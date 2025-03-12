Туск зустрінеться з Ердоганом в Туреччині: планується обговорення України та безпеки
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав дводенний візит до Туреччини, де плануються переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
В ході пресконференції перед вильотом Туск підкреслив важливість обговорення питання України, яке є ключовим для Польщі з точки зору національної безпеки.
"І з нашої точки зору, дуже важливо, щоб країни НАТО, європейські країни одночасно ефективно гарантували стабільність після перемир'я і мир на російсько-українському кордоні. І роль Туреччини тут може бути вирішальною", - заявив він.
Прем'єр Польщі також має намір обговорити з турецьким лідером роль своїх країн у забезпеченні стабільності в регіоні, підсумки переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії та можливу участь Польщі і Туреччини в процесі забезпечення тривалого миру.
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все всі за них роблять, а вони тільки сцуть у вуха українцям та крадуть крадуть крадуть....
Люди, схамениться!!!