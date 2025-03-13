Росіяни масовано обстрілюють Херсон, - МВА

В ніч на 13 березня російські війська масовано обстрілюють Херсон.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога! Шановні мешканці перебувайте в укриттях", - закликав він.

Станом на 00:55 російський обстріл триває.

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