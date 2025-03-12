У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Ввечері середи, 12 березня, у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили ПС о 19:19.
Мапа тривог станом на цей час виглядала так:
О 19:41 по областях пішли відбої повітряної тривоги. Однак у деяких областях залишалася повітряна тривога через загрозу застосування ворогом "шахедів".
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Olena Olena #512149
показати весь коментар12.03.2025 19:31 Відповісти Мені подобається 0
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