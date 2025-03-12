Командувач ВМС Неїжпапа про удар РФ по одеському порту: Росія свідомо створює загрози для глобального ринку

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.

Так він відреагував на ракетну атаку росіян по порту в Одесі 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю. Удар по порту в Одесі, внаслідок якого загинули мирні моряки, – ще один доказ цілеспрямованої агресії проти міжнародної морської спільноти", - заявив командувач ВМС.

Неїжпапа зазначив, що ВМС продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.

Він наголосив, що "спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі".

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 11 березня, Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос, загинули чотири людини.

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