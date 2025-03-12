3 322 35
Рубіо про гарантії безпеки для України: Потрібні достатні засоби стримування
США готові обговорювати питання гарантій безпеки для України.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, він зазначив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак.
Втім, за словами Рубіо, це питання треба обговорювати.
Рубіо також зазначив, що європейцям "потрібно бути залученими до цього".
Топ коментарі
+5 Bob Bob #603580
показати весь коментар12.03.2025 14:16
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.03.2025 14:14
+3 shokolad
показати весь коментар12.03.2025 14:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так само було б з українським яо. До речи, замінована АЄС , наприклад Запоріжська з 6 реакторами, це була б річ набагато потужніша за всю ЯО Франції, Британії та Ізраїлю разом. Світилися б усі від радощі від Берліна та Белграду до Москви і Волгограду.
Повернення ядерного статусу - в прогрессі обговорення...
Нарощення потужності Європейської воєнної машини по повній...
Довоювався ліліпутін до отріцательної пабєди 👍
Ніхто не буде купувати озброєння у ненадійного постачальника, який у любу мить зможе просто відключити його!
З 1926 по 1936 рік Німеччина поставила в СРСР промислового та військового обладнання на 4 мільярди марок.
Так розвивалась промисловість в роки становлення держави СРСР.
Вважаю саме так має виглядати допомога і зараз: не так треба та риба, як вудки...
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Але ми з вами ніфіга і близько не Трамп. Тож тільки хібащо помріяти.
Напиши:
1. путін *****
2. Крим це Україна.