Робота над гарантіями безпеки для України прискорюється, - Гілі

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що робота над створенням коаліції охочих для підтримки безпеки України прискорюється.

Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії 12 березня в Парижі для обговорення безпекових гарантій для України, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тісно співпрацюємо з партнерами і прагнемо створити широку коаліцію як у Європі, так і за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу", - заявив Гілі.

"Ми ухвалимо рішення про перехід мосту, коли побачимо міст і будемо стояти перед ним", – зауважив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, наголошуючи, що дискусія триває, але конкретних рішень поки не ухвалено.

Своєю чергою польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення обороноздатності України, адже її армія є основним гарантом безпеки держави.

"Ми не можемо покладатися лише на військову присутність партнерів – головним гарантом безпеки України є її власна армія. Наше завдання – допомогти їй зміцнитися", - сказав Косіняк-Камиш.

Водночас міністри не надали відповіді на запитання журналістів про ймовірну кількість військ у майбутній місії.

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