Питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього, - Чернишов

Питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку української економіки, однак суспільство ще не готове до цього дискурсу.

Про це журналістам заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, коментуючи питання залучення мігрантів до України, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дійшов висновку, що питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку України і економіки. Я дійшов висновку, що суспільство зараз не готове до цього дискурсу, він передчасний, не треба його починати, треба прийти до нього еволюційно", - заявив міністр.

За словами урядовця, щоб цей дискурс сприймався, потрібно визнати проблему, що Україні не вистачає людей, щоб рухати економіку вперед.

Чернишов зазначив, що нинішня версія законопроєкту про множинне громадянство дає право на громадянство лише країнам Європейського Союзу і країнам-членам НАТО.

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"Це очевидно не є джерелом для нашої робочої сили, вони будуть в останню чергу", - сказав очільник Міністерства нацєдності.

Окрім цього, він додав, що в майбутньому буде дискусія, які саме країни можуть стати джерелом міграції. За словами Чернишова, ця дискусія розпочнеться після завершення війни.

"У нас зараз немає зростаючої економіки галопуючими темпами, щоб десь шукати людей. Нам ще треба зрозуміти, куди задіяти військових, які повернуться з фронту, і бути готовими до цього", - сказав міністр.

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