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Новини Операція ЗСУ на Курщині Оновлення мапи DeepState
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РФ захопила Махновку, Замостя та Козачу Локню на Курщині. Є просування рашистів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська просуваються на Курщині

Російські окупаційні війська мають просування на Курському напрямку.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню, та просунувся біля Ясенового та Скудного", - йдеться в повідомленні.

Махновка та Замостя
Махновка та Замостя
Козача Локня
Козача Локня
Ясенове
Ясенове
Скудне
Скудне

Читайте: Cьогодні був другий найактивніший день по кількості ворожих атак за 2025 рік, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (8317) Курськ (1085) Волноваський район (178) Покровський район (513) Скудне (3) Ясенове (5) DeepState (72)


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Топ коментарі
+15
Есть еще кто в трубе живой?!
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12.03.2025 14:39
+14
мені цікаво, а хто буде відповідати за курську аферу?
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12.03.2025 14:36
+14
Я вам ничего не должен!
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12.03.2025 14:40
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можна вже не розповідати, за шо були перемовини
усе видно на карті
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12.03.2025 14:36 Відповісти
Варіант, що русня зосередила там велике угруповання ціною фактично зупинки просування в Україні (теж на картах видно) - не розглядається.
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12.03.2025 14:52 Відповісти
просування на Донеччини (на картах вище)?
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12.03.2025 14:57 Відповісти
і яке воно? три села кожен день як тут зродофакери верещали півроку? чи все ж менше?
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12.03.2025 14:59 Відповісти
на Донеччині тиск кацапів не зменшується, подобається це чи ні
союзник зупинкою допомоги та припинення надання розвідданих до того "допоміг"
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12.03.2025 15:01 Відповісти
Якщо тиск не зменшується, а допомогу нам фактично обрубали, то чому останніми тижнями майже без просувань?
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12.03.2025 15:14 Відповісти
у новині по іншому написано
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12.03.2025 15:20 Відповісти
От тепер просування почнуться, бо ті війська далі на Суми підуть, а частина - на Донбас, під Покровськ і Новосілку.
До того скільки просувань було?
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12.03.2025 15:27 Відповісти
якщо грамотно відпрацюють з урахуванням мобільності та реалій на місцевості, то не сильно зросте динаміка, якщо вона взагалі буде, кацапи втратили динаміку, якби того не хотіли нам втулити на перемовинах наші американські партнери та викорстати яко аргумент начеб-то нашої слабкості
та й надія на розблокування допомоги є, результати вже відчутні
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12.03.2025 15:35 Відповісти
Дай бог, щоб не зросла, і нові напрямки не відкрились, як от на Суми, наприклад.
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12.03.2025 15:36 Відповісти
втримають та дадуть відсіч, і це вже не просто примарна надія.
впевненість
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12.03.2025 15:38 Відповісти
Я ж не проти.
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12.03.2025 15:41 Відповісти
Та чого там на Суми-одразу на Киiв рвануть...😏😠
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12.03.2025 16:14 Відповісти
На хвилі ейфорії вони так і казатимуть: ну всьо, завтра на куєв, а там і до Львова рукой подать.
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12.03.2025 16:16 Відповісти
тиск не дорівнює результату. восени і взимку нашим було важче і втрати територій були в рази більші.
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30.03.2025 01:46 Відповісти
до речі, не виникало питання чого ж кацапам до 28.02.25 ніяк не вдавалося зосередити на курщині ударні угрупування та вони несли шалені втрати?
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12.03.2025 15:00 Відповісти
Тому що намагались рухатись і там, і там.
https://deepstat.xyz/table Сюди подивіться, на динаміку захоплення територій.
Вже майже середина березня, а вони лише 19 кв.км. в Україні здобули, коли за січень було 325 кв.км.
От вам і ціна курской побєди.
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12.03.2025 15:13 Відповісти
ніякої "пабєди" на курщині у кацапів нема, шалені втрати, полонені на обмін, захист наших Сумщини та Харківщини
питання виходу, то лиш питання часу
а от просування на інших ділянках фронту, хоча б незначні, проте постійні, для кацапів та зокрема @уйла це вже аргумент на зустрічі із представниками сша
для штатів це слабке місце, хоча вони самі й ускладнили обстановку на полі бою
ото й мова з нами на перемовинах (вангую, проте впевнений) - ви втрачаєте, "у вас немає козирів", чули вже від рудого донні та венса, ніц не змінилося
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12.03.2025 15:18 Відповісти
Порівняно з тим, як вони рухались навіть два місяці тому, це майже нічого.
Побєда в курвской у них вже є. Он одна легенда про трубу чого варта.
І плювати, що більша частина русні там і здохла, а тих, хто виліз, перебили.
Суджа ж освобождєна. Записали на рахунок трубного спєцназа. А те, що на неї з трьох боків по землі сунули і бомбами закидували - то історія не згадає. Як з подвигом Стаханова. Ну хто пам'ятає, що тиск у відбійному молотку був тоді набагато вищий, ніж у інших, на межі можливостей пневмосистеми?
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12.03.2025 15:23 Відповісти
нема ніякої перемоги на курщині, пропоную більше не піднімати це питання
трубний каналізаційний спецназ переважно здох, кацапську переможну істерію не бачу сенсу поширювати, хіба з метою наялкати Європу, що й до них по трубах зайдуть кацапи
за Суджу - питання виходу з огляду на припинення допомоги та відсутність розвідзабезпечення - питання здорового глузду, її ніхто не звільняв, просто вона не представляла для нас той цінності, як раніше, тим більше й планувалася на значно менший період часу
а от на перемовинах штати нам тицяли навіть міліметровими просуваннями кацапів, не чуючи наших аргументів за падіння динаміки наступнів кацапів
ото ж і певні території штати обговорювали, дивимомся й далі на мапу
усе скоро буде зрозумілим
більшість молодих у нас за стаханова навіть і не чула, то й каналізаційний спецназ кане в літа
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12.03.2025 15:31 Відповісти
Ви кожен день без сну і відпочинку з парою товаришів боретеся за Зеленського. Це викликає повагу.
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12.03.2025 15:40 Відповісти
Ви що, слідкуєте за мною?
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12.03.2025 15:42 Відповісти
Вас важко не помітити.
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12.03.2025 15:43 Відповісти
А ще важко не помітити, якими матюгами я принагідно обкладаю зєлю.
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12.03.2025 15:44 Відповісти
мені цікаво, а хто буде відповідати за курську аферу?
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12.03.2025 14:36 Відповісти
Я вам ничего не должен!
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12.03.2025 14:40 Відповісти
Ще одна цеглина в піраміду легенди про нєсокрушімую мощь і бєсконєчную смєкалку русской арміі.
Русні навіть не треба буде воювати з НАТО, вони переможуть виключно розповідями про власну крутизну й непереможність.
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12.03.2025 14:48 Відповісти
Навіщо тут кацапські пропагандонські малюнки ?
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12.03.2025 14:58 Відповісти
А хто вирішив що це афера? Стретегічний диван фірми "Лінкольн" ?
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12.03.2025 15:05 Відповісти
а що це,потужна пірімога?
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12.03.2025 15:28 Відповісти
Це операція яка принесла нам вигоду. Воювати на території ворога завжди вигідніше ніж на своїй - через те що страждає чужа земля. Ми відтягли туди до 50 тис русні яка могла захопити ще більше наших територій якби посилила угруповання десь під Покровськом - це більше ніж половина всіх їх військ там. Ну і так "дрібнички" - купа полонених на обмін і демонстрація всьому світу що рашка не така сильна як вона бреше та і за ядерку не хапається навіть коли вже війна на їх землі.
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12.03.2025 16:18 Відповісти
я бачу що у вас є військова освіта. говорите тими ж словами що і потужний верховний командувач.
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12.03.2025 18:31 Відповісти
За курську аферу, вже відповів Красільніков, його зняли з посади командувача ОГ "Північ".
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12.03.2025 17:20 Відповісти
А ніхто! За Ілловайська же не притягнули до віповідальності генерала, здається, Сирського, який встиг вийти з оточення, а хлопці полягли(.
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12.03.2025 20:05 Відповісти
про курщину треба забути!
питання, як вийти звідти з найменшими втратами?
до речі, залужний запитував, навіщо туди полізли? що б, що?
а, нам тут сцяли у вуха, як же класно воювати на землі ворога.
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12.03.2025 14:37 Відповісти
Заткнись кацапа. Якби не Курщина то рашисти вже були б в Харкові і Сумах. Або як мінімум вже стирали б ці міста ковровими бомбардуваннями і 3-х тонними авіабомбами якими зараз стирають Суджу
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12.03.2025 14:46 Відповісти
ти якийсь, псевдик, знервований..
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12.03.2025 17:38 Відповісти
так они завтра будут идти на Сумы, говорят, что солдат из Курска перекидают на Донбасс, тоисть, под кабы, что в Курске кидали кабы и никто их не сбивал, и на Донбасс никто не сбивал кабы и фабы, пцзз просто.
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12.03.2025 21:33 Відповісти
и как говорят, что боеспособные будут погибать на Донбассе под кабами, писец, а не логика.
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12.03.2025 21:34 Відповісти
Гріша, на мій погляд,
тобі треба було придбати силіконову шапочку для плавання яка закриває вуха.
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12.03.2025 14:53 Відповісти
я мабуть кацап на зарплаті у подольяка, тому що я завжди читав той нік як Хрюша Хліба
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12.03.2025 14:55 Відповісти
не просто кацап! а безграмотний кацап, за миску щєй.
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12.03.2025 15:16 Відповісти
за миску щей подольяка? це щось нове тут за 10 років. Ти новатор, Хрюша
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12.03.2025 15:17 Відповісти
ти десять років працюєш на подоляка?
да, ти ветеран, за миску щєй.
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12.03.2025 15:33 Відповісти
у мене є!
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12.03.2025 15:14 Відповісти
Донбас знову почав просідати
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12.03.2025 14:38 Відповісти
а теперь когда рф получит 30 дней передишку, то Донбасс впадет сразу же. зелька как в 19 году, отведет войска к Днепру. Трамп просто спасает рф от розгрома.
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12.03.2025 15:43 Відповісти
Есть еще кто в трубе живой?!
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12.03.2025 14:39 Відповісти
Кацапе нині вилуплений. Він Сирський. А у тєбя ус атклєілса. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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12.03.2025 14:43 Відповісти
не п'ю с п'ятого класу
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12.03.2025 14:44 Відповісти
Знову ус атклєілса. Українці там де ти написав літеру "с" вживають літеру "з". Тєбє нє заплотют за труд
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12.03.2025 14:47 Відповісти
половина наших воїнів ЗСУ говорять на російський мові і їх ніхто за це не ображає
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12.03.2025 14:51 Відповісти
ти тут шоб нас посварити , але ми не піддамося
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12.03.2025 14:56 Відповісти
треба час для правильної української мови
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12.03.2025 15:03 Відповісти
Після переговорів ЗСУ трохи розслабилися? Напоминає Дебальцево 2
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12.03.2025 14:44 Відповісти
Наші війська на Курщині продовжуть виконувати завдання, росія тисне. Наше командування робить все, що треба - по максимуму зберігає життя воїнів, - Зеленський
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12.03.2025 14:48 Відповісти
Курщина свою місію виконала.
Головне - позиція Америки - а Трамп тепер дав задню до ліліпутіна і передню до озброєння України.
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12.03.2025 14:52 Відповісти
Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі буди в союзі, щоб примусити рф до закінчення війни: Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші
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12.03.2025 14:53 Відповісти
Комусь хотілося піару на курській операції замість стабілізації фронту на Донбасі, тепер питаня як зберегти наші сили на цьому напрямку і як вивести з найменшими втратами . Хтось думав про якісь обмін територіями з злочинцем путіном ,це повна фігня ніякого обміну цей виродок не буде проводити ,тому провал цієї операція на совісті Зеленського і Сирського.
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12.03.2025 14:54 Відповісти
йдуть бої
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12.03.2025 14:57 Відповісти
затримка на 1-2 дні, як завжди
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12.03.2025 14:59 Відповісти
Де тупа ********* безумна бур'яна, чому не б'є на сполох, лярва їрмакакова?
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12.03.2025 15:06 Відповісти
Вам би, начальнік, романи пісать. Можна у співавторстві з Митцем.

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12.03.2025 15:24 Відповісти
недогенерал сысркий, которому швабру нельзя доверить, а не те что армию, он просто забьет на все это. и пойдет наступать где то еще, бо когда русня отбивает свое обратно, сысркий ссыться и сваливает куда то в другое место, что чмошником не казаться. так было с операцией в Кусрке.
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12.03.2025 15:40 Відповісти
А сейчас Путлер ***** закусит удила и ни на какой обмен не пойдет после Суджи.
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12.03.2025 18:14 Відповісти
в любов случаи, Сумам готовиться, и остальной части Харькова,
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12.03.2025 19:58 Відповісти
 
 