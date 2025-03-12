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Венс про перемовини між США та Росією: відбуватимуться телефоном і очно
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.
Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі президент США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори будуть проведені телефоном і особисто з деякими нашими представниками впродовж наступних кількох днів",- сказав Венс, не додавши якихось деталей.
Топ коментарі
+1 геннадий криволевич
показати весь коментар12.03.2025 20:27
+1 Михаил #602926
показати весь коментар12.03.2025 20:30
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар12.03.2025 20:30
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в очкоочно їх кацапи і пошлють
Украину просто гнали галопом, а как теперь будет с упырями, посмотрим.
звертати увагу на слова того перевертня-табакі не потрібно ні разу.
в родині не без віце-венса....
Ну ми ж вже знаємо наскільки це лайно вразливе і недоторкане. Ще психоне і напудить прям в штані і при телекамерах.
Офігенна у нього суперпозиція, схожа на позицію кота шедингера.
Влада Канади 13 березня запровадить 25% мита на імпорт низки американських товарів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на сталь і алюміній із Канади. Про це повідомив міністр фінансів країни Домінік Леблан, передає https://forbes.ua/news/torgova-viyna-kanada-vidpovila-na-mita-trampa-kontrzakhodami-na-20-mlrd-12032025-27960 Forbes з посиланням на CTV News.
Просто нічого вічного , в цьому , світі нема - і ***** , колись , здохне і Тромб вже старий ... все змінюється .
П.С - до речі Рейган , свого часу , теж багатьому здавався неадекватним , але Союз , фактично , розвалив !
бо з трупом в живу і не пговориш
...і в очко!