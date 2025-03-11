Макрон закликав воєначальників понад 30 країн розробити план гарантій безпеки для України у разі припинення вогню

У вівторок, 11 березня, під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі президент Франції Емманюель Макрон закликав розробити план "визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі припинення вогню між Україною та РФ.

Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "з огляду на прискорення мирних переговорів", Еммануель Макрон наголосив на необхідності "перейти від концепції до конкретного плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.

За даними джерел, учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки "не можуть бути відокремлені від НАТО та його можливостей".

Нагадаємо, що 11 березня президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з 34 начальниками генеральних штабів країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню.

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