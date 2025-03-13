Росіяни масовано обстрілюють Херсон, - МВА
В ніч на 13 березня російські війська масовано обстрілюють Херсон.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога! Шановні мешканці перебувайте в укриттях", - закликав він.
Станом на 00:55 російський обстріл триває.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо асфальтом, не прикриєш…