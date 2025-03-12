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Новини Обговорення ситуації в Україні
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Туск зустрінеться з Ердоганом в Туреччині: планується обговорення України та безпеки

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав дводенний візит до Туреччини, де плануються переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

В ході пресконференції перед вильотом Туск підкреслив важливість обговорення питання України, яке є ключовим для Польщі з точки зору національної безпеки.

"І з нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО, європейські країни одночасно ефективно гарантували стабільність після перемир'я і мир на російсько-українському кордоні. І роль Туреччини тут може бути вирішальною", - заявив він.

Прем'єр Польщі також має намір обговорити з турецьким лідером роль своїх країн у забезпеченні стабільності в регіоні, підсумки переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії та можливу участь Польщі і Туреччини в процесі забезпечення тривалого миру.

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Автор: 

безпека (929) Туск Дональд (513) Ердоган Реджеп Таїп (927) війна в Україні (3518)


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нє, ну як класно за!шобла влаштувалася!
все всі за них роблять, а вони тільки сцуть у вуха українцям та крадуть крадуть крадуть....
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12.03.2025 13:02 Відповісти
Через Трампа Європі доводиться принижуватися перед диктаторами.
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12.03.2025 13:06 Відповісти
.. бо реальний військовий союз України, Польщі та Туреччини обнулив би усі потуги подихаючої Московії навіки..
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12.03.2025 13:11 Відповісти
... спілка польщи, туреччини на захист України? ....
Люди, схамениться!!!
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12.03.2025 13:14 Відповісти
 
 