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Новини Атака РФ на порт в Одесі
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Командувач ВМС Неїжпапа про удар РФ по одеському порту: Росія свідомо створює загрози для глобального ринку

атаковане судно в порту Одеси

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.

Так він відреагував на ракетну атаку росіян по порту в Одесі 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю. Удар по порту в Одесі, внаслідок якого загинули мирні моряки, – ще один доказ цілеспрямованої агресії проти міжнародної морської спільноти", - заявив командувач ВМС.

Неїжпапа зазначив, що ВМС продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.

Він наголосив, що "спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі".

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 11 березня, Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос, загинули чотири людини.

Читайте також: Ворог атакував портову інфраструктуру Одеси: четверо загиблих, пошкоджено два судна

Автор: 

ВМС (1378) обстріл (28212) Одеса (5437) Одеська область (3186) порт (2039) росія (64923) Неїжпапа Олексій (81) Одеський район (127)


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Топ коментарі
+2
Друзяки Трампа вже другий тиждень цілеспрямовано б'ють по вноземних кораблях в порту Одеси. Вперше за всю війну.
Маски з венсами просто в захваті...
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12.03.2025 16:52
+2
Ну...
Для "міжнародної морської спільноти" одеський порт та його товарообіг занадто МАЛЕНЬКИЙ!!!
Гадаю він і в 500 найбільших портів Світу НЕ ПОТРАПЛЯЄ.
А ось для наших "сільских зе-недо-олігархів" він гарна годівниця.
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12.03.2025 16:58
+2
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України,
віцеадмірал Олексій Неїжпапа Джерело: https://censor.net/ua/n3540772
а чому ще не адмірал?
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12.03.2025 16:58
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Друзяки Трампа вже другий тиждень цілеспрямовано б'ють по вноземних кораблях в порту Одеси. Вперше за всю війну.
Маски з венсами просто в захваті...
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12.03.2025 16:52 Відповісти
Ну...
Для "міжнародної морської спільноти" одеський порт та його товарообіг занадто МАЛЕНЬКИЙ!!!
Гадаю він і в 500 найбільших портів Світу НЕ ПОТРАПЛЯЄ.
А ось для наших "сільских зе-недо-олігархів" він гарна годівниця.
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12.03.2025 16:58 Відповісти
Мабуть у олігархів на полях марсіани працюють, а не українці. Це якщо ти вважаєш, що від зупинки експорту сільхоз продукції постраждають виключно володарі угідь.
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12.03.2025 17:06 Відповісти
Из десяти мировых голодающих Украина кормит одного. Наш экспорт 10 % от мирового. Подсолнечное масло имеет узкий объем потребителей. Не будет, будут потреблять оливковое и пальмовое.
У себя дома мы имеем 10600 грн за тонну пшеницы и 10500 кукурузы. При таких ценах дома держать живность просто убыток. Лучше есть магазинное мясо.
К сведению: для нормального потребления нужно 1 тонна зерна на жителя в год. У нас этого нет. Приоритет экспорт.
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12.03.2025 17:21 Відповісти
Скажи ще що маємо імпортувати зернові. Бо нехватає. По твоїм словам.
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12.03.2025 20:04 Відповісти
Не-а. По такой цене на внутреннем рынке, его не то что хватает. Оно лишнее. Я отказываюсь выращивать домашнюю птицу для горожан. Дорого кормить. Можете мою горсточку зерна отправить на экспорт. Оттуда, из Венгрии, завезёте мороженую курицу.
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12.03.2025 20:21 Відповісти
Воно просто лишнє. По любій ціні. Тому і йде на експорт.
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12.03.2025 20:25 Відповісти
В Україні близько 100 млн зернових на 35 млн населення. Тобто кожному по 3 тони.
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12.03.2025 20:06 Відповісти
Тобто кацапи молодці що ******** порт? Чи як зрозуміти висєр?
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12.03.2025 17:15 Відповісти
Стаття НЕ про те "молодці кацапи чи ні".
Так, що ваш "висєр" НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ.
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12.03.2025 17:35 Відповісти
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України,
віцеадмірал Олексій Неїжпапа Джерело: https://censor.net/ua/n3540772
а чому ще не адмірал?
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12.03.2025 16:58 Відповісти
Не хватает еще одной резиновой лодки с Ветерком до адмирала.
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12.03.2025 17:49 Відповісти
Ну, в этом я хоть как-то разбираюсь...
В 1991 был уволен из морфлота СССР как капитант-лейтенант...
Но. до сих пор помню:
Во всем мире, звание адмирала присваивается за
1. Успешное командование соединениями во время боевых действий
2. ...
3. ...
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12.03.2025 17:32 Відповісти
Щось не схоже, що розбираєтесь.

Адміра́л (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. admiraal, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. амир аль бахр - "владика на морі") - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове звання (чин) вищого офіцерського складу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-морських флотах.

Адміральське звання вище від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB віцеадмірала, але нижче від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83 адмірала флоту.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМС України найвище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове звання вищого морського офіцерського складу, відповідає званню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB генерала в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутних військах і авіації.

Історія використання

В Європі увійшло до вживання в XII столітті, замістивши використовувані до того грецькі і римські терміни (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%85 наварх, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B2%D1%96%D1%80 дуумвір, префект наваліс та інші). За регламентом парусного флоту адмірал командував кордебаталією (основними силами), віцеадмірал (заступник адмірала) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 авангардом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB контрадмірал (нижчий адміральський чин) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 ар'єргардом. У першій чверті XVIII століття були також звання https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1 арир-адмірал і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82 шаутбенахт (що збереглися в інших країнах), відповідні чину контрадмірала.
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12.03.2025 17:46 Відповісти
Ні, ви, нешанивниій ні разу під погонами в срср не були якшо намагаєтесь османів замість срср сюди впихнутм ..
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12.03.2025 17:58 Відповісти
І до чого тут османи? Ось ваша писанина про: Во всем мире, звание адмирала присваивается за
1. Успешное командование соединениями во время боевых действий
2. ...
3. ...
справді маячня. Але не буду заважати. Маріть далі.
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12.03.2025 19:14 Відповісти
Московія, країна-терорист!
Воєнний злочинець, прутін-******, упродовж 10 років, убиває Українців!
Трамп теж, хоче йому позаглядати в отвори…
Смерть рашистам!
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12.03.2025 18:53 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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12.03.2025 19:43 Відповісти
дуже приємно усвідомлювати, що пан Неїжпапа вивів ВМС на найвищий рівень, зробив все, що було необхідно на 100500 відсотків і тепер опікується проблемами глобального ринку. Очікую заяв сирського щодо екологічних проблем у басейні Амазонки
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13.03.2025 07:49 Відповісти
 
 