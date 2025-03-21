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Новини Допомога Україні від Німеччини 3 млрд євро допомоги від Німеччини
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Бербок про 3 млрд євро на військову допомогу Україні: давно необхідно було це зробити

Анналена Бербок про додаткову допомогу Україні

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала схвалення Бундесратом додаткових 3 млрд євро на військову допомогу Україні. Вона зауважила, що такий крок робить можливим планування допомоги Україні.

Про це йдеться у заяві Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

Німецька урядовиця зазначила, що ухвалення цього рішення зайняло багато часу, але вона задоволена, що зрештою ситуація вирішилася.

"Давно пора було це зробити: військова ситуація для України останніми місяцями стає дедалі складнішою. Країні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запчастин і систем озброєння, щоб продовжувати протистояти російській агресії, яка порушує міжнародне право",- заявила Бербок.

Глава МЗС Німеччини також привітала той факт, що Німеччина зможе виділити близько 7 млрд євро на військову підтримку України у 2025 році.

"Крім того, є зобов’язання в розмірі 8,25 млрд євро, які ми можемо використати для надання подальшої військової підтримки Україні до 2029 року. Це великий крок вперед, а також створює безпеку планування для України",- сказала Бербок.

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За її словами, таким способом Німеччина бере на себе лідерство на європейському рівні та показує, що й надалі буде твердо стояти на боці народу України. Водночас Берлін розраховує на те, що європейські партнери тепер також працюватимуть над мобілізацією додаткових ресурсів для підтримки України.

"Збільшуючи наші ресурси, ми посилаємо чіткий сигнал Росії, особливо на цьому критичному етапі, що ми залишаємося непохитними у своїй підтримці суверенної, демократичної та обороноздатної України. Таким чином ми зміцнюємо позиції України в переговорах про міцний мир", - сказала Бербок.

Нагадаємо, що 21 березня німецький Бундестаг підтримав зміни до Конституції, які дозволяють збільшити витрати на оборону, включаючи додаткові 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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Автор: 

Німеччина (7317) допомога (8284) Анналена Бербок (453)


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Спасибі. В порівнянні з макроном небо і земля. Дають німці зброю, Макрон красиві словеса.
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21.03.2025 20:50 Відповісти
Такі рішення не на рівні ЄС, а в середині Німеччини - оптимальний варіант для України, оскільки, по-перше, Німеччина основний донор ЄС, а, по-друге, не потрібно чекати, поки Орбан і Фіцо зітруться об дупу ×уйла.
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21.03.2025 21:08 Відповісти
"...Орбан і Фіцо зітруться об дупу ×уйла. "
===================================
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21.03.2025 21:15 Відповісти
Реальный она канцлер в идеале была бы. И для немцев прежде всего. И нам кстати тоже. Очень рациональная внутренне сильная особа. Немецкая Маргарет Тетчер она. Приезжала в 22 г в Харьков, холодно уже было, скромно одета, подвижная, везде зашла пересмотрела тот караул что твари натворили в Харькове. Наши индюки напыщеные ходят как стая индюков, корчат обеспокоенность. Жаль нет у нас таких девок, ответственность всю брать на себя не могут. Тут на слезу бить не станет Анналена! Так если выдать ей ночью маузер и торбана по темноте на встречу запустить, с первого выстрела пристрелит не дрогнув.
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21.03.2025 21:16 Відповісти
Так
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21.03.2025 21:29 Відповісти
Усе своє існування Європа дуже довго запрягає.
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21.03.2025 21:47 Відповісти
Цікаво а я це так , Норвегія дає 8 ярдів, Великобританія 5, а Німеччина 3 не може виділити, і 500 виділяє на екологію, це що за бл..дство таке.
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21.03.2025 21:57 Відповісти
Спасибо большое за помощь!
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22.03.2025 09:31 Відповісти
Meine lieben kleine.
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22.03.2025 09:44 Відповісти
 
 