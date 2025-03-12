Закарпатські митники за $8 тис. планували переправити чоловіка до Угорщини, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру двом інспекторам митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.
Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.
Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.
Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.
Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.
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