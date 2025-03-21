Бербок про 3 млрд євро на військову допомогу Україні: давно необхідно було це зробити

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала схвалення Бундесратом додаткових 3 млрд євро на військову допомогу Україні. Вона зауважила, що такий крок робить можливим планування допомоги Україні.

Про це йдеться у заяві Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

Німецька урядовиця зазначила, що ухвалення цього рішення зайняло багато часу, але вона задоволена, що зрештою ситуація вирішилася.

"Давно пора було це зробити: військова ситуація для України останніми місяцями стає дедалі складнішою. Країні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запчастин і систем озброєння, щоб продовжувати протистояти російській агресії, яка порушує міжнародне право",- заявила Бербок.

Глава МЗС Німеччини також привітала той факт, що Німеччина зможе виділити близько 7 млрд євро на військову підтримку України у 2025 році.

"Крім того, є зобов’язання в розмірі 8,25 млрд євро, які ми можемо використати для надання подальшої військової підтримки Україні до 2029 року. Це великий крок вперед, а також створює безпеку планування для України",- сказала Бербок.

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За її словами, таким способом Німеччина бере на себе лідерство на європейському рівні та показує, що й надалі буде твердо стояти на боці народу України. Водночас Берлін розраховує на те, що європейські партнери тепер також працюватимуть над мобілізацією додаткових ресурсів для підтримки України.

"Збільшуючи наші ресурси, ми посилаємо чіткий сигнал Росії, особливо на цьому критичному етапі, що ми залишаємося непохитними у своїй підтримці суверенної, демократичної та обороноздатної України. Таким чином ми зміцнюємо позиції України в переговорах про міцний мир", - сказала Бербок.

Нагадаємо, що 21 березня німецький Бундестаг підтримав зміни до Конституції, які дозволяють збільшити витрати на оборону, включаючи додаткові 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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