пересічних громадян!
показати весь коментар
12.03.2025 14:54 Відповісти
 
 