У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі дрони, працюють Сили ППО
Ввечері 21 березня Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках у Київській області.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, мешканців області закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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