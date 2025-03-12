Робота над гарантіями безпеки для України прискорюється, - Гілі
Міністр оборони Джон Гілі заявив, що робота над створенням коаліції охочих для підтримки безпеки України прискорюється.
Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії 12 березня в Парижі для обговорення безпекових гарантій для України, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми тісно співпрацюємо з партнерами і прагнемо створити широку коаліцію як у Європі, так і за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу", - заявив Гілі.
"Ми ухвалимо рішення про перехід мосту, коли побачимо міст і будемо стояти перед ним", – зауважив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, наголошуючи, що дискусія триває, але конкретних рішень поки не ухвалено.
Своєю чергою польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення обороноздатності України, адже її армія є основним гарантом безпеки держави.
"Ми не можемо покладатися лише на військову присутність партнерів – головним гарантом безпеки України є її власна армія. Наше завдання – допомогти їй зміцнитися", - сказав Косіняк-Камиш.
Водночас міністри не надали відповіді на запитання журналістів про ймовірну кількість військ у майбутній місії.
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( переклад українською)
той самий кузен вице-президента США
Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і будемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, російські віська будуть відкинуті далеко і будуть знищуватися з безпечної відстані. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
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