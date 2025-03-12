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Новини Зустріч міністрів оборони країн Європи
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Робота над гарантіями безпеки для України прискорюється, - Гілі

Джон Гілі про роботу над гарантіями безпеки для України

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що робота над створенням коаліції охочих для підтримки безпеки України прискорюється.

Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії 12 березня в Парижі для обговорення безпекових гарантій для України, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тісно співпрацюємо з партнерами і прагнемо створити широку коаліцію як у Європі, так і за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу", - заявив Гілі.

"Ми ухвалимо рішення про перехід мосту, коли побачимо міст і будемо стояти перед ним", – зауважив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, наголошуючи, що дискусія триває, але конкретних рішень поки не ухвалено.

Своєю чергою польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення обороноздатності України, адже її армія є основним гарантом безпеки держави.

"Ми не можемо покладатися лише на військову присутність партнерів – головним гарантом безпеки України є її власна армія. Наше завдання – допомогти їй зміцнитися", - сказав Косіняк-Камиш.

Водночас міністри не надали відповіді на запитання журналістів про ймовірну кількість військ у майбутній місії.

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Автор: 

Європа (1790) Гілі Джон (40) гарантії безпеки (113)


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Подумав що Гілі це гном з топориком
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12.03.2025 22:39 Відповісти
Це британський міністр оборони
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12.03.2025 22:41 Відповісти
Гілі ...це він зв кого *? за трампона , чи за путіна , чи за папу рімського?
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12.03.2025 22:41 Відповісти
Нейт Вэнс, воевавший за Украину: угроза Белому дому, бои в горячих точках и впечатления от ВСУ- ютуб
( переклад українською)
той самий кузен вице-президента США
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12.03.2025 22:45 Відповісти
Найкраща гарантія безпеки для нас - це дуже багато зброї. Чому нам не надавали багато зброї, щоб ми могли розгромити росію? Бо США бояться потенційної ядерної війни. До мене нещодавно дійшло, як переконати Трампа надати нам стільки зброї, щоб ми могли розгромити російську армію. Треба домовитися, що вони нам даватимуть дуже багато зброї, щоб ми могли знищувати російську армію тільки по лінії зіткнення і не переходити в наступ, поки військ і зброї у путіна не залишиться зовсім. І якщо в наступ не переходити, то він не відчуватиме загрози, що ЗСУ дійдуть до москви і не застосує ядерну зброю. А після того, як війська у Росії закінчаться, то вона сама розвалиться і наші території тоді повернуться самі, по нашому проханню. Тільки ми повинні притримуватися домовленності, що переходити у наступ не будемо, поки США, як головний наш спонсор нам цього не дозволить. А завдавати удари по території Росії ми можемо і своєю зброєю.
Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і будемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, російські віська будуть відкинуті далеко і будуть знищуватися з безпечної відстані. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
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12.03.2025 22:46 Відповісти
Итог переговоров в Саудовской Аравии. Что дальше? - ютуб волонтер Аркадій Бабченко
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12.03.2025 22:47 Відповісти
прапірець американський, країна друзі Израїлю. Єврей Аркадій соковито про потужного теж єврея - що не так, шановне ?
ПОВІЛЬНО // Процишин Офіційний- ютуб
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12.03.2025 23:35 Відповісти
 
 