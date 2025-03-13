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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)
Ввечері 12 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух російських БпЛА
- Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Полтавська, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Оновлення станом на 20:43
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півночі, в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 21:29
- БпЛА на заході та північному заході Харківщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний.
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- Ворожий БпЛА в напрямку Полтави.
Оновлення станом на 22:55
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний, на півночі та в центрі - південно-західний;
- БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 00:01
- БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя, курс - південно-західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на сході та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півдні та північному заході Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Київщини, курс - північно-західний. (вектор - м.Київ).
- Загроза ворожих БпЛА для Києва та Харкова.
Топ коментарі
+11 Алексей Дэвидсон
показати весь коментар12.03.2025 18:49
+2 Olena Olena #512149
показати весь коментар12.03.2025 19:29
+2 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.03.2025 19:47
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Получается, выглядит все это примерно вот так. Американцы с украинцами о чем-то договорились за спиной росии и теперь давят на путина этим договором. Представляете какой ******!