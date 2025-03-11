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Cьогодні був другий найактивніший день по кількості ворожих атак за 2025 рік, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
244 штурмові дії ворога за 11 березня це другий найактивніший день за кількістю ворожих атак за 2025 рік.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що перед цим аномальна активізація була на 15 лютого - 261 атака.
"Найбільше активність ворог проявляє на Курському, Лиманському, Торецькому та Покровському відтинках. До речі, на останньому відбувся ріст у 2.6 рази у порівнянні з вчорашнім днем", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо від початку цієї доби було зафіксовано 244 бойових зіткнення, понад 100 з них зафіксовано на Курському, Покровському та Лиманському напрямках
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Віктор Коцяруба #550974
показати весь коментар12.03.2025 00:45 Відповісти Мені подобається 0
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