Командувач ВМС Неїжпапа про удар РФ по одеському порту: Росія свідомо створює загрози для глобального ринку
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.
Так він відреагував на ракетну атаку росіян по порту в Одесі 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю. Удар по порту в Одесі, внаслідок якого загинули мирні моряки, – ще один доказ цілеспрямованої агресії проти міжнародної морської спільноти", - заявив командувач ВМС.
Неїжпапа зазначив, що ВМС продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.
Він наголосив, що "спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі".
Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 11 березня, Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос, загинули чотири людини.
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Маски з венсами просто в захваті...
Для "міжнародної морської спільноти" одеський порт та його товарообіг занадто МАЛЕНЬКИЙ!!!
Гадаю він і в 500 найбільших портів Світу НЕ ПОТРАПЛЯЄ.
А ось для наших "сільских зе-недо-олігархів" він гарна годівниця.
У себя дома мы имеем 10600 грн за тонну пшеницы и 10500 кукурузы. При таких ценах дома держать живность просто убыток. Лучше есть магазинное мясо.
К сведению: для нормального потребления нужно 1 тонна зерна на жителя в год. У нас этого нет. Приоритет экспорт.
Так, що ваш "висєр" НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ.
віцеадмірал Олексій Неїжпапа Джерело: https://censor.net/ua/n3540772
а чому ще не адмірал?
В 1991 был уволен из морфлота СССР как капитант-лейтенант...
Но. до сих пор помню:
Во всем мире, звание адмирала присваивается за
1. Успешное командование соединениями во время боевых действий
2. ...
3. ...
Адміра́л (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. admiraal, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. амир аль бахр - "владика на морі") - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове звання (чин) вищого офіцерського складу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-морських флотах.
Адміральське звання вище від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB віцеадмірала, але нижче від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83 адмірала флоту.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМС України найвище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове звання вищого морського офіцерського складу, відповідає званню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB генерала в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутних військах і авіації.
Історія використання
В Європі увійшло до вживання в XII столітті, замістивши використовувані до того грецькі і римські терміни (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%85 наварх, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B2%D1%96%D1%80 дуумвір, префект наваліс та інші). За регламентом парусного флоту адмірал командував кордебаталією (основними силами), віцеадмірал (заступник адмірала) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 авангардом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB контрадмірал (нижчий адміральський чин) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 ар'єргардом. У першій чверті XVIII століття були також звання https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1 арир-адмірал і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82 шаутбенахт (що збереглися в інших країнах), відповідні чину контрадмірала.
1. Успешное командование соединениями во время боевых действий
2. ...
3. ...
справді маячня. Але не буду заважати. Маріть далі.
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