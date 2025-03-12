Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо

США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня обговорювали територіальні поступки.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, у Джидді обговорювали те, "як би виглядав процес переговорів".

Також сторони порушували питання про "територіальні поступки".

Раніше видання Politico повідомляло, що представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня.

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