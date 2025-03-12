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Новини переговори США та Росії
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США спілкуватимуться з Росією, закликаючи припинити військові дії, - Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати будуть контактувати з Росією сьогодні і закликатимуть до припинення військових дій.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо підкреслив, що військового вирішення конфлікту не існує і закликав Росію припинити бойові дії.

Він також підтвердив, що на переговорах у Джидді, які відбулися напередодні, обговорювалося питання "який вигляд матиме переговорний процес", а також йшлося про можливі територіальні поступки. Рубіо наголосив на необхідності, щоб Україна мала достатній стримувальний фактор проти майбутніх атак.

Окрім того, він підкреслив важливість залучення європейських країн до цього процесу. Рубіо зазначив, що, хоча угода щодо мінералів не стане гарантією безпеки для України, вона надасть США "особисту зацікавленість" у безпеці країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо про гарантії безпеки для України: Потрібні достатні засоби стримування

Автор: 

росія (64923) Рубіо Марко (146) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+6
я би на місці Трампа поступив так , надав би потужну зброю шоб наші почали звільняти окуповані території , путин зразу захоче миру

за ідею дякувати не треба
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12.03.2025 14:29
+5
А гарантії територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів трампістів і тих, хто за них тут на форумі цензора галасували - не цікавлять.
Появились би вони тут, ***** - сказав би їм все, Нехай би навіть ціною чергового триденого бану.
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12.03.2025 14:38
+4
Заклики кацапів проимуть?
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12.03.2025 14:28
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Заклики кацапів проимуть?
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12.03.2025 14:28 Відповісти
я би на місці Трампа поступив так , надав би потужну зброю шоб наші почали звільняти окуповані території , путин зразу захоче миру

за ідею дякувати не треба
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12.03.2025 14:29 Відповісти
а раптом арєшнік і ядерка?
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12.03.2025 14:32 Відповісти
чайники путину ядерку заборонили
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12.03.2025 14:36 Відповісти
Таке враження, що він мріє москалям дати зброю, а не нам.
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12.03.2025 14:34 Відповісти
Він так і збирався зробити, але одне зелене непорозуміння вирішило, що можна припертися в Білий дім хамити і орати на нього в прямому ефірі. Ну а потім йому показали виступ кварталу з піаніном, на якому було написано Трамп і пояснили, що це означає, і тепер за це заплатить вся Україна так, щоб і внукам переказали, що водити пісюном по президенту США дуже шкідливо для життя і здоров'я.
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12.03.2025 14:37 Відповісти
А от тепер зрозуміло, чому вас кацапом кличуть, коли ви на зєлю плюєте.
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12.03.2025 14:38 Відповісти
А в ответ тишина, бункерная крыса и компания молчат. Ху...й..ло на растяжке.

Только чемоданчик (не ядерный) меняют один за одним.
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12.03.2025 14:30 Відповісти
а за що ви вже детально контактували два рази?
рубіо, нема бажання розповісти?
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12.03.2025 14:32 Відповісти
Пан рубіо, на тебе та на твого хазяїна пуйло вже давно забив "большой і толстий". Чи ти вдаєш, шо не розумієш?
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12.03.2025 14:33 Відповісти
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12.03.2025 14:34 Відповісти
так і уявляю собі:
рубіо на колінах вмовляє припинити стріляти, а на нього сцить коняка лавров та посміхається. поруч машка алкоголічка танцює калінку малінку.
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12.03.2025 14:34 Відповісти
а заметили какая тишина на болотах ?
никто не ничего не высказывается из руководителей кремлевского режима.
от одного неправильного шага путлера зависит многое.
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12.03.2025 14:34 Відповісти
такі собі "призиви політбюро цк сша, к майським шашликам"
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12.03.2025 14:35 Відповісти
З рашки треба було і починати, як з агресора, а не на жертву агресіїї давить. Але це якби ви не були кремлівськими прокладками. Зараз ще побачимо, як пуйло витре ноги і плюне на рудого чубака.
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12.03.2025 14:35 Відповісти
А гарантії територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів трампістів і тих, хто за них тут на форумі цензора галасували - не цікавлять.
Появились би вони тут, ***** - сказав би їм все, Нехай би навіть ціною чергового триденого бану.
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12.03.2025 14:38 Відповісти
США спілкуватимуться з Росією, закликаючи припинити військові дії

Закликатимуть, пля!
Бідна чаєчка - кличе та кигиче.
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12.03.2025 14:50 Відповісти
Пуйло тепер буде соплі жувати, і відтягувати початок перемир'я. Наші з Курщини відходять. А там 50 тисячне угрупування лаптєногих. Якщо у Зельоних як завжди тільки лозунги і скажене крадівництво, і укріплень на Сумщині ніхто не будував, то кацапи вдарять в напрямку Сум.
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12.03.2025 15:03 Відповісти
Если Путин отфутболит сейчас Трампа то рыжему или надо будет валить Кремль или ждать импичмента так как за два месяца столько косяков в политике и экономике.
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12.03.2025 15:04 Відповісти
Україну вони будуть примушувати, а рфію - закликати.
Відчуйте різницю.
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12.03.2025 15:08 Відповісти
та поклав рашенфашист на заклики
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12.03.2025 15:16 Відповісти
Ультиматум Рябкова: Мы исчерпали все возможности для диалога. Если Запад не готов к серьезным переговорам, мы будем вынуждены рассмотреть другие варианты, включая военно-технические.

Ультиматум Заходу, в першу чергу США.

Наслідком саботажу Єрмаком ракетної програми став Трамп. Західна ліберда не тільки не передала дальнобійних ракет, вона запрограмувала через Єрмака прихід Трампа. Стратегія програшу? Стратегія Новохозарії.
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12.03.2025 16:15 Відповісти
Що таке Бнай-Бріт, Пінчук і Єрмак.

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12.03.2025 16:39 Відповісти
 
 