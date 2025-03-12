Зеленський щодо можливої зустрічі із Трампом: Я не чув запрошення

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яка зустріч з Дональдом Трампом має завершуватись позитивним результатом, зокрема для українського суспільства.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не чув нічого щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І саме так ми повинні підходити до будь-яких зустрічей. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч була позитивною. Для цього треба всім готуватись і всіх попереджати про формат майбутньої зустрічі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українське суспільство очікує результатів, які принесуть реальну користь.

"Я б дуже хотів, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні. Дуже довго воюють та гідні того, щоб мати... світло. Ми все для цього робимо", - додав президент.

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