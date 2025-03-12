Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо
США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня обговорювали територіальні поступки.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, у Джидді обговорювали те, "як би виглядав процес переговорів".
Також сторони порушували питання про "територіальні поступки".
Раніше видання Politico повідомляло, що представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня.
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Представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня. Джерело: https://censor.net/ua/n3540725
Так хо з вас трепло
їх багато.
взагалі то, вони всі трепло.
але. є руде трепло.
є, наше рідне, гундосе трепло.
є, плешиве трепло з болот.
є, європейські трепло.
ви про якого?
але:
як це, хто собі уявляє: територіальні поступки?
юридично визнати, що україни більше не існує? тому що україна, це ота сама держава україна в кордонах 1991 року. зі всіма визнаннями. з усіма реєстраціями в оон і міждержавними договорами.
це конституція україни, в решті решт!
чи, підписом якогось зе!поца, можна все вирішити?
докерувались, суки, зе!шобло.
то, де оті переможні реляції, що валили зранку від усяких єрмачиновських плазунів?
- Зеленський погодився залишити за москалями УСІ окуповані ними території.
- разом з тим Зеленський офіційно не визнаватиме їх москальськими.
... Щось схоже Бідзіна Іванішвілі ''організував'' з москальським ****** в Сакартвело.
Себто Зеленський дав добро на де-факто капітуляцію України у війні з москалями без юридичного визнання нами втрачених територій.
********* не отримує жодного покарання за війну і окупацію.
********* залишає собі окуповані території.
Україна і Українці не отримують жодних репарацій від москальських окупантів за війну і масові вбивства.
''Дякуємо'', ''дуже дякуємо'' ''найвеличнішому лідеру'' Зеленському.
Шмаркля
***** не пойму то ти вася чи не вася