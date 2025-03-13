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Новини Загиблому військовому прийшла повістка
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Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому військовослужбовцю

В Тернополі загиблому українському воїну прийшла повістка

Через технічний збій в системі "Оберіг" Тернопільський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки надіслав повістку на ім'я загиблого на війні проти Росії воїна Андрія Іванюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ТЦК.

"Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя, старшого сержанта Іванюка Андрія Васильовича, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми глибоко шкодуємо з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників.

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП ініціює перевірку всіх баз даних для недопущення аналогічних ситуацій та посилює контроль за формуванням і розсилкою повісток.

Автор: 

втрати (4383) повістка (182) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+18
А коли хоча б через технічний збій прийдуть повістки кошовому та пікалову?
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13.03.2025 06:03
+16
Soto

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.02.2025

Новенький кацапотролль розповідає нам побрехеньки.
Якщо загинув батько - сина не мають права мобілізувати. Якщо загинув брат - не мають права мобілізувати другого брата. Ти навіть законів України не знаєш, брехло кацапське.
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13.03.2025 03:26
+12
Інвалідів та багатодітних і не мобілізують, кацапотролина.
Багатодітні - це ті, хто живе зі своїми дітьми і піклується про них, а не ті, хто наробив різним жінкам діточок і забив на це буй.

" что ты тут как покупной бот"
Типовий прийом кацапотроля - звинувачувати опонентів у тому, чим ти сам є.

"А если было наоборот и я перепутал?"
Кажи вже одразу - вигадав чи з методички переписав.
Бо немає різниці - якщо у сім'ї хтось загинув - найближчих родичів не мобілізують, кацапотроллина.
Вас тут у січні-лютому аж десант якийсь висадився з донецьких IP.
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13.03.2025 04:21
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дуже важлива новина...
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13.03.2025 02:15 Відповісти
Де пруфи?
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13.03.2025 03:16 Відповісти
Не відповідай зедебілу....
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13.03.2025 08:30 Відповісти
Soto

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.02.2025

Новенький кацапотролль розповідає нам побрехеньки.
Якщо загинув батько - сина не мають права мобілізувати. Якщо загинув брат - не мають права мобілізувати другого брата. Ти навіть законів України не знаєш, брехло кацапське.
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13.03.2025 03:26 Відповісти
Інвалідів та багатодітних і не мобілізують, кацапотролина.
Багатодітні - це ті, хто живе зі своїми дітьми і піклується про них, а не ті, хто наробив різним жінкам діточок і забив на це буй.

" что ты тут как покупной бот"
Типовий прийом кацапотроля - звинувачувати опонентів у тому, чим ти сам є.

"А если было наоборот и я перепутал?"
Кажи вже одразу - вигадав чи з методички переписав.
Бо немає різниці - якщо у сім'ї хтось загинув - найближчих родичів не мобілізують, кацапотроллина.
Вас тут у січні-лютому аж десант якийсь висадився з донецьких IP.
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13.03.2025 04:21 Відповісти
"з донецьких IP" це що таке? ти по ай-пі вичисляєш?
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13.03.2025 08:05 Відповісти
Багато тексту, ти мабуть на зарплаті.
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13.03.2025 04:08 Відповісти
тема не та..
загиблого воїна ім'я тріпаємо - не гарно це...
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13.03.2025 06:16 Відповісти
"Не мають права". Покажи, будь ласка, де це написано. То що, якщо забрали обох братів на війну і їм по 40 років, то якщо один погинув, то другого відравлять додому?
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13.03.2025 04:23 Відповісти
Так. До дому другого. Особисто знаю.
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13.03.2025 05:52 Відповісти
Якщо один з братів загинув,другий може йти на "дємбєль" за сімейними,у путлоботів у методичках про це нічого не сказано,нє?
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13.03.2025 05:53 Відповісти
Примусово не відправлять, але у другого є право демобілізуватися за законом. Ті, хто хочуть демобілізуватися, тим правом користуються.
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13.03.2025 13:31 Відповісти
Чи ви уважно читаєте пост, а потім відповідаєте?
Раз брати по 40 років, то це вже різні родини, чи у вас що 18, що 80 все одинаково?
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13.03.2025 20:31 Відповісти
Якщо це рідні брати - хоч по 50 років - вони вважаються найближчими родичами і якщо один загинув - інших не можуть мобілізувати і мають демобілізувати при бажанні військового. Навіть якщо у братів спільна тільки мати, а різні батькі - все одно це рахується.
Ви не знаєте законів України.
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13.03.2025 21:34 Відповісти
А вони працюють ті закони?
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13.03.2025 08:12 Відповісти
Так, працюють.
Був 1 скандал з мобілізацією нібито багатодітного батька, але з'ясувалося, що той "батько" не просто не живе з дітьми, а взагалі вони на нього не записані.
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13.03.2025 13:32 Відповісти
Ні не працюють
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13.03.2025 13:36 Відповісти
Працюють, по факту.
У мене 2 знайомих, у яких брати загинули на фронті - їх ніхто не мобілізує, навіть за кордон випускають. Багатодітні колеги спокійно їздять без бронювання у відрядження за кордон - ніхто не мобілізує - . Якщо у тебе є інши приклади, то викладай. Хоча - ти ж теж свіжозарєєстрований тролль з того ж дессанту скорійше за все.
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13.03.2025 13:44 Відповісти
тaк это же пол вaреникa
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13.03.2025 04:47 Відповісти
Отже, ти слідкував за бабкою з поліклініки, щоб упевнитися, що на неї чекають з тцк, а потім вона пішла додому, і вийшла розповіла про своє горе???
Ти ідіот???🤣🤣🤣
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13.03.2025 07:04 Відповісти
ворьё и брехуны из поколения в поколениния.... последние 33 годиков "независимости" будут стоить еще 66. очикуйтЭ
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13.03.2025 04:47 Відповісти
приблызно еще шисят шесть рочкив
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13.03.2025 04:48 Відповісти
який жах...
а в нас 4рази живий верховний-поні он скаче...
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13.03.2025 04:58 Відповісти
всі зрозуміли, що таке "голосуєм в дії!" ?
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13.03.2025 04:59 Відповісти
голо-сувание
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13.03.2025 05:14 Відповісти
Та перестаньте талдичити про збої. Випадково, йдучи вулицею побачив спільний рейд ТЦК з поліцією. Обличчя старшого по рейду видалось знайомим. Зустрілись поглядами, він мене теж впізнав. ТЦКашник був з багатою біографією, як і батько займався промислом, *входячи в довіру*, в нього зразу ж пропав інтерес до рейду- тут же переїхали в інше місце. Спитав у дотичних персон, як він там з'явився. Він там служить давно, купив пост ще у попереднього воєнкома і частенько мстить кровникам, а їх у нього багато. Син одного ветерана МВС пішов добровольцев ще до агресії, був поранений, лікувався вдома, зараз воює. А сусіди, з якими здавна ворожнеча, систематично писали скарги, що він ухиляється а батько його переховує. Прислали дві повістки, пробували здійснити огляд помешкання, тричі погрожували привселюдно в селі криміналом. А коли син прислав довідку з частини про службу і батько з матюками вручив начальнику, відстали. Прекрасно все вони знають, тому випишу повістку а тому ні. Чуть що, комп'ютер дав збій.
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13.03.2025 05:14 Відповісти
Казламорді простов «ударі», трохи Гугл перекладач підводить🤣🤣🤣
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13.03.2025 07:56 Відповісти
держи родных близко, а врагов еще ближе
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13.03.2025 05:22 Відповісти
технічний збій?
і в Україні президент Алексис Давид Дуарте Перейра...
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13.03.2025 05:23 Відповісти
Брехня
Не Перейра, а Гарсия
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13.03.2025 07:38 Відповісти
ну нехай буде гарсія, тут же не за імена тема, а за "технічний збій."
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13.03.2025 07:43 Відповісти
вояку звичяйно Слава!
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13.03.2025 05:24 Відповісти
зверобой. повесть о шпионе. канадская америка и мешанина в черепе
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13.03.2025 05:37 Відповісти
я виновен в преследовании дичи. если не понятно, надо догнать и внимательно расспросить. по законам ваенного времени
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13.03.2025 05:52 Відповісти
А коли хоча б через технічний збій прийдуть повістки кошовому та пікалову?
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13.03.2025 06:03 Відповісти
Фантастику любити або фентезі?
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13.03.2025 06:16 Відповісти
Не було технічного збою, як немає і баз даних
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13.03.2025 06:05 Відповісти
склоняюся до вашої думки,
що до не було ні баз данних і як наслідок нема було ім'я воїна з чим рівняти...
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13.03.2025 06:30 Відповісти
була би база, то був би дуже простий запрос - дай мені всіх загиблих воїнів на таке і таке прізвищє..
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13.03.2025 06:39 Відповісти
тут я с вами согласен. биологические базы намного надёжнее чем цифровые.
убедился на собственном опыте
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13.03.2025 07:01 Відповісти
біологічні данні все одно заносяться в базу данних на комп,
якщо вона є та база - ну а як нема, то і нема....
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13.03.2025 08:35 Відповісти
я лично участвовал в "оцифровке" "личных" данных. а несколько знакомых до сих пор занимаются... с 2003 оборота.
цифровизация достигает невиданных успехов. где-то я планку перегнул
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13.03.2025 08:58 Відповісти
перегнув? - випрямляй!
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13.03.2025 09:15 Відповісти
Помилки завжди бувають.
Гірше коли живому 4 повістки надіслали а він 4 рази ухилився. Он, як некий Зеленський.
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13.03.2025 06:15 Відповісти
Ну то як служится?
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13.03.2025 11:34 Відповісти
це називається - соціальна підтримка сімей загиблих солдат.не дякуйте !
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13.03.2025 06:57 Відповісти
поддержки в соответствующих размерах ожидайте от тех, кто согласился и подписался
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13.03.2025 07:03 Відповісти
почему я так?
ну СЗЧ и "потерявшихся"... больше чем фантиков у чебурашки. армия украины насчитывает около 5 миллионов военно обязанных =)
все ищут,
"кто следующий"
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13.03.2025 07:06 Відповісти
Ничего удивительного, моему умершему соседу два раза присылали повестки и староста каждый раз возил справку что он умер.
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13.03.2025 07:06 Відповісти
вот и я думаю... сколько у меня еще жизней осталось...
"пропой кукушка"
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13.03.2025 07:13 Відповісти
я против выдачи бабла "потеряшкам"
прокладок наделали... мама не горюй.
"бабушка с косой"
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13.03.2025 07:16 Відповісти
Работяг и селян даже мертвых не хотят оставить в покое,забирайте на фронт податкивцев,таможенников,прокуроров и прочих разжирневших держслужбовцев.
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13.03.2025 07:34 Відповісти
ну знаете-ли, гоголь, мёртвые души, и всё такое. по реестру числитса а на самом деле ищи свищи
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13.03.2025 07:36 Відповісти
Скоріше, що звичайна людська помилка, оскількі дані щодо кожного військовослужбовця вносяться в базу через клавіатуру компа руками якогось діловода. Десь щось "провтикав". От і вся зрада.
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13.03.2025 07:38 Відповісти
Мій син, був в АТО, помер від хвороби у 2020 році. ТЦК зробило відмітку. У 2022 році привезли повістку аж до дому. Після чого жінка злягла з третім інсультом. Ось така *****, малята....
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13.03.2025 07:42 Відповісти
ну так на до же всё оформить по-правилам. за жену и детей получать всё, числятся, пенсия, стипендия, выплаты, всё пучком.
кто умер? йа за них.
шеренга раавняйсь, смирно.
кто вызвался? шаг вперёд!
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13.03.2025 07:47 Відповісти
Співчуваю. Відмітку напевно зробили в паперовій обліково-послужній картці, а дані в систему не внесли і з електронного обліку не зняли.
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13.03.2025 08:04 Відповісти
Так, ми повірили, що цей був технічний збій. Але більше віримо, що в Тернопільському ТЦК сидять пузаті службовці, які замість виконання обов'язків шмарклі з носи виковирюють.
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13.03.2025 08:05 Відповісти
батя мне говорил... не ковыряйся в носу ато пальчик уколишь.
так и вышло
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13.03.2025 08:47 Відповісти
Ничего нового - через два года, после того, как умерла моя мать в 1989 году, в мой почтовый ящик вбросили приглашение на её имя, принять участие в выборах Президента Украины.
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13.03.2025 09:05 Відповісти
я совсем забыл о чем толокал, итого... что там было 73% голо-сов, явка около 60%? так это автоматически перевыборы сразу.
7x6=43
меньше 50% поддержки.
втерлиния, сели на мель
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13.03.2025 09:11 Відповісти
Читай Закони, а не те ще ти вигадав
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13.03.2025 11:08 Відповісти
мої вимоги - кацапія не в составі кндр-ірана-кітаю-угоршіни- словатчині
возврат всіх японських терріторій ізраїлю,
кітай присоєдіняться до Австаралії,
a то, ***, таріфи і бомбілово! 🤣
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13.03.2025 09:30 Відповісти
всі захавали?
ото ж - а ну рипниться?
так ми щє Антарктіду до Арктіки прісоєнім!
соєдінім два полюса! - і не стонать...
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13.03.2025 09:44 Відповісти
Гренландія от тока, зараза, уперлася... і Канада!
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13.03.2025 10:07 Відповісти
цікаво хто відправив, алєкс-алєкс чи анреВ муун ? щось пропали ботяри ..
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13.03.2025 10:04 Відповісти
працівників наймають по об'яві
якось у 2000-х бачив постанову суду щодо розлучення з помилками у кожному слові, так то, мені пояснила клеркіня в них дівчинка працює машиністкою якась з рязані
я думав, -Це ж суд!!! Хлопці, це інстанція, у якій кома має значення, а в них працівник текстує по типу "книжка в сумці, х?р на думці"
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13.03.2025 10:24 Відповісти
Ця стаття, це все що треба знати про роботу потужного "резерв +", "життя у смартфоні", "дія в дії", "міністерство цифравізації", та мудре командування від совкового генерала Сирського
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13.03.2025 11:07 Відповісти
 
 