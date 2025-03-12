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Новини Залучення трудових мігрантів
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Питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього, - Чернишов

Чернишов про необхідність залучення мігрантів

Питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку української економіки, однак суспільство ще не готове до цього дискурсу.

Про це журналістам заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, коментуючи питання залучення мігрантів до України, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дійшов висновку, що питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку України і економіки. Я дійшов висновку, що суспільство зараз не готове до цього дискурсу, він передчасний, не треба його починати, треба прийти до нього еволюційно", - заявив міністр.

За словами урядовця, щоб цей дискурс сприймався, потрібно визнати проблему, що Україні не вистачає людей, щоб рухати економіку вперед.

Чернишов зазначив, що нинішня версія законопроєкту про множинне громадянство дає право на громадянство лише країнам Європейського Союзу і країнам-членам НАТО.

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"Це очевидно не є джерелом для нашої робочої сили, вони будуть в останню чергу", - сказав очільник Міністерства нацєдності.

Окрім цього, він додав, що в майбутньому буде дискусія, які саме країни можуть стати джерелом міграції. За словами Чернишова, ця дискусія розпочнеться після завершення війни.

"У нас зараз немає зростаючої економіки галопуючими темпами, щоб десь шукати людей. Нам ще треба зрозуміти, куди задіяти військових, які повернуться з фронту, і бути готовими до цього", - сказав міністр.

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Автор: 

мігранти (1105) Олексій Чернишов (274) Мін’єд (18)


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Топ коментарі
+42
Ох..ть. Люди не такі, а він **** такий. Ви бачили таке? Після війни тебе тут не буде, бо ти слідом за зелей побіжишь з України, щоб не сісти на довічне.
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12.03.2025 17:51
+40
Гарна влада, замість того щоб створити гідні умови праці і високі зарплати, каже, що тепер треба емігрантів. Мабудь знає, що притомні вже з закордону, в "країну мрій" янелоха не повернутьця, як і їх діти!
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12.03.2025 17:55
+36
Вже у москалів наїхало чорнявих, що по декілька раз на день новини про згвалтування ними малолітніх, розбірки на дорогах та ін., ще нам такого бракувало.
Вже достатньо натерпілися.
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12.03.2025 17:50
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щось литва, латвія, естонія, окли вони вступили в ЄС, в них виїхала половина населення, щось вони бунгладешців на заміну не завезли.
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12.03.2025 19:41 Відповісти
європа пустила мігрантів. тепер не знає, що з ними робити.
теракти прєступлєнія, поножовщіна, ізнасілованя , кражи.
раньше була спокойна, тиха, цивілізована європа. зараз опасна європа.
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12.03.2025 19:43 Відповісти
Що це блть за посада "віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності"??
Що це за ПЄТУХ? Нехай собі в дім запрошує мігрантів, бажано в той де він з родиною живе, чи його діти, подивимось через скільки годин/днів їх переселять у невідому домовину.
***.нний стратег, міністр зливу України та невзгод, генерал словесних висерів.
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12.03.2025 19:48 Відповісти
просто у олігархів не хватає робочих рук на підприємствах.
із-за цього і зарплати останнім часом в україні піднялись, появилась конкуренція за робітника!
людям ця вигодна ситуація, яка зараз, олігархам не вигідна!

олігархам вигідне ввезення мігрантів, найманим працівникам не вигідне!
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12.03.2025 19:50 Відповісти
Бо українцям треба які не які гроші платити, а чоні сраки будуть працювати за безцінь.
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12.03.2025 20:11 Відповісти
У нас людей після 45 років уже ніде на роботу не беруть, а хочуть чорних срак сюди завезти. Ця влада таки дограється. Майдан здасться пєсочніцею.
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12.03.2025 20:09 Відповісти
Перекладаю: Ахмєтову, Коломойському та іншим олігархам невигідно вкладатись в зростання українського народу. Це ж треба будувати житло, дитячі садки, школи... Та ще чекати 18 років, поки народжений українець піде примножувати їх багатства... А так завіз мільйон дорослих бангладешців - і робота пішла... А вже мечеті замість церков вони самі побудують... І через деякий час простим голосуванням введуть обов'язкове носіння паранжі жінками...
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12.03.2025 20:10 Відповісти
Все дуже просто - вони готові працювати за копійки, і це олігархам вигідно. Народу просто треба вже брати вила в руки, бо щось олігархня спаяна зі слугами зовсім розпоясалася.
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12.03.2025 20:13 Відповісти
Звідки цей прицюцьок виліз?
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12.03.2025 21:54 Відповісти
Розпропідери дебілоїди
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12.03.2025 21:55 Відповісти
Ці дебіли усі такі говорливі?
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13.03.2025 02:54 Відповісти
Потворна мерзенна пика, народжений із ануса, як і вся зелень
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13.03.2025 10:41 Відповісти
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