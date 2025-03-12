США спілкуватимуться з Росією, закликаючи припинити військові дії, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати будуть контактувати з Росією сьогодні і закликатимуть до припинення військових дій.
Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо підкреслив, що військового вирішення конфлікту не існує і закликав Росію припинити бойові дії.
Він також підтвердив, що на переговорах у Джидді, які відбулися напередодні, обговорювалося питання "який вигляд матиме переговорний процес", а також йшлося про можливі територіальні поступки. Рубіо наголосив на необхідності, щоб Україна мала достатній стримувальний фактор проти майбутніх атак.
Окрім того, він підкреслив важливість залучення європейських країн до цього процесу. Рубіо зазначив, що, хоча угода щодо мінералів не стане гарантією безпеки для України, вона надасть США "особисту зацікавленість" у безпеці країни.
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за ідею дякувати не треба
Только чемоданчик (не ядерный) меняют один за одним.
рубіо, нема бажання розповісти?
рубіо на колінах вмовляє припинити стріляти, а на нього сцить коняка лавров та посміхається. поруч машка алкоголічка танцює калінку малінку.
никто не ничего не высказывается из руководителей кремлевского режима.
от одного неправильного шага путлера зависит многое.
Появились би вони тут, ***** - сказав би їм все, Нехай би навіть ціною чергового триденого бану.
Закликатимуть, пля!
Бідна чаєчка - кличе та кигиче.
Відчуйте різницю.
Ультиматум Заходу, в першу чергу США.
Наслідком саботажу Єрмаком ракетної програми став Трамп. Західна ліберда не тільки не передала дальнобійних ракет, вона запрограмувала через Єрмака прихід Трампа. Стратегія програшу? Стратегія Новохозарії.