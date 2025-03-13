Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)

Ввечері 12 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух російських БпЛА

Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

Полтавська, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Оновлення станом на 20:43

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі, в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 21:29

БпЛА на заході та північному заході Харківщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний.

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Ворожий БпЛА в напрямку Полтави.

Оновлення станом на 22:55

БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний;

БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний, на півночі та в центрі - південно-західний;

БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 00:01

БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя, курс - південно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півдні та північному заході Полтавщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на півдні Київщини, курс - північно-західний. (вектор - м.Київ).

Загроза ворожих БпЛА для Києва та Харкова.

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