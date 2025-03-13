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Новини Атака безпілотників
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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)

Атака російських безпілотників 12 березня

Ввечері 12 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух російських БпЛА

  • Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Полтавська, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Оновлення станом на 20:43

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі, в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 21:29

  • БпЛА на заході та північному заході Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний.
  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • Ворожий БпЛА в напрямку Полтави.

Оновлення станом на 22:55

  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний, на півночі та в центрі - південно-західний;
  • БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 00:01

  • БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя, курс - південно-західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півдні та північному заході Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Київщини, курс - північно-західний. (вектор - м.Київ).
  • Загроза ворожих БпЛА для Києва та Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 98 "шахедів" із 133 випущених. 20 цілей - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2586) повітряна тривога (901) Шахед (939) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+11
Я так зрозумів, ми власні балістичні ракети на кацапах таки не випробуємо? За 3 роки потужне *****. Навідь ті що були у вигляді Вільхи - і ті не відновили виробництво. Нептіни одиниці і ті мабудь зібрані зі старих деталей (той самий двигун).
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12.03.2025 18:49
+2
Та в нас ніби 30 днів перемир'я
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12.03.2025 19:29
+2

Получается, выглядит все это примерно вот так. Американцы с украинцами о чем-то договорились за спиной росии и теперь давят на путина этим договором. Представляете какой ******!
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12.03.2025 19:47
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Я так зрозумів, ми власні балістичні ракети на кацапах таки не випробуємо? За 3 роки потужне *****. Навідь ті що були у вигляді Вільхи - і ті не відновили виробництво. Нептіни одиниці і ті мабудь зібрані зі старих деталей (той самий двигун).
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12.03.2025 18:49 Відповісти
Вільха нічого особливого собою не несе, це звичайний Смерч срсрівський, трохов модернізоварий.
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12.03.2025 20:55 Відповісти
Та в нас ніби 30 днів перемир'я
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12.03.2025 19:29 Відповісти
Не у нас, а поки що тільки у "найсвітлішій голові".
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12.03.2025 21:59 Відповісти
Якщо не секрет Ви кізяки якого сорту курите?
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13.03.2025 13:00 Відповісти

Получается, выглядит все это примерно вот так. Американцы с украинцами о чем-то договорились за спиной росии и теперь давят на путина этим договором. Представляете какой ******!
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12.03.2025 19:47 Відповісти
рашистський Z-канал застерігає і радить, як боротись з українськими зенітними fpv-дронами та радаром цілевказання RADA:

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12.03.2025 20:11 Відповісти
І будуть "гібнуть". Разом з під@р@ми.
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12.03.2025 20:22 Відповісти
Ты что в рашн каналах забыл? Агент кремля чи шо?
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12.03.2025 23:05 Відповісти
Судячи з твого запитання і позавчорашньої реєстрації - ти тут новенький і сірий. Та скоріш за все і є тим самим агєнтом.
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12.03.2025 23:25 Відповісти
Штирлиц никогда не был так близок к провалу 😎
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13.03.2025 02:53 Відповісти
от євреї тіхушники. Не здивуюсь, якщо через пару років з'ясується що наші борти F-16 зараз використовують залишки "пітонів-3".
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13.03.2025 00:33 Відповісти
Чим більше потуг на якісь там перемир'я, тим потужніше суки ******** Неньку.
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12.03.2025 20:51 Відповісти
''Мирний конструктив'' від *уйла летить!
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12.03.2025 20:56 Відповісти
А де відповідь по рашиським містах так лднр ? в цьому році жодної спокійної ночі,в той час як наші дрони по ворогу завдають удари десь раз чи два на тиждень.
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12.03.2025 21:44 Відповісти
 
 