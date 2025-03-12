Венс про перемовини між США та Росією: відбуватимуться телефоном і очно

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі президент США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори будуть проведені телефоном і особисто з деякими нашими представниками впродовж наступних кількох днів",- сказав Венс, не додавши якихось деталей.

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