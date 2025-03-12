РФ захопила Махновку, Замостя та Козачу Локню на Курщині. Є просування рашистів на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування на Курському напрямку.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню, та просунувся біля Ясенового та Скудного", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 YU ST
показати весь коментар12.03.2025 14:39
+14 Лінкольн мкх #601041
показати весь коментар12.03.2025 14:36
+14 Толя Онопрієнко
показати весь коментар12.03.2025 14:40
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усе видно на карті
союзник зупинкою допомоги та припинення надання розвідданих до того "допоміг"
До того скільки просувань було?
та й надія на розблокування допомоги є, результати вже відчутні
впевненість
https://deepstat.xyz/table Сюди подивіться, на динаміку захоплення територій.
Вже майже середина березня, а вони лише 19 кв.км. в Україні здобули, коли за січень було 325 кв.км.
От вам і ціна курской побєди.
питання виходу, то лиш питання часу
а от просування на інших ділянках фронту, хоча б незначні, проте постійні, для кацапів та зокрема @уйла це вже аргумент на зустрічі із представниками сша
для штатів це слабке місце, хоча вони самі й ускладнили обстановку на полі бою
ото й мова з нами на перемовинах (вангую, проте впевнений) - ви втрачаєте, "у вас немає козирів", чули вже від рудого донні та венса, ніц не змінилося
Побєда в курвской у них вже є. Он одна легенда про трубу чого варта.
І плювати, що більша частина русні там і здохла, а тих, хто виліз, перебили.
Суджа ж освобождєна. Записали на рахунок трубного спєцназа. А те, що на неї з трьох боків по землі сунули і бомбами закидували - то історія не згадає. Як з подвигом Стаханова. Ну хто пам'ятає, що тиск у відбійному молотку був тоді набагато вищий, ніж у інших, на межі можливостей пневмосистеми?
трубний каналізаційний спецназ переважно здох, кацапську переможну істерію не бачу сенсу поширювати, хіба з метою наялкати Європу, що й до них по трубах зайдуть кацапи
за Суджу - питання виходу з огляду на припинення допомоги та відсутність розвідзабезпечення - питання здорового глузду, її ніхто не звільняв, просто вона не представляла для нас той цінності, як раніше, тим більше й планувалася на значно менший період часу
а от на перемовинах штати нам тицяли навіть міліметровими просуваннями кацапів, не чуючи наших аргументів за падіння динаміки наступнів кацапів
ото ж і певні території штати обговорювали, дивимомся й далі на мапу
усе скоро буде зрозумілим
більшість молодих у нас за стаханова навіть і не чула, то й каналізаційний спецназ кане в літа
Русні навіть не треба буде воювати з НАТО, вони переможуть виключно розповідями про власну крутизну й непереможність.
питання, як вийти звідти з найменшими втратами?
до речі, залужний запитував, навіщо туди полізли? що б, що?
а, нам тут сцяли у вуха, як же класно воювати на землі ворога.
тобі треба було придбати силіконову шапочку для плавання яка закриває вуха.
да, ти ветеран, за миску щєй.
Головне - позиція Америки - а Трамп тепер дав задню до ліліпутіна і передню до озброєння України.