Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини, одна людина загинула, ще дві – поранені

Упродовж дня середи, 12 березня, російські загарбники здійснили 71 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще дві людини зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під час російських обстрілів в області пролунало 130 вибухів.

Під ворожими обстрілами опинилися:

Середино-Будська громада: завдано артобстріл, удари FPV-дронами. Загинув мешканець громади (взяв до рук FPV-дрон, через що відбувся вибух);

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії, з РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранення дістали дві цивільні особи. Також був ракетний удар по території громади;

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв, пуск авіаційних бомб типу КАБ, удари FPV дронами, обстріли з САУ, РСЗВ;

Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади;

Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв, удари FPV-дронами, мінометний обстріл;

Білопільська громада: зафіксовано скидання вибухового пристрою з БпЛА, удари FPV дронами;

Есманьська громада: ворог бив з мінометів, FPV дронами та здійснив пуск авіаційної бомби типу КАБ, і скидання з БпЛА вибухового пристрою;

Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами, артилерійський обстріл;

Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дронами;

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА;

Миропільська громада: ворог бив з артилерії.

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