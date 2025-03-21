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Новини Законопроєкт 10311 Дозвіл на застосування зброї проти мітингувальників
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МВС про законопроєкт №10311: Нацгвардії не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі

Національна гвардія України

Міністерство внутрішніх справ прокоментувало заплановані зміни до закону "Про Національну гвардію України".

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Як зазначають у міністерстві, законопроєкт щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною збройною агресією РФ ще у 2022 році. Далі він був поданий на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року. 5 березня 2025 року він був розглянутий та підтриманий Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за результатами підготовки його до другого читання.

У МВС наголошують, що нацгвардіяцям не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі. Зараз військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії.

Зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто. Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" хочуть дозволити розганяти акції протесту вогнепальною зброєю та безпілотниками

У запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України", з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

"Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття", - підкреслюють в МВС.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт №10311 дозволить Нацгвардії використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників.

Автор: 

законопроєкт (3583) МВС (3499) Національна гвардія (1517)


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Топ коментарі
+41
Навіщо ОПі закон про розстріли демонстрацій?
Готуються до чогось жахливого - або до капітуляції або до фальсифікації !
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21.03.2025 21:45
+36
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21.03.2025 21:50
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21.03.2025 21:48
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тебе забанять вже все в руках зеленського і Ко
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21.03.2025 21:51 Відповісти
Шобла строит #@довский концтабор раньше евреи пострадали в Холокосте теперь лядва устраивает Холокост для славян и православных католиков и онных граждан Украины ну да вчерашние антифашисты узкие стали неофашистами рашистами подобием нацизма почему не допустить вероятность подобной метаморфозы с евреями тем более МКС выдал ордера за преступления против Человечества в отношении премьер министра Израиля и также лидеров Палестины,!? Вы смотрите что вытворяет клика власти в Америке трампистов а там все истинные по субботам подающие .. это же новоявленные гитлеристы Канаду дай... Сектор Газа- дай ....Гренландию -дай ....ископаемые Украины и АЭС отдай ....
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22.03.2025 06:18 Відповісти
а чому тільки медіа захоплені? а фінанси етнічним другом коломойським, а металургія етнічним пінчуком, в ВР єврейське угруповання злочинну діяльність якого не бачить Малюк, бо він дивиться оперзйомку з бані з голими журналістками , яку зняли офіцери сбу, начальник міграційної поліції -генерал шайхет в Україні українця не знайшлося на цю посаду.
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21.03.2025 22:13 Відповісти
нічого нового кажете ? а ось це ?

"...військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати...... та бойову техніку"

завжди у ВВ була "спецтехніка", ідіоти з МВС !!!!

.
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21.03.2025 22:42 Відповісти
хто буде платити за утримання диктатора ЗЄлєнського (за визначенням поважного містера Президента США Дональда Трампа) ?

хто буде наповнювати бюджет України і платити бюджетникам, пенсионерам, нарешті, тим самим поліцейським, для яких ви пишете оту муть ?
США ? - ха
Європа ? _ ха-ха
Пуйло ? та він ЗЄлюлю повісить по любому !!!

Ідіотен !!!!
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21.03.2025 22:51 Відповісти
Навіщо ОПі закон про розстріли демонстрацій?
Готуються до чогось жахливого - або до капітуляції або до фальсифікації !
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21.03.2025 21:45 Відповісти
Для того, щоб влаштовувати герці з протестувальниками на литовських мечах.
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21.03.2025 22:01 Відповісти
ви уявляєте скільки зброї на руках в українців? і це росіянська зброя.... і вона пуляє. а ви про мечі....
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21.03.2025 22:04 Відповісти
Та ж то іронія. Ну для чого може бути закон про розстріли? Та ж не для того, щоб картоплю зварити. Щоб розстрілювати.
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21.03.2025 22:06 Відповісти
до картоплі скумбрія по 8 гривень буде?
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21.03.2025 22:08 Відповісти
Та треба... Не все ж тії цедули - закони читати, хрін би їм у ніс
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21.03.2025 22:15 Відповісти
а мівіна зі смаком піаніно?
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21.03.2025 22:16 Відповісти
🤮. Картоплі, сала свого трохи, 30 гр. горілки доброї та й потому. А піаніну най самі жеруть, ті, хто придумав
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21.03.2025 22:21 Відповісти
ну оркєстр знатний. часничку не хватає та зеленої цибульки.
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21.03.2025 22:22 Відповісти
Знову фейки. Як же ж добре, що прес-служба МВС вийшла із заявою і розставила крапки над "і"!
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21.03.2025 21:46 Відповісти
Ботярський комент.
Тхне здалику
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21.03.2025 23:33 Відповісти
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21.03.2025 21:48 Відповісти
Вспомните высокий класс игры нашей прокуратуры. Без малого 6 лет расследовать убийства майданавцев. Угробить дело. И не обосра...ся.
Кому то пришла в голову гениальная мысль. Подсунуть новому, самовлюбленному Буратино, беркутовцев на обмен.
И всё. Навсегда. Не ген прокуратура (при таких зарплатах) облажалась, а клоун не дал довести дело до конца.
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21.03.2025 22:44 Відповісти
крч можуть розтріляти любого "без суда и следствія" еслі шо
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21.03.2025 21:48 Відповісти
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21.03.2025 21:50 Відповісти
А навіщо розганяти, коли всіх просто можна постріляти? (с) Офіс Патужного Боневтіка, хоча краще сказати офіс де приймаються всі рішення.
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22.03.2025 06:17 Відповісти
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
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21.03.2025 21:52 Відповісти
Дыма без огня..
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21.03.2025 21:52 Відповісти
Главное чем отличается власть неорыгов от рыгов это наглостью вранья. Те все таки были бандитами, а это уже бандиты, которым дали п..ды.
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21.03.2025 21:52 Відповісти
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21.03.2025 21:54 Відповісти
Коротше, хто не підтримує Зеленого- розстріл без суду...
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21.03.2025 21:54 Відповісти
Ти тупе? Чи кацапсятина? Закон пора вводити бо диверсанти бандюки сепари мають зброю влаштовують стрілянини в трц підривають авто палять тцк нападають на віськових і поліцію і зі зброєю і натовпом .Є положення закону про міліцію від х2 року яке ніхто не відміняв де написано коли які засоби і зброю мають право і повинні застосовувати .У нас зараз при затриманні злочинця підіймають шалас збігаються натовп відбивають силою заберають бо не має засобів впливу і обмежені права
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21.03.2025 22:13 Відповісти
Коли якісь сепари Чонгар розмінували, чомусь нікому у ВР не чухалось їх розстрілювати.
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21.03.2025 23:38 Відповісти
Диверсанти і бандюки на мітинги не ходять. Цей закон конкретно для мирних громадян, не згодних з владою. А ти з усім згоден?
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22.03.2025 01:03 Відповісти
terrikon,
а хто в 2014 році захопив будівлю Харківської обласної державної адміністрації? - антимайданівці не згодні з владою.
І звільнили її віськовослужбовці Національної гвардії.
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22.03.2025 01:45 Відповісти
А чому виправдовуються?
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21.03.2025 21:55 Відповісти
Тому, що мусара!
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21.03.2025 22:03 Відповісти
Це ти сміття біомусор зоновське кукарікало
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21.03.2025 22:14 Відповісти
мусор ?
риторичне запитання звісно
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21.03.2025 22:20 Відповісти
Знак питання зайвий. Сер gei. Він чудовий хлопець, хоч дарма того, що гей
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21.03.2025 22:26 Відповісти
Тебе ЗЕлєнявєнькава образили тому, що Британський Король тебе титулом не нагородив?
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21.03.2025 22:34 Відповісти
Якби не рішучі дії Нацвардії в 2014 році у нас в Харкові, то місто могло перетворитися в сєпарські: Донецьк-2, або Луганськ-2.
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22.03.2025 01:50 Відповісти
І в якому ж законі правоохоронцям дозволено застосовувати вогнепальну зброю на ураження без попередження? 🤔
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21.03.2025 21:57 Відповісти
Тільки, якщо загроза життю/здоров'ю самого правоохоронця.
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21.03.2025 22:04 Відповісти
цікаво а чи можу я використовувати зброю у випадку загрози моєму майну здоровʼю або життю
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21.03.2025 22:35 Відповісти
На жаль, за Законодавством України - ні( Ти повинен спочатку викликати/погукати на допомогу Поліцію.
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21.03.2025 22:46 Відповісти
зрозуміло !
спочатку гукнути: "Поліція !" і гатити на шум

.
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21.03.2025 22:59 Відповісти
ну в такому випадку мвс слід вважати бандитами що готуються допомагати іншим бандитам узурпувати владу
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21.03.2025 23:05 Відповісти
Про міліцію від92 року при загрозі життя і здоров,я при груповому нападі крім вагітних і малолітніх а також з явними признаками інвалідності
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21.03.2025 22:18 Відповісти
Evgeny N, нагуглив.
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
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22.03.2025 01:55 Відповісти
Ось вона Єрмакратія та Татароправо.
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21.03.2025 22:02 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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21.03.2025 23:05 Відповісти
Значить розширюють. І застосувати ці розширені норми будуть не на фронті, а в тилових містах.
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21.03.2025 22:04 Відповісти
Нормальним людям боятися нема чого а урки сепари дрг вже будуть піджимати хвости
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21.03.2025 22:20 Відповісти
Ти, нормальний?
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21.03.2025 22:28 Відповісти
він просто зельоний ******** з ботоферми подоляка
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21.03.2025 22:42 Відповісти
Зелена ботяра.
Якщо нормальним боятися нічого, тоді тобі повинно бути дуже страшно
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21.03.2025 23:36 Відповісти
Ти що не бачиш що кацапсячі підстилки гребні підіймають стрілянина в києві диверсія в житомирі дніпрі якщо ти нормальний то чого боятися В усіх країнах такі міри застосовують а у нас війна і це тим більше виправдано
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21.03.2025 22:26 Відповісти
сірожа .. завали своє фьйодорове е-бало )..витрати його на дрони
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21.03.2025 22:44 Відповісти
МВС?...а це - Із запровадженням воєнного стану НГУ приводять у готовність до виконання завдань з оборони держави і підпорядковують Головнокомандувач Збройних сил України, крім військових частин (підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних представництв.
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21.03.2025 22:06 Відповісти
а громадяни-громадянки та їхні діти "країни мрії Зєлєнскага" й надалі захищатимуться, як завжди, гучними криками, іноді вдалими маневрами та швидкими ногами від бандитів, диверсантів, окупантів, поліцаїв-дебілів, "слуг народу" (а там - майже усі дебіли, бо то головна вимога, як натепер у масковських трумповців), рекетирів і, звісно, усих їх озброєних до зубів...
і "спасіба" правоохоронцям, які стопудово, завжди приїдуть, коли можна вже не приїзжати, а краще викликати "швидку" чи труповозку але ж зате можна не поспішати на своїх розкішних іномарка чи взагалі - как-нібудь потом...
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21.03.2025 22:10 Відповісти
Все викрісталізовується. Більше нема світло-зелених та темно-зелених.

Ті, хто підтримує Зеленського - вороги.
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21.03.2025 22:23 Відповісти
Ті, хто підтримує Зеленського - вороги
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21.03.2025 23:11 Відповісти
а іншого електорату в нас немає. Проблема!
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21.03.2025 23:13 Відповісти
Всі проблеми мають вирішення.
Еволюційно - довго.
Революційно - швидко.

Парадокс у тому, що за довгий час еволюції може полягти набагато більше, ніж, якщо одразу випиляти найбільш притрушених.

А ще терпимість до дебілів та популісті приводить до того, що ми тепер маємо.
ЗЄ ще на стадіоні треба було кінчити.
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22.03.2025 00:03 Відповісти
Коли у 2014 ця медійна персона закликала "максімально шатать власть" у Горлівці на то закрили очі. Чомусь. А зараз "не на часі" мабуть.
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22.03.2025 00:31 Відповісти
Законопроект потребує серйозного доопрацювання. По перше, створення в МВС особливої авіагрупи, куди передати F-16 - бомбити потенційний Майдан з повітря. По друге - танки, танковий поліцейський корпус, куди звести всі Леопарди, Абрамси і т.п. Потім дозволити МВС використання протипіхотних мін проти протестуючих. Ще варто передати поліції Джавеліни - раптом буде новий Автомайдан? Ну і т.п. і що важливо - якщо забрати цю зброю з фронту, то вона вся буде непошкоджена! Шах і мат путлєру!
І звісно це чорна, чорна іронія, але з іншого боку, хто ж його знає, які ідеї і плани в голові осатанівших від безкарності Слуг Народу та їх пахана, і чи вище перелічене не обговорюється вже нишком в кабінетах.
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21.03.2025 22:23 Відповісти
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21.03.2025 23:04 Відповісти
Впорядковують існуючий ? А якого року існуючий ?) а давно в нього вписали що можна проти мітингувальників використовувати вогнепальну зброю, всупереч конституції ? А жрони в тому році теж вже були ?)))
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21.03.2025 22:27 Відповісти
та бойову !!!!! техніку
танки, артилерію, ракети ?

.
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21.03.2025 23:01 Відповісти
fpv ????
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21.03.2025 22:30 Відповісти
Звісно ми віримо. Така кристально чиста та некорумпована структура як мвс не може нахабно брехати. Ти більше що вона вже продемонструвала свою довіру до громадян через відсутність закону про зброю то ми як громадяни звісно віримо що зараз вони просто впорядковують щось там і аж ніяк не готуються узурпувати владу.
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21.03.2025 22:31 Відповісти
В жопу зеленському запхніть цей закон і зашийте суворою ниткою…
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21.03.2025 22:36 Відповісти
і прогнозовано броньовані ******** мусора з піднятими зарплатами просрались зельоним блюоватинням
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21.03.2025 22:39 Відповісти
як вчасно зельоний холуй мусор клименко просравсся ))
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21.03.2025 22:41 Відповісти
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21.03.2025 22:42 Відповісти
ну якщо мусарильнікакі впрягаються то точно ****** януковична а не закон.
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21.03.2025 22:55 Відповісти
Азаров, з клюєвими льовочкиними лавриновичем та литвинами та іншими ригоАНАЛАМИ, це робили проти Українців у 2013-14 роках!!
ЛУТКОВСЬКА махніцкий ярема луценко, можуть засвідчити, цей злочин!!
Правильно роблять, Сирійці сьогодні, з такими проектантами!….
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21.03.2025 23:10 Відповісти
Віримо владі! Вони швидко вчаться, треба тільки дати трохи часу! А якби розголосу не було - взагалі би зробили ідеальний закон!
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21.03.2025 23:12 Відповісти
Брехня, вони готують узаконення розстрілу демонстрантів. Ze ще в 19 році закупив 100 автозаків...знав що буде майдан.
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21.03.2025 23:21 Відповісти
Хтось ще хоче жити в цій країні ? Революція гідності? Завдання агентів кремля Дєрьмака і Зеленського винищити усіх хто цю революцію підтримав. І у них це дуже добре виходить.
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22.03.2025 01:02 Відповісти
Пам'ятаєте, що написав кардинал Рішельє для графіні де ла Фер (Мілєді) - всьо, что делаєт податель сєго письма он делает в інтєрєсах Франциї. Майбутній французко-подданий цим законом вже роздає індульгенції. Але для Мілєді все закінчилось вкрай пєчально-їй таки відрубали з другої спроби голову. Гопоті не слід забувати стару істину - той хто викопав сокиру війни він неї і паде.
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22.03.2025 01:09 Відповісти
Только миледи была французской шпионкой, а мушкетеры были предателями Франции. Они как раз такие как наши татаровы с ермаками.
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22.03.2025 01:43 Відповісти
як шо серед мусорів не буде мосаду який охороняє 🤡...чи фсб , то наші хлопці розвернуться проти ОПи ,і стануть поруч з народом , за який вони воювали !!!
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22.03.2025 03:39 Відповісти
Національна гвардія створена саме для цього - "наведення ладу " у внутрішніх конфліктах. Чого тепер брикатись, тре було думати коли її створювали.
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22.03.2025 04:39 Відповісти
Дурень. Нац. гвардію не створювали. Це переменовані внутрішні війська.
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22.03.2025 06:50 Відповісти
До відома твого недоробленого мозоку. В Незалежній Україні ніколи не існувало внутрішніх військ. Була короткий час (два тижні) Республіканська гвардія, яку того ж 1991 року реорганізували в Національну гвардію України. І ні до чого тут Внутрішні війська МВС СРСР. Вкурив?
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22.03.2025 13:04 Відповісти
Закусувати треба.
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22.03.2025 15:34 Відповісти
Новий крок до обіцянки "Зробимо їх ще раз", а ви думали то вам пропонують приєднатись та покарати всіх винних та не приготувались до ролі Брюса Уіліса(Кимінальне Читво, сцена в підвалі у збочинця, без хеппі енду, але з щасливим кінцем, можновладним бандитським кінцем).
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22.03.2025 06:21 Відповісти
Мусора не люди. Даведено аваковим.
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22.03.2025 06:48 Відповісти
Беркут номер два,более сильный,с большими полномочиями убивать,лучше укомплектованый,с законным иммунитетом от наказания и самое главное - головорезов будут отбирать и обучать более тщательно,что бы не сомневались,когда будут стрелять в украинцев,козырь рулит.
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22.03.2025 07:14 Відповісти
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22.03.2025 09:10 Відповісти
Цим зманіженим, броньованим, обласканим, прикормленим паразитам уже нічого не допоможе. На наступному Майдані підуть уже не пацани з дерев"яними щитами і палицями, яких можна розстрілювати як у тирі. Є досвічені фронтовики, ветерани, врешті - повернеться Армія, котрих послали на убой...
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23.03.2025 19:31 Відповісти
 
 