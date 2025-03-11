Макрон закликав воєначальників понад 30 країн розробити план гарантій безпеки для України у разі припинення вогню
У вівторок, 11 березня, під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі президент Франції Емманюель Макрон закликав розробити план "визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі припинення вогню між Україною та РФ.
Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "з огляду на прискорення мирних переговорів", Еммануель Макрон наголосив на необхідності "перейти від концепції до конкретного плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.
За даними джерел, учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки "не можуть бути відокремлені від НАТО та його можливостей".
Нагадаємо, що 11 березня президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з 34 начальниками генеральних штабів країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а люди ли это?
В рашке только эти два города, если их не станет, то всё - финиш
європейці підловили його на цьому. вони сказали: "ми готові!"
незважаючи на те, що лавров висказувався проти цього.
все ! тепер якщо Росія буде не згідна, то це проблема трампа. хай він її рішає.
не варто винаходити окремішний український велосипед, все вже винайдено до нас.
євреї коли загроза стала реальною почали витрачати на армію 28% ввп.
думаю 25% на українську армію то правильно.
податки на неукраїнські церкви, легалізація всього що платитиме податки, всі хто готові воювати а не тікати повинні мати в цій державі преференції у всьому.
купувати грошима держави ідеї і робити з них нову зброю щоб не програти фінальну війну.
ніхто не буде проти хіба що російська церква.
а розібратися з корупцією це воювати зі старим.
всі будуть проти бо всі в цьому по вуха.
хоча, прибрати корупцію не так і важко якщо захотіти.
Я вже навіть не кажу про економічний чинник, що половина грошей що вони збирають, ідуть в Москву та потім використовуються у війні проти нашої країни