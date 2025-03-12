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Новини переговори США та Росії
2 019 21

Венс про перемовини між США та Росією: відбуватимуться телефоном і очно

Венс розповів про майбутні перемовини з російською стороною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі президент США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори будуть проведені телефоном і особисто з деякими нашими представниками впродовж наступних кількох днів",- сказав Венс, не додавши якихось деталей.

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Автор: 

росія (64923) США (22497) Джей Ді Венс (81)


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Топ коментарі
+1
Цікаво їх по телефону пошлють чи очно.
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12.03.2025 20:27
+1
Интересно будет посмотреть, как быстро они смогут получить что-то от быдлостана?

Украину просто гнали галопом, а как теперь будет с упырями, посмотрим.
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12.03.2025 20:30
+1
у венса кузен людина, а сам венс? - псіна на підлізухі.
звертати увагу на слова того перевертня-табакі не потрібно ні разу.
в родині не без віце-венса....
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12.03.2025 20:30
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Цікаво їх по телефону пошлють чи очно.
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12.03.2025 20:27 Відповісти
от в очко очно їх кацапи і пошлють
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Интересно будет посмотреть, как быстро они смогут получить что-то от быдлостана?

Украину просто гнали галопом, а как теперь будет с упырями, посмотрим.
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12.03.2025 20:30 Відповісти
Все що русня хотіла від України Трамп уже витиснув. Зараз відбувається спектакль для ідіотів...
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12.03.2025 20:35 Відповісти
Я бы не спешил с такими выводами, тут нужно только ждать и думать, возможны всякие варианты, главное, чтобы Зеленский смог уловить ту тонкую нить, которая смогла бы его и Украину, в конечном итоге, вывести на справедливый мир.

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12.03.2025 21:10 Відповісти
у венса кузен людина, а сам венс? - псіна на підлізухі.
звертати увагу на слова того перевертня-табакі не потрібно ні разу.
в родині не без віце-венса....
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12.03.2025 20:30 Відповісти
Я думаю що нам українцям просто варто промовчати на рахунок цього лайна.
Ну ми ж вже знаємо наскільки це лайно вразливе і недоторкане. Ще психоне і напудить прям в штані і при телекамерах.
Офігенна у нього суперпозиція, схожа на позицію кота шедингера.
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12.03.2025 20:31 Відповісти
Та прям рольові ігри - проффесор і затуркана студентка...
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12.03.2025 20:32 Відповісти
Цікаво, хитрозроблений віце-президент Венс все ще хоче стати президентом в "ускорєннам рєжімє" ? Чи Трамп витримає всю свою краму поки Америка таки очухаєтьчся за 2 роки . Ще ж тільки половина 100дення ...
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12.03.2025 20:33 Відповісти
Канадська провінція Квебек забезпечує 60% промислового попиту США на алюміній - і це лише один приклад.

Влада Канади 13 березня запровадить 25% мита на імпорт низки американських товарів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на сталь і алюміній із Канади. Про це повідомив міністр фінансів країни Домінік Леблан, передає https://forbes.ua/news/torgova-viyna-kanada-vidpovila-na-mita-trampa-kontrzakhodami-na-20-mlrd-12032025-27960 Forbes з посиланням на CTV News.
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12.03.2025 20:55 Відповісти
Побачити як психопати з боліт скажуть що все фігня.МАГА знову будуть повторювати-вони хочуть миру.
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12.03.2025 20:36 Відповісти
Колабораційна консолідація ушльопків в дії. А де слово опозиційних демократів? Таке відчуття, що Америки, як піка демократії, з приходом рудого клована просто немає вже. Є тільки Ілона Трампа і сруська моль.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Немає вже давно ... Прихід Тромба не причина , а наслідок !
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12.03.2025 21:01 Відповісти
Цілком погоджуюсь. Але, як не прикро, виходить, що ЗЛО перемагає?
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12.03.2025 21:06 Відповісти
Ні
Просто нічого вічного , в цьому , світі нема - і ***** , колись , здохне і Тромб вже старий ... все змінюється .
П.С - до речі Рейган , свого часу , теж багатьому здавався неадекватним , але Союз , фактично , розвалив !
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12.03.2025 21:10 Відповісти
ясно що по телефону
бо з трупом в живу і не пговориш
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12.03.2025 21:03 Відповісти
відбуватимуться телефоном і очно
...і в очко!
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12.03.2025 21:13 Відповісти
Перемовини відбуватимуться телефоном в очко? А Венс той ще шалун!!!
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12.03.2025 21:14 Відповісти
a est odin variant.. ubit ***** i vse net killerov?
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12.03.2025 23:48 Відповісти
zachem govorit s etim ******? nado ubit ego
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12.03.2025 23:49 Відповісти
 
 