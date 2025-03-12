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Новини Територіальні поступки Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
14 012 122

Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо

Україна та США обговорювали питання територіальних поступок

США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня обговорювали територіальні поступки.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, у Джидді обговорювали те, "як би виглядав процес переговорів".

Також сторони порушували питання про "територіальні поступки".

Раніше видання Politico повідомляло, що представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня.

Читайте: Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо

Автор: 

США (22497) територіальна цілісність (149) Рубіо Марко (146)


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Топ коментарі
+26
И ничего. Платим по счетам за ошибку 2019. За выбор нашего "мудрого" населения.
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12.03.2025 14:08
+22
ЯКЩО УКРАЇНЦІ ЗНОВ ОБЕРУТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО, ВТРАТЯТЬ ВСЮ КРАЇНУ - КОНГРЕСВУМЕН СПАРТЦ

12 березня, 2025, 13:32

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Конгресвумен українського походження https://zn.ua/ukr/usa/ne-khochu-brati-uchast-v-tsirku-konhresvumen-ukrajinka-spartts-vidmovljajetsja-khoditi-na-zasidannja-fraktsiji.html Вікторія Спартц заявила, що українці "втратять решту країни", якщо знову оберуть Володимира Зеленського очільником держави. В https://x.com/OANN/status/1899636461026283643?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet етері OAN вона висловила думку, що це відбудеться щойно американський президент Дональд Трамп покине Білий дім.

"Якщо українці настільки тупі, щоб його знову обрати, то, ймовірно, втратять решту країни, щойно президент Трамп перестане бути президентом. Тож це їхнє рішення, але якщо вони продовжать обирати поганих лідерів, то продовжуватимуть терпіти невдачі, і Путін це розуміє", -
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12.03.2025 14:04
+21
Я не знаю какой там у вас ***** в британском прокси, но я прекрасно знаю кто именно открыл войне настежь двери. Как там "майские шашлычки" с винцом - еще кровавой диареей с внутренностями не вышли?
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12.03.2025 14:23
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Неназване джерело новин починає заплітати *******
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12.03.2025 14:09 Відповісти
https://images.cnscdn.com/6/a/4/9/6*******************************/original.jpg

Представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня. Джерело: https://censor.net/ua/n3540725
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12.03.2025 14:19 Відповісти
"Напередодні переговорів Рубіо попередив Київ, що йому доведеться піти на поступки, в тому числі територіальні. Але за вісім годин дискусій у Джидді у вівторок тема поступок територіями навіть не підіймалася", - зазначає видання із посиланням на українського чиновника. Джерело: https://censor.net/ua/n354072
Так хо з вас трепло
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12.03.2025 14:19 Відповісти
нууу...
їх багато.
взагалі то, вони всі трепло.
але. є руде трепло.
є, наше рідне, гундосе трепло.
є, плешиве трепло з болот.
є, європейські трепло.
ви про якого?
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12.03.2025 14:29 Відповісти
можна обговорювати все що завгодно!
але:
як це, хто собі уявляє: територіальні поступки?
юридично визнати, що україни більше не існує? тому що україна, це ота сама держава україна в кордонах 1991 року. зі всіма визнаннями. з усіма реєстраціями в оон і міждержавними договорами.
це конституція україни, в решті решт!
чи, підписом якогось зе!поца, можна все вирішити?
докерувались, суки, зе!шобло.
то, де оті переможні реляції, що валили зранку від усяких єрмачиновських плазунів?
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12.03.2025 14:27 Відповісти
і це ще не вечір
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12.03.2025 14:29 Відповісти
По факту...Курська афера zeоманського закінчилася потужною втечою наших військ. Своє чорне діло ze зробив на 100%...перемолов там всю техніку, хімарси, нові бригади, снаряди.
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12.03.2025 14:35 Відповісти
Так шо Politico 3,14здуни?
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12.03.2025 14:47 Відповісти
получаєтьсь шо да
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12.03.2025 20:37 Відповісти
нельзя с трампом подписывать никаких соглашений - пусть вооружают Украину на победу!
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12.03.2025 15:08 Відповісти
спасибо деду за победу!
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12.03.2025 20:39 Відповісти
А о каких территориях шла речь, об оккупированных или не оккупированных? (Суджа не в счет)
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12.03.2025 17:09 Відповісти
Перекладаю з дипломатичної мови:
- Зеленський погодився залишити за москалями УСІ окуповані ними території.
- разом з тим Зеленський офіційно не визнаватиме їх москальськими.
... Щось схоже Бідзіна Іванішвілі ''організував'' з москальським ****** в Сакартвело.
Себто Зеленський дав добро на де-факто капітуляцію України у війні з москалями без юридичного визнання нами втрачених територій.
********* не отримує жодного покарання за війну і окупацію.
********* залишає собі окуповані території.
Україна і Українці не отримують жодних репарацій від москальських окупантів за війну і масові вбивства.
''Дякуємо'', ''дуже дякуємо'' ''найвеличнішому лідеру'' Зеленському.
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12.03.2025 18:36 Відповісти
А потужна ***** белькоче щось протилежне.
Шмаркля
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12.03.2025 19:15 Відповісти
США та Україна не обговорювали питання територіальних поступок в Джидді, - Politico
***** не пойму то ти вася чи не вася
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12.03.2025 20:35 Відповісти
василина!
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12.03.2025 20:40 Відповісти
За що гибли хлопці? Щоб частину території віддати ворогу? Мабуть ні. А наостанок думайте, ті варти життя кожного загиблого.
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12.03.2025 20:36 Відповісти
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