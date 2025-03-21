МВС про законопроєкт №10311: Нацгвардії не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі
Міністерство внутрішніх справ прокоментувало заплановані зміни до закону "Про Національну гвардію України".
Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Як зазначають у міністерстві, законопроєкт щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною збройною агресією РФ ще у 2022 році. Далі він був поданий на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року. 5 березня 2025 року він був розглянутий та підтриманий Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за результатами підготовки його до другого читання.
У МВС наголошують, що нацгвардіяцям не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі. Зараз військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії.
Зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто. Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку.
У запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України", з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.
"Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття", - підкреслюють в МВС.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт №10311 дозволить Нацгвардії використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників.
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"...військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати...... та бойову техніку"
завжди у ВВ була "спецтехніка", ідіоти з МВС !!!!
.
хто буде наповнювати бюджет України і платити бюджетникам, пенсионерам, нарешті, тим самим поліцейським, для яких ви пишете оту муть ?
США ? - ха
Європа ? _ ха-ха
Пуйло ? та він ЗЄлюлю повісить по любому !!!
Ідіотен !!!!
Готуються до чогось жахливого - або до капітуляції або до фальсифікації !
Тхне здалику
Кому то пришла в голову гениальная мысль. Подсунуть новому, самовлюбленному Буратино, беркутовцев на обмен.
И всё. Навсегда. Не ген прокуратура (при таких зарплатах) облажалась, а клоун не дал довести дело до конца.
а хто в 2014 році захопив будівлю Харківської обласної державної адміністрації? - антимайданівці не згодні з владою.
І звільнили її віськовослужбовці Національної гвардії.
риторичне запитання звісно
спочатку гукнути: "Поліція !" і гатити на шум
.
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
Якщо нормальним боятися нічого, тоді тобі повинно бути дуже страшно
і "спасіба" правоохоронцям, які стопудово, завжди приїдуть, коли можна вже не приїзжати, а краще викликати "швидку" чи труповозку але ж зате можна не поспішати на своїх розкішних іномарка чи взагалі - как-нібудь потом...
Ті, хто підтримує Зеленського - вороги.
Еволюційно - довго.
Революційно - швидко.
Парадокс у тому, що за довгий час еволюції може полягти набагато більше, ніж, якщо одразу випиляти найбільш притрушених.
А ще терпимість до дебілів та популісті приводить до того, що ми тепер маємо.
ЗЄ ще на стадіоні треба було кінчити.
І звісно це чорна, чорна іронія, але з іншого боку, хто ж його знає, які ідеї і плани в голові осатанівших від безкарності Слуг Народу та їх пахана, і чи вище перелічене не обговорюється вже нишком в кабінетах.
танки, артилерію, ракети ?
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ЛУТКОВСЬКА махніцкий ярема луценко, можуть засвідчити, цей злочин!!
Правильно роблять, Сирійці сьогодні, з такими проектантами!….