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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Прориву кордону на Сумщині немає, але ворог не припиняє штурмів, - ДПСУ

Штурм РФ кордону на Сумщині

Наразі війська РФ намагаються зайти на територію Сумщини для того, щоб оточити наших військових, які перебувають у Курській області.

Про це сказав в телеефірі речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сказати, що росіяни там (біля Новенького. - ред.) прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області", - сказав Демченко.

За його словами, завдання - не допустити того, щоб ворог перетнув наш кордон.

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"Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке", - уточнив Демченко.

Речник також додав, що на цьому напрямку ворог не може використовувати техніку і здійснює спроби переходу кордону маленькими штурмовими групами, які мають завдання максимально зайти у глиб нашої території, закріпитись і далі розширити зону бойових дій.

Демченко повідомив, що за минулу добу на цій ділянці близько 20 окупантів були знищені, близько 15 поранені.

Напередодні у ДПСУ інформували, що повідомлення про прорив ворогом кордону на Сумщині не відповідає дійсності.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4750) Сумська область (3547) Демченко Андрій (342)


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12.03.2025 13:57 Відповісти
ГОЛОВНЕ ВЛУЧНО СЦЯТИ В ОЧІ ЛОХТОРАТУ.
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12.03.2025 16:11 Відповісти
 
 