МВС про законопроєкт №10311: Нацгвардії не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі

Міністерство внутрішніх справ прокоментувало заплановані зміни до закону "Про Національну гвардію України".

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Як зазначають у міністерстві, законопроєкт щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною збройною агресією РФ ще у 2022 році. Далі він був поданий на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року. 5 березня 2025 року він був розглянутий та підтриманий Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за результатами підготовки його до другого читання.

У МВС наголошують, що нацгвардіяцям не розширюють повноваження, а лише впорядковують вже існуючі. Зараз військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії.

Зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто. Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку.

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У запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України", з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

"Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття", - підкреслюють в МВС.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт №10311 дозволить Нацгвардії використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників.