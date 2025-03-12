Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Джурич

Сербія відкликала свій голос на підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Голос Сербії замість "за" був змінений на "утрималася".

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич, пише видання NIN, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місія Сербії в ООН офіційно звернулася до секретаріату організації, і голос країни був змінений – замість "за" на "утрималася".

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич визнав, що Сербія випадково підтримала європейську резолюцію на Генасамблеї ООН, у якій Росію названо країною-агресором.

Нагадаємо, що резолюція з засудженням вторгнення РФ в Україну, яка закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання, була схвалена 24 лютого, її підготували Євросоюз та Україна. За документ проголосували 93 країни (з урахуванням Сербії), проти були 18 (включно зі США, Росією, Ізраїлем та Угорщиною), 65 (у тому числі Китай) утрималися.

Окрім резолюції, підготовленої ЄС та Україною, 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила ще одну резолюцію, авторами якої стали США. Цей документ не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

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Резолюція США в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що США представили проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ суттєво відрізняється від варіанту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Документ США не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо війни. США та РФ голосували проти.

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