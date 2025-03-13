Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому військовослужбовцю
Через технічний збій в системі "Оберіг" Тернопільський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки надіслав повістку на ім'я загиблого на війні проти Росії воїна Андрія Іванюка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ТЦК.
"Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя, старшого сержанта Іванюка Андрія Васильовича, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми глибоко шкодуємо з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників.
Керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП ініціює перевірку всіх баз даних для недопущення аналогічних ситуацій та посилює контроль за формуванням і розсилкою повісток.
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Реєстрація: 08.02.2025
Новенький кацапотролль розповідає нам побрехеньки.
Якщо загинув батько - сина не мають права мобілізувати. Якщо загинув брат - не мають права мобілізувати другого брата. Ти навіть законів України не знаєш, брехло кацапське.
Багатодітні - це ті, хто живе зі своїми дітьми і піклується про них, а не ті, хто наробив різним жінкам діточок і забив на це буй.
" что ты тут как покупной бот"
Типовий прийом кацапотроля - звинувачувати опонентів у тому, чим ти сам є.
"А если было наоборот и я перепутал?"
Кажи вже одразу - вигадав чи з методички переписав.
Бо немає різниці - якщо у сім'ї хтось загинув - найближчих родичів не мобілізують, кацапотроллина.
Вас тут у січні-лютому аж десант якийсь висадився з донецьких IP.
загиблого воїна ім'я тріпаємо - не гарно це...
Раз брати по 40 років, то це вже різні родини, чи у вас що 18, що 80 все одинаково?
Ви не знаєте законів України.
Був 1 скандал з мобілізацією нібито багатодітного батька, але з'ясувалося, що той "батько" не просто не живе з дітьми, а взагалі вони на нього не записані.
У мене 2 знайомих, у яких брати загинули на фронті - їх ніхто не мобілізує, навіть за кордон випускають. Багатодітні колеги спокійно їздять без бронювання у відрядження за кордон - ніхто не мобілізує - . Якщо у тебе є інши приклади, то викладай. Хоча - ти ж теж свіжозарєєстрований тролль з того ж дессанту скорійше за все.
Ти ідіот???🤣🤣🤣
а в нас 4рази живий верховний-поні он скаче...
і в Україні президент Алексис Давид Дуарте Перейра...
Не Перейра, а Гарсия
що до не було ні баз данних і як наслідок нема було ім'я воїна з чим рівняти...
убедился на собственном опыте
якщо вона є та база - ну а як нема, то і нема....
цифровизация достигает невиданных успехов. где-то я планку перегнул
Гірше коли живому 4 повістки надіслали а він 4 рази ухилився. Он, як некий Зеленський.
ну СЗЧ и "потерявшихся"... больше чем фантиков у чебурашки. армия украины насчитывает около 5 миллионов военно обязанных =)
все ищут,
"кто следующий"
"пропой кукушка"
прокладок наделали... мама не горюй.
"бабушка с косой"
кто умер? йа за них.
шеренга раавняйсь, смирно.
кто вызвался? шаг вперёд!
так и вышло
7x6=43
меньше 50% поддержки.
втерлиния, сели на мель
возврат всіх японських терріторій ізраїлю,
кітай присоєдіняться до Австаралії,
a то, ***, таріфи і бомбілово! 🤣
ото ж - а ну рипниться?
так ми щє Антарктіду до Арктіки прісоєнім!
соєдінім два полюса! - і не стонать...
якось у 2000-х бачив постанову суду щодо розлучення з помилками у кожному слові, так то, мені пояснила клеркіня в них дівчинка працює машиністкою якась з рязані
я думав, -Це ж суд!!! Хлопці, це інстанція, у якій кома має значення, а в них працівник текстує по типу "книжка в сумці, х?р на думці"