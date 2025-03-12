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Новини Резолюція ООН із засудженням РФ
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Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Джурич

Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну

Сербія відкликала свій голос на підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Голос Сербії замість "за" був змінений на "утрималася".

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич, пише видання NIN, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місія Сербії в ООН офіційно звернулася до секретаріату організації, і голос країни був змінений – замість "за" на "утрималася".

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич визнав, що Сербія випадково підтримала європейську резолюцію на Генасамблеї ООН, у якій Росію названо країною-агресором.

Нагадаємо, що резолюція з засудженням вторгнення РФ в Україну, яка закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання, була схвалена 24 лютого, її підготували Євросоюз та Україна. За документ проголосували 93 країни (з урахуванням Сербії), проти були 18 (включно зі США, Росією, Ізраїлем та Угорщиною), 65 (у тому числі Китай) утрималися.

Окрім резолюції, підготовленої ЄС та Україною, 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила ще одну резолюцію, авторами якої стали США. Цей документ не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

Читайте також: Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо війни: США та РФ голосували проти

Резолюція США в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що США представили проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ суттєво відрізняється від варіанту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Документ США не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо війни. США та РФ голосували проти.

Читайте також: США закликають ООН підтримати їхню резолюцію щодо війни в Україні та відхилити альтернативні пропозиції, - Reuters

Автор: 

ООН (3337) резолюція (278) Сербія (366)


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Топ коментарі
+9
Сербія ніколи не увійде до ЄС.
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12.03.2025 20:08
+8
НАТО не виконало своїх завдань в Сербії фашиста Мілошевича, коли накрило Бєлград ковровими бомбардуваннями. Сербію не денацифікували, як Гітлерівську Німеччину, а тепер маємо нових неофашистів-союзників фашистської росії.
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12.03.2025 20:10
+7
Вона так вже років 15 "входять".
Дебіли типу русні з територіальними претензіями до всіх навколо.
Причому, всі навколо вже у ЄС.

А так то да - ЄС спить і бачить, як би підірваних шовіністів взяти до себе.
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12.03.2025 20:32
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Сербія ніколи не увійде до ЄС.
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12.03.2025 20:08 Відповісти
Нажаль, увійде. І набагато скоріше за нас. Це якщо ми не перестанемо існувати.
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12.03.2025 20:11 Відповісти
Ти особисто перестанеш інстувати вже дуже скоро
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12.03.2025 20:26 Відповісти
Звідки така обізнаність?
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12.03.2025 20:30 Відповісти
Вона так вже років 15 "входять".
Дебіли типу русні з територіальними претензіями до всіх навколо.
Причому, всі навколо вже у ЄС.

А так то да - ЄС спить і бачить, як би підірваних шовіністів взяти до себе.
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12.03.2025 20:32 Відповісти
Бо "сцукі православні"
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12.03.2025 20:46 Відповісти
НАТО не виконало своїх завдань в Сербії фашиста Мілошевича, коли накрило Бєлград ковровими бомбардуваннями. Сербію не денацифікували, як Гітлерівську Німеччину, а тепер маємо нових неофашистів-союзників фашистської росії.
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12.03.2025 20:10 Відповісти
Килимовими? Реально?
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12.03.2025 20:20 Відповісти
Так, реально. Тоді не вибирали військових та урядових об'єктів, бо коричневу фашистську чуму потрібно випалювати вогнем у головах її носіїв, які обрали Мілошевича, а потім поліковані бомбардуваннями замінили його на Коштуніцу, який видав Мілошевича Гаазькому Трибуналу.
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12.03.2025 20:30 Відповісти
Килимові бомбардування і тільки 500 загиблих мирного населення? І це не тільки Белград, а уся тодішня Югославія.
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12.03.2025 20:38 Відповісти
Так денацифікували не Сербію, денацифікували нюхославів.
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12.03.2025 20:39 Відповісти
і відповідно в Німеччині денацифікували арійців.
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12.03.2025 20:41 Відповісти
Югославія була дуже дружна до совєцького союзу,а потім Тіто попросив сталіна подіяти на совєцьких вояк,які частенько гвалтували югославок.Після команди«фас»сталіна Югославія миттєво стала ворожою.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Коврово в тебе пердак полихає.
По оценкам Human Rights Watch, в результате бомбардировок погибло около тысячи югославских военнослужащих, а также до 528 мирных жителей.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Це пропорційно населенню. Порівняйте населення Сербії та Рашкостану. Те, що для рашки вам здається малим, для Сербії було достатнім. Для прикладу для знищення 100000 військових в москві потрібно знищити 50 000 цивільних москвичів.
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12.03.2025 20:57 Відповісти
Потушить вже, щоб не палало.
1. Килимові бомбардування це термін. Або кількадесят бомбардувальників на одне місце скидають увесь вантаж бомб. Гуглимо бомбардування Дрездена. Або кілька стратегічних бомбардувальників так само скидають разом вантаж, як у В'єтнамі.
2. 16 березня 2022 року за секунду у Маріуполі вбито більше громадян ніж за весь час бомбардування всієї Югославії. Це що було коврове бомбардування однією ФАБ-500? Бєлград в рази більше Маріуполя. Якщо знову про масштаби патякати буде бажання.
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12.03.2025 21:19 Відповісти
Була в Бєлграді. Там були уражені лише будинки ГШ та МО. Телевежа . Чула, що посольство Китаю зачепило випадково. Тобто по по цивільних ніхто не цілив. Навіть більше, люди виїжджали до Європи від війни. Тобто в НАТО.
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12.03.2025 21:37 Відповісти
Кожен день можна постатити новину, Сербі чи Угорщина поцілувавала в сраку кацапів і ви жодного разу не помилитесь.
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12.03.2025 20:11 Відповісти
- глава МЗС сербії Шльондрович. ну буває, не переймайся шо й батько пєдік та й мати - хвойда. можна побажати "Srbe na vrbe!"(с)
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12.03.2025 20:13 Відповісти
Шо, хУзяїн ***** нЄ Адобріл?
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12.03.2025 20:17 Відповісти
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12.03.2025 20:19 Відповісти
Орбі і Фіці - герої нового мульта про щурів з мацковської лабораторії.
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Обісрались?
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12.03.2025 20:19 Відповісти
Сербія з одного ***** впала , ми це занотуємо .
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12.03.2025 20:20 Відповісти
Значить і Косово у вас правильно забрали, так виходить?
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12.03.2025 20:23 Відповісти
Рашкіна дипломатія працює... на жаль, на відміну, від української
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12.03.2025 20:24 Відповісти
це не дипломатія а бабло і компромат
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12.03.2025 20:27 Відповісти
бабло та компромат, це ТЕЖ дипломатія!
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12.03.2025 20:45 Відповісти
Дивіться не обсеріться,очкуни.
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12.03.2025 20:28 Відповісти
Пусть эти цыгане засунут свой голос козе в трещину!
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12.03.2025 20:28 Відповісти
Недоімперці отримали когнітивний дисонанс - завжди треба голосувати навпаки, ніж амерекоси - проголосували за, але болотяні братушки їм пояснили, що не цього разу 😀
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12.03.2025 20:32 Відповісти
Було б важливо, як би ще якась користь була б з цих резолюцій, як і всього ООН.
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12.03.2025 20:40 Відповісти
А що таке ООН?
І навіщо тратися на нікчмну ООН? Як казав Остап Бендер - краще звертатися в Лігу сексуальних реформ! Буде більше переваг.
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Хозяева своего слова - хотят дают, хотят - забирают
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Вітя Орбан ще не одпанахав собі Воєводіну ? Маймуни.
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12.03.2025 21:45 Відповісти
клоуни
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12.03.2025 22:32 Відповісти
Ооо, комусь фублі на карту капнули...)
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12.03.2025 23:31 Відповісти
Шакалы не меняются , пока не процдет смена поколения. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.03.2025 10:52 Відповісти
 
 