Міністри оборони Франції та Британії обговорили продовження підтримки ЗСУ
Міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Великої Британії Джон Гілі в кулуарах Паризького форуму з питань оборони та стратегії обговорили гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завдяки лідерству наших двох глав держав та урядів Франція та Сполучене Королівство залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Зустріч з моїм британським колегою Джоном Хейлі вчора ввечері на полях Паризького форуму з оборони та стратегії.
Після вчорашньої зустрічі начальників штабів збройних сил країн-добровольців у Парижі обговорення гарантій безпеки для України в присутності наших відповідних начальників штабів генерала Тьєррі Буркхарда та адмірала Тоні Радакіна. Першим із них буде продовження підтримки Збройних Сил України для забезпечення їх довгострокової оборони країни", - написав Лекорню у соцмережі Х.
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