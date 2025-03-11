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Новини Гарантії безпеки від Європи
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Макрон закликав воєначальників понад 30 країн розробити план гарантій безпеки для України у разі припинення вогню

Макрон закликав союзників розробити план гарантій безпеки для України

У вівторок, 11 березня, під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі президент Франції Емманюель Макрон закликав розробити план "визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі припинення вогню між Україною та РФ. 

Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "з огляду на прискорення мирних переговорів", Еммануель Макрон наголосив на необхідності "перейти від концепції до конкретного плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.

За даними джерел, учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки "не можуть бути відокремлені від НАТО та його можливостей".

Нагадаємо, що 11 березня президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з 34 начальниками генеральних штабів країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню.

Читайте також: Ми обговорили, які гарантії матиме Україна для своєї довгострокової безпеки, - Волц

Автор: 

Макрон Емманюель (1450) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+4
Труба ведущая в Суджу забита мертвецами. У россии появился первый «трупопровод».
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11.03.2025 22:05
+3
русские такое быдло.
а люди ли это?
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11.03.2025 22:04
+2
Без штатів ніхто ті гарантії давати не буде. Уявіть миротворців з Бельгії по яким ху-йло уі'пе пакетом граду? Вони росії війну оголосять?...
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11.03.2025 22:06
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А якщо не буде то і непотрібно?
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11.03.2025 21:59 Відповісти
Та воєначальники від орбана і фіци розроблять - їх в москві навчили.
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12.03.2025 00:32 Відповісти
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11.03.2025 22:00 Відповісти
русские такое быдло.
а люди ли это?
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11.03.2025 22:04 Відповісти
Труба ведущая в Суджу забита мертвецами. У россии появился первый «трупопровод».
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11.03.2025 22:05 Відповісти
Без штатів ніхто ті гарантії давати не буде. Уявіть миротворців з Бельгії по яким ху-йло уі'пе пакетом граду? Вони росії війну оголосять?...
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11.03.2025 22:06 Відповісти
невдалий приклад, саме у Бельгії 200 млрд кацапських активів заморожено, вони мають варіанти 😈
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12.03.2025 02:28 Відповісти
Три ядерные ракеты - маломощная, как предупредительный и две на 150/200 мегатонн, чтоб стереть питер и мацкву.
В рашке только эти два города, если их не станет, то всё - финиш
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11.03.2025 22:06 Відповісти
Коротше кажучи, гарантують гарантувати!
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11.03.2025 22:08 Відповісти
Трамп озвучував свій план : зупинка війни по лінії фронту , європейські миротворці в Україні і відказ України від НАТО.
європейці підловили його на цьому. вони сказали: "ми готові!"
незважаючи на те, що лавров висказувався проти цього.
все ! тепер якщо Росія буде не згідна, то це проблема трампа. хай він її рішає.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
нам своє робити.
не варто винаходити окремішний український велосипед, все вже винайдено до нас.
євреї коли загроза стала реальною почали витрачати на армію 28% ввп.
думаю 25% на українську армію то правильно.
податки на неукраїнські церкви, легалізація всього що платитиме податки, всі хто готові воювати а не тікати повинні мати в цій державі преференції у всьому.
купувати грошима держави ідеї і робити з них нову зброю щоб не програти фінальну війну.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
Це нічого не дасть якщо не почати очищення системи управління від корупції, просто більше стане грошей в західних банках, та нерухомості...
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11.03.2025 22:21 Відповісти
все що я перелічив є новим.
ніхто не буде проти хіба що російська церква.
а розібратися з корупцією це воювати зі старим.
всі будуть проти бо всі в цьому по вуха.
хоча, прибрати корупцію не так і важко якщо захотіти.
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11.03.2025 22:26 Відповісти
Російську церкву треба вигнати з України а не податки платити, там поголовно агентура, плюс вони поширюють орківську пропаганду...

Я вже навіть не кажу про економічний чинник, що половина грошей що вони збирають, ідуть в Москву та потім використовуються у війні проти нашої країни
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11.03.2025 23:00 Відповісти
порошенко не вигнав, зеленський не вигнав і залужний не вижене.
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11.03.2025 23:05 Відповісти
 
 