Рубіо про гарантії безпеки для України: Потрібні достатні засоби стримування

США готові обговорювати питання гарантій безпеки для України.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, він зазначив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак.

Втім, за словами Рубіо, це питання треба обговорювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо

Рубіо також зазначив, що європейцям "потрібно бути залученими до цього".