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Новини Фото Зведення Генштабу
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Cьогодні був другий найактивніший день по кількості ворожих атак за 2025 рік, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

244 штурмові дії ворога за 11 березня це другий найактивніший день за кількістю ворожих атак за 2025 рік.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перед цим аномальна активізація була на 15 лютого - 261 атака.

"Найбільше активність ворог проявляє на Курському, Лиманському, Торецькому та Покровському відтинках. До речі, на останньому відбувся ріст у 2.6 рази у порівнянні з вчорашнім днем", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо від початку цієї доби було зафіксовано 244 бойових зіткнення, понад 100 з них зафіксовано на Курському, Покровському та Лиманському напрямках

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 887 620 осіб (+1300 за добу), 10 303 танки, 24 346 артсистем, 21 423 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Інфографіка щодо бойових дій у 2025 році

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) бойові дії (3689) DeepState (72)


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12.03.2025 00:45 Відповісти
 
 