США та Україна не обговорювали питання територіальних поступок в Джидді, - Politico

Представники делегацій США та України не обговорювали питання територіальних поступок під час зустрічі у Джидді 11 березня.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні переговорів Рубіо попередив Київ, що йому доведеться піти на поступки, в тому числі територіальні. Але за вісім годин дискусій у Джидді у вівторок тема поступок територіями навіть не підіймалася", - зазначає видання із посиланням на українського чиновника.

Politico пише, що це питання, безперечно, порушуватиметься, якщо почнуться предметні переговори щодо остаточного врегулювання.

Видання також зазначає, що позиція США щодо гарантій безпеки не змінилася. Президент США чітко дав зрозуміти, що він не збирається гарантувати "дуже багато" щодо майбутньої безпеки України, бо вважає це завданням Європи, а не Америки.

Жоден пункт спільної заяви у Джидді не свідчить про те, що Сполучені Штати змінили свою позицію.

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