Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому військовослужбовцю

Через технічний збій в системі "Оберіг" Тернопільський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки надіслав повістку на ім'я загиблого на війні проти Росії воїна Андрія Іванюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ТЦК.

"Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя, старшого сержанта Іванюка Андрія Васильовича, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми глибоко шкодуємо з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників.

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП ініціює перевірку всіх баз даних для недопущення аналогічних ситуацій та посилює контроль за формуванням і розсилкою повісток.