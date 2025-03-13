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Новини Обстріл Херсона 13 березня
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Росіяни масовано обстрілюють Херсон, - МВА

В ніч на 13 березня росіяни масовано обстріллють Херсон

В ніч на 13 березня російські війська масовано обстрілюють Херсон.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога! Шановні мешканці перебувайте в укриттях", - закликав він.

Станом на 00:55 російський обстріл триває.

Читайте: Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини, одна людина загинула, ще дві – поранені

Автор: 

обстріл (28212) Херсон (3330) Херсонська область (5704) Херсонський район (230) війна в Україні (3518)


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Трамп, допоміг Україні, з контБатарейними станціями??
Бо асфальтом, не прикриєш…
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13.03.2025 01:46 Відповісти
Всю відповідальність за злочинну здачу Півдня України з ознаками злочинної недбалості або державної зради, що призвело до людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків, повинні нести в першу чергу президент, верховний головнокомандувач ЗС України Зеленський, глава Офісу президента Єрмак, вище військове командування і члени уряду, які виконали його злочинний наказ (письмовий чи усний - не має значення) і розмінували загороджувальні протитанкові мінні поля біля "Чонгара", "Каланчака", "Чаплинки" і не підірвали мости (або їх розмінували), які з'єднували Крим з материковою частиною Україною, мости на р. Дніпро і мости через водоканали зрошувальної системи Херсонської області».
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13.03.2025 07:33 Відповісти
Сьогодні день визволеня Херсона від фашистів в 1944 році.
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13.03.2025 08:40 Відповісти
 
 