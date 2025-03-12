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Новини Територіальні поступки Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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США та Україна не обговорювали питання територіальних поступок в Джидді, - Politico

Україна не обговорювала територіальні поступки із США

Представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні переговорів Рубіо попередив Київ, що йому доведеться піти на поступки, в тому числі територіальні. Але за вісім годин дискусій у Джидді у вівторок тема поступок територіями навіть не підіймалася", - зазначає видання із посиланням на українського чиновника.

Politico пише, що це питання, безперечно, порушуватиметься, якщо почнуться предметні переговори щодо остаточного врегулювання.

Видання також зазначає, що позиція США щодо гарантій безпеки не змінилася. Президент США чітко дав зрозуміти, що він не збирається гарантувати "дуже багато" щодо майбутньої безпеки України, бо вважає це завданням Європи, а не Америки.

Жоден пункт спільної заяви у Джидді не свідчить про те, що Сполучені Штати змінили свою позицію.

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Автор: 

Саудівська Аравія (570) США (22497) територіальна цілісність (149)


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А як же що ще довго не дізнаємося
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12.03.2025 13:50 Відповісти
Трампу стало скучно і захотілося двіжухи на фронті...
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12.03.2025 13:51 Відповісти
До чого тут двіжуха на фронті?
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12.03.2025 13:52 Відповісти
Вимоги територіяльних поступок відсутні - значить Україна буде прагнути повернення окупованих територій.
Яким чином? Ну ясно що кацапи самі звідти не підуть.
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12.03.2025 13:59 Відповісти
В Україні влада взагалі збирається якось інформувати людей про те що робить,домовляється,чи люди просто мають воювати,помирати за цю паскудну владу,за їх міліонні статки,за безтурботне життя дітей цих хто при владі?
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12.03.2025 13:52 Відповісти
США вмивають руки? - тепер рашка скаже - шо ви там наговорили в Джидді - наплювати і забути -- тепер слухаите шо я буду говорити
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12.03.2025 13:54 Відповісти
Потім обговорять і преЗЕдент підпише, або Єрмака відправить підписати...
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12.03.2025 13:58 Відповісти
Питання територіальних поступок обговорювали з Україною в Джидді, - Рубіо

https://images.cnscdn.com/8/4/b/4/84b4943d23521ba388ae2ff20d946af0/original.jpg

США та Україна Джерело: https://censor.net/ua/n3540728
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12.03.2025 15:16 Відповісти
 
 