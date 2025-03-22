Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії

У п'ятницю, 21 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з керівництвом Євросоюзу, а також лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр поговорив з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та лідерами Туреччини, Норвегії й Ісландії… Він почав з інформації про свою нещодавню розмову з президентом Зеленським і сказав, що очевидно, що президент Путін намагається затягнути процес і висунути умови до будь-якого значущого припинення вогню між Росією та Україною", - сказано в повідомленні.

Стармер також поінформував про військову нараду, яка відбулася напередодні у Постійному об’єднаному командному центрі. Політик зазначив, що його зустріч із представниками 31 країни та організації ще раз "підтвердила важливість наявності у коаліції необхідних планів дій на випадок будь-якого розвитку подій".

Читайте також: До миротворчої місії в Україні увійдуть авіація, флот та сухопутні війська союзників, - Bloomberg

"Прем’єр-міністр також виклав концепцію нових військових підгруп з планування за напрямами: сухопутні сили, морські сили, авіація, відновлення та реконструкція. Ці підгрупи продовжать роботу протягом трьох днів інтенсивного планування наступного тижня", - йдеться у пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників "коаліції охочих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Читайте також: Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні