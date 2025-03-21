Дії влади гальмують нашу допомогу для фронту, - Порошенко

Незаконний тиск з боку представників влади гальмує постачання на фронт дронів, засобів РЕБ та техніки.

Про це заявив лідер партії "ЄС" Петро Порошеннко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми мали б бути на фронті. Хлопцям гостро бракує зброї, бо держава, на жаль, зриває поставки техніки до певних бригад. Тут уже готові екскаватори, прально-душові комплекси, квадроцикли, сотні FPVшок, "Мавіки", купольні РЕБи, "Ванільні цукорки" та електроніка. Проте наша команда вперше за три роки була змушена залишитися в Києві. Бо виродки з влади почали шантажувати наших колег", - написав політик у фейсбуці.

Порошенко нагадав про справу ДБР проти його охонців - співробітників УДО.

"Колишніх та чинних співробітників Управління державної охорони, що виконували свою роботу та охороняли мене за часів президентства, кидають за ґрати. А прокурори-інваліди, які отримують захмарні зарплати розміром сотні тисяч гривень щомісячно, просять у підвішеного на гачок ДБР Печерського суду, визначити їм заставу 500 мільйонів гривень.

Для чого вони це роблять? Представники ДБР шантажують звичайних водіїв: дайте свідчення проти Порошенка, а ми подумаємо, як вам можна допомогти. Намагаються примусити охоронців підтвердити інформацію, що міститься на флешці, отриманої від фсб рф", - зазначає лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада бере офіцерів УДО в заручники, щоб ті обмовили Порошенка, - адвокат Головань

Також затримують фінансування допомоги ЗСУ санкції РНБО, які були запроваджені проти Петра Порошенка.

"Особисто глава держави підписав проти мене незаконні та антиконституційні санкції. Виправдовувала санкції влада рішенням Фінмоніторингу: мовляв, вони володіють інформацію, що може шокувати суспільство. Минуло вже півтора місяця, але нічого не оприлюднено, а це означає, що нічого в них немає. Також вони заявляють, що санкції — це рішення, що застосовується до мене як до людини з небездоганною репутацією. Для них це означає, що можна забрати власність. Наприклад, банк, який, на їхню думку, проводить ризиковані фінансові операції, надаючи гроші на фінансування армії", - пише політик.

Проте допомога Силам оборони України від команди Порошенка не припинятиметься.

"Але нашу команду це не зупиняє — вже зовсім скоро ми будемо у хлопців та дівчат із вантажем на суму 40 мільйонів гривень. Який, на щастя, встигли законтрактувати та оплатити ще до накладення санкцій. Тому продовжуємо їздити, привозити та збирати запити, бо наші бойові друзі цього потребують", - повідомив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада продовжує переслідування Порошенка та фабрикування нових справ, - заява "ЄС"