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Новини Гарантії безпеки
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Рубіо про гарантії безпеки для України: Потрібні достатні засоби стримування

Держсекретар США Марко Рубіо

США готові обговорювати питання гарантій безпеки для України. 

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, він зазначив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак.

Втім, за словами Рубіо, це питання треба обговорювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо

Рубіо також зазначив, що європейцям "потрібно бути залученими до цього".

Автор: 

Рубіо Марко (146) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+5
все просто ,дайте побільше Томагавок і далекобійних ракет
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12.03.2025 14:16
+3
Потрібні - Трамп ні разу навіть не заікнувся про віиськову допомогу - переклав цю місію на Європу
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12.03.2025 14:14
+3
ЯЗ !!! Що тут обговорювати!
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12.03.2025 14:14
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Потрібні - Трамп ні разу навіть не заікнувся про віиськову допомогу - переклав цю місію на Європу
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12.03.2025 14:14 Відповісти
Трамп барига і йому байдуже на Україну та українців, але він буде радий продавати нам зброю.
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12.03.2025 14:21 Відповісти
ЯЗ !!! Що тут обговорювати!
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12.03.2025 14:14 Відповісти
Хоча, напевне, Україна погодиться на далекобійну зброю та право її викристовувати!
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12.03.2025 14:17 Відповісти
Единственный вариант напугать потенциального противника ЯО--- это не просто иметь его, а быть готовым к его использованию. Для Украины это самоубийственно, я надеюсь никто с этим не поспорит? Если Украина на это готова ради самозащиты, то нужно публично заминировать все ядерные реакторы так, что бы бумкнуло будь здоров, на 2-3 мегатонны каждый. Иначе это все болтовня.
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12.03.2025 14:35 Відповісти
А чому це для України це "самоубійствєнно", а наприклад для рашки - ні? Чи для Франції - ні? Це для будь якої країни "самоубійствєнно", і для того ж Ізраїлю, і для Північної кореї. Чи ви вважаєте, що ***** готовий самовбитися своєю ядерною зброєю?
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12.03.2025 14:59 Відповісти
Я так понимаю это все зависит от к-ва яо у противника и территории. Франции применять Яо против той же Рашки вполне себе самоубийственно, а Рашке против Франции -- отнюдь, но против США -- вполне может быть.
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12.03.2025 15:26 Відповісти
при наявності ЯЗ кількість вже великого значення не має. Навіть одна боєголовка може біди наробити там, куди вона полетить. Справа не в тому. Я нещодавно слухала якогось розумненького аналітика (шкода, забула кого саме, ще б раз передивилась би), то він сказав, що ЯЗ це вчорашній день, а завтра вже навіть позавчорашній буде. Зараз слово за технологіями, за дронами, за зовсім іншими видами зброї, які МОЖНА застосовувати, бо, скоріше за все, ЯЗ ніхто в світі не наважиться застосувати. Вважаю він правий. ЯЗ це інструмент для шантажу скоріше ніж для "воювать" нею.
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12.03.2025 15:33 Відповісти
Припустимо що Франція взмозі знешкодити Москву та Пітер. Це не знешкодить Рашку чи її ядерний потенціал. Звісно що це неприємно, але. А от від Франції мокрого місця не залишиться.
Так само було б з українським яо. До речи, замінована АЄС , наприклад Запоріжська з 6 реакторами, це була б річ набагато потужніша за всю ЯО Франції, Британії та Ізраїлю разом. Світилися б усі від радощі від Берліна та Белграду до Москви і Волгограду.
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12.03.2025 16:57 Відповісти
а ви переконані в тому, що "замінованою АЕС" не скористається якесь чмо, навіть якщо її ретельно охороняти? Це такий самий ризик як і ЯЗ. Людський фактор ніхто не відміняв.
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13.03.2025 11:59 Відповісти
Це набагато більший ризик. І що з того?
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13.03.2025 23:19 Відповісти
Ну ось - мілітарізація України до зубів і далі...
Повернення ядерного статусу - в прогрессі обговорення...
Нарощення потужності Європейської воєнної машини по повній...
Довоювався ліліпутін до отріцательної пабєди 👍
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12.03.2025 14:15 Відповісти
та й денацифікував "знатно")))
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12.03.2025 14:18 Відповісти
все просто ,дайте побільше Томагавок і далекобійних ракет
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12.03.2025 14:16 Відповісти
і Ф-35 в добавок
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12.03.2025 14:19 Відповісти
Нібито Німеччина вже відмовляється від F-35 на тлі ситуації з американським озброєнням в Україні.
Ніхто не буде купувати озброєння у ненадійного постачальника, який у любу мить зможе просто відключити його!
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12.03.2025 15:14 Відповісти
За різними оцінками близько двох третин великих промислових підприємств СРСР були побудовані за допомогою США. Американські інженери також забезпечили підготовку радянських інженерів.

З 1926 по 1936 рік Німеччина поставила в СРСР промислового та військового обладнання на 4 мільярди марок.
Так розвивалась промисловість в роки становлення держави СРСР.
Вважаю саме так має виглядати допомога і зараз: не так треба та риба, як вудки...
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12.03.2025 14:21 Відповісти
Трампон скоріше пуйлу томагавки дасть...
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12.03.2025 15:14 Відповісти
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
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12.03.2025 14:22 Відповісти
я би на місці Трампа поступив так , надав би потужну зброю шоб наші почали звільняти окуповані території , путин зразу захоче миру
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12.03.2025 14:23 Відповісти
Бггг. Я би на місці Трампа підігнав би авіаносець і тиждень бомбив би все шо рухається на окупованих територіях. І після цього війна би скінчилася сама по собі з виходом на кодони 91 року. І доречі це не було б ескалацією, бо ******** не рашку + нога американського солдата не ступала на чужі землі.
Але ми з вами ніфіга і близько не Трамп. Тож тільки хібащо помріяти.
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12.03.2025 14:33 Відповісти
ти постраждалий ? співчуваю
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12.03.2025 14:24 Відповісти
-ла
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12.03.2025 14:27 Відповісти
Неля №603589 реєстрація: 12.03.2025
Напиши:
1. путін *****
2. Крим це Україна.
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12.03.2025 14:29 Відповісти
девочки не сваріться
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12.03.2025 14:34 Відповісти
транм ?
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12.03.2025 14:37 Відповісти
і бажано щоб ці гарантії були балістичними
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12.03.2025 14:48 Відповісти
 
 