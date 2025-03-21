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Новини Санкції проти Порошенка Справи ДБР проти Порошенка
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Дії влади гальмують нашу допомогу для фронту, - Порошенко

допомога ЗСУ від Порошенка

Незаконний тиск з боку представників влади гальмує постачання на фронт дронів, засобів РЕБ та техніки.

Про це заявив лідер партії "ЄС" Петро Порошеннко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми мали б бути на фронті. Хлопцям гостро бракує зброї, бо держава, на жаль, зриває поставки техніки до певних бригад. Тут уже готові екскаватори, прально-душові комплекси, квадроцикли, сотні FPVшок, "Мавіки", купольні РЕБи, "Ванільні цукорки" та електроніка. Проте наша команда вперше за три роки була змушена залишитися в Києві. Бо виродки з влади почали шантажувати наших колег", - написав політик у фейсбуці.

Порошенко нагадав про справу ДБР проти його охонців - співробітників УДО.

"Колишніх та чинних співробітників Управління державної охорони, що виконували свою роботу та охороняли мене за часів президентства, кидають за ґрати. А прокурори-інваліди, які отримують захмарні зарплати розміром сотні тисяч гривень щомісячно, просять у підвішеного на гачок ДБР Печерського суду, визначити їм заставу 500 мільйонів гривень.

Для чого вони це роблять? Представники ДБР шантажують звичайних водіїв: дайте свідчення проти Порошенка, а ми подумаємо, як вам можна допомогти. Намагаються примусити охоронців підтвердити інформацію, що міститься на флешці, отриманої від фсб рф", - зазначає лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада бере офіцерів УДО в заручники, щоб ті обмовили Порошенка, - адвокат Головань

Також затримують фінансування допомоги ЗСУ санкції РНБО, які були запроваджені проти Петра Порошенка.

"Особисто глава держави підписав проти мене незаконні та антиконституційні санкції. Виправдовувала санкції влада рішенням Фінмоніторингу: мовляв, вони володіють інформацію, що може шокувати суспільство. Минуло вже півтора місяця, але нічого не оприлюднено, а це означає, що нічого в них немає. Також вони заявляють, що санкції — це рішення, що застосовується до мене як до людини з небездоганною репутацією. Для них це означає, що можна забрати власність. Наприклад, банк, який, на їхню думку, проводить ризиковані фінансові операції, надаючи гроші на фінансування армії", - пише політик.

Проте допомога Силам оборони України від команди Порошенка не припинятиметься.

"Але нашу команду це не зупиняє — вже зовсім скоро ми будемо у хлопців та дівчат із вантажем на суму 40 мільйонів гривень. Який, на щастя, встигли законтрактувати та оплатити ще до накладення санкцій. Тому продовжуємо їздити, привозити та збирати запити, бо наші бойові друзі цього потребують", - повідомив Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (15159) санкції (11760) ДБР (3469)


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Топ коментарі
+34
Ця влада відкрила двері ворогу, то чому тут дивуватись? Маріуполь та Бучу не забудемо
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21.03.2025 20:28
+32
Тому що владі пох на все аби "не Порошенко"...як і наріду
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21.03.2025 20:24
+20
Оманщину відпрацьовують, оті зкацаплені, перд *******!
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21.03.2025 20:31
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Тому що владі пох на все аби "не Порошенко"...як і наріду
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21.03.2025 20:24 Відповісти
Ця влада відкрила двері ворогу, то чому тут дивуватись? Маріуполь та Бучу не забудемо
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21.03.2025 20:28 Відповісти
Зеленьський і Єрмак розуміють наслілки втрати влади, тому і згодні із втратою тисяч кавдратних кілометрів землі і загибеллю десятків тисяч, аби не стати фігурантами десятків кримінальних справ. Он вже законопроєкт у лругому читанні, про розстріл протестуючих примають..
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21.03.2025 20:59 Відповісти
але ж всеодно стануть, на що сподіваються, у них є тільки єдина можливість це втікти на прідарасію
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22.03.2025 06:47 Відповісти
Оманщину відпрацьовують, оті зкацаплені, перд *******!
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21.03.2025 20:31 Відповісти
При цьому, як виявляється, fpv критично не вистачає. Ця влада вже до відкритого саботажу військових потреб вдалася.
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21.03.2025 20:32 Відповісти
А у тебе Трамп в усьому винен🤣
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21.03.2025 20:45 Відповісти
ні. він мені похєр як і зеленський
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21.03.2025 20:46 Відповісти
Давай про Парашенку? Крім того, що брата вбив
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21.03.2025 20:43 Відповісти
і брата єрмака також. не забувай.
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21.03.2025 20:55 Відповісти
Ви тільки сподіваєтесь. А я впевненний що в Омані домовились до того що ми бачимо вже зараз і втілюється вже Путлером за допомогою Трампа
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21.03.2025 21:06 Відповісти
Геть зелену пахрату банду!
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21.03.2025 20:53 Відповісти
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21.03.2025 20:56 Відповісти
В чому проблема, хай військови заберуть допомогу самі, з Києва, на танках.
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21.03.2025 21:10 Відповісти
як би всі кого гальмує 🤡 ,говорили відкрито про зеленський саботаж, а гребані журналісти, підтримали людей, а адвокати масово захищали інтереси правди , тоді можно було би шось зробити , а так 73% вибрали диктатуру та смерть , самі для себе ...і хай йдуть нах... !!!
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21.03.2025 21:34 Відповісти
Пробач Петро українців ...не всі ідіоти ❤️
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21.03.2025 21:35 Відповісти
Хоча би взяли до уваги досвід яника, але зЄ і ко необучаємі, думають нахрапом взяти і триматись за владу
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21.03.2025 21:36 Відповісти
Зеленський разом з путіним працюють проти Порошенка і проти української армії.
І Зеленський і ***** оголосили санкції проти Порошенка.
Тобто путін це *****, а Зеленський ************, бо оголосив свої санкції після *****.
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21.03.2025 21:38 Відповісти
ЗЕбанда загралась і перейшла червону лінію
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21.03.2025 21:56 Відповісти
В бригаде сына не выплачивают премию в 100к грн уже второй месяц. Запретили плановые отпуска ( 15 дней раз в пол года).
И проводят совещания - Как снизить СЗЧ?
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21.03.2025 22:08 Відповісти
Осталось только ввести заградотряды.
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21.03.2025 22:10 Відповісти
Абсолютно всі "Слуги",сам Зеленський,Офіс,Кабмін,Голова ВР,всі кого розставили Єрмак,Татаров - МУДАКИ з великої літери.В той час тільки й бачиш на сайтах,телебаченні об'яви про збір коштів то на дрони ,то на майстерні,то на пікапи-ці суки ставлять палки в колесах.Самі нормально забезпечить не можуть і другим не дають.Це зрада!
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22.03.2025 06:15 Відповісти
Зелений антимайдан робить все щоб злити Україну
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22.03.2025 18:50 Відповісти
 
 