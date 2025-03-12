УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5279 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
1 621 12

Зеленський щодо можливої зустрічі із Трампом: Я не чув запрошення

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яка зустріч з Дональдом Трампом має завершуватись позитивним результатом, зокрема для українського суспільства.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не чув нічого щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І саме так ми повинні підходити до будь-яких зустрічей. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч була позитивною. Для цього треба всім готуватись і всіх попереджати про формат майбутньої зустрічі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українське суспільство очікує результатів, які принесуть реальну користь.

"Я б дуже хотів, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні. Дуже довго воюють та гідні того, щоб мати... світло. Ми все для цього робимо", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Я не чув нічого щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І саме так ми повинні підходити до будь-яких зустрічей. Ми все для цього робимо. Ти вже все зробив рівно наоборот ...
показати весь коментар
12.03.2025 15:39
+4
О, даааа!
Остання зустріч завершилася ПРИГОЛОМШЛИВИМ "позитивним" результатом!
Трамп тебе, маленьке хрипате нахабне Чмо бачити НЕ БАЖАЄ!
показати весь коментар
12.03.2025 15:41
+2
Так а його й тоді наче не запрошували...
показати весь коментар
12.03.2025 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не чув нічого щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І саме так ми повинні підходити до будь-яких зустрічей. Ми все для цього робимо. Ти вже все зробив рівно наоборот ...
показати весь коментар
12.03.2025 15:39 Відповісти
О, даааа!
Остання зустріч завершилася ПРИГОЛОМШЛИВИМ "позитивним" результатом!
Трамп тебе, маленьке хрипате нахабне Чмо бачити НЕ БАЖАЄ!
показати весь коментар
12.03.2025 15:41 Відповісти
🤣 у дєрмака запитай!
показати весь коментар
12.03.2025 15:41 Відповісти
А нахіба ти Трампу? Вся оголошена на "Єдыному" геніальна перемога Зеленского на перемовинах, це повернення до статусу бикування в Овальному.
показати весь коментар
12.03.2025 15:42 Відповісти
Костюм одягни,не варто полканів дратувати.І подяки побільше,подяки побільше,можливо рудий розщедритися.
показати весь коментар
12.03.2025 15:45 Відповісти
"я ніколи не хожу куди мене не запрошують" (с), зазвичяй лечю.
показати весь коментар
12.03.2025 15:46 Відповісти
Так а його й тоді наче не запрошували...
показати весь коментар
12.03.2025 15:54 Відповісти
зеленський і користь для суспільства? Тільки чийого?
показати весь коментар
12.03.2025 15:56 Відповісти
а варіант просто помовчати був у тебе? дипломатією від тебе і не пахне. лідор, ****
показати весь коментар
12.03.2025 16:00 Відповісти
А хіба лайно може пахнути? Зазвичай воно смердить!
показати весь коментар
12.03.2025 16:02 Відповісти
А 28лютого тебе теж ніхто не запрошував, але дєрьмак наполягав і ти подзвонило Макрону. І шо змінилося? Вже й Макрон посилає?

Якийсь дивний вибірковий слух: тут чую, навіть якщо була тиша, а тут "ой не чує баба", коли навколо всі криком кричать що робити.
показати весь коментар
12.03.2025 16:24 Відповісти
шо попало
показати весь коментар
12.03.2025 17:34 Відповісти
 
 