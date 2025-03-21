У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі дрони, працюють Сили ППО

Ввечері 21 березня Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках у Київській області.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, мешканців області закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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