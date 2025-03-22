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Новини Розмова Стармера з лідерами ЄС
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Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії

Стармер поговорив з керівництвом ЄС

У п'ятницю, 21 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з керівництвом Євросоюзу, а також лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр поговорив з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та лідерами Туреччини, Норвегії й Ісландії… Він почав з інформації про свою нещодавню розмову з президентом Зеленським і сказав, що очевидно, що президент Путін намагається затягнути процес і висунути умови до будь-якого значущого припинення вогню між Росією та Україною", - сказано в повідомленні.

Стармер також поінформував про військову нараду, яка відбулася напередодні у Постійному об’єднаному командному центрі. Політик зазначив, що його зустріч із представниками 31 країни та організації ще раз "підтвердила важливість наявності у коаліції необхідних планів дій на випадок будь-якого розвитку подій".

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"Прем’єр-міністр також виклав концепцію нових військових підгруп з планування за напрямами: сухопутні сили, морські сили, авіація, відновлення та реконструкція. Ці підгрупи продовжать роботу протягом трьох днів інтенсивного планування наступного тижня", - йдеться у пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників "коаліції охочих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Читайте також: Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

Автор: 

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Що стосується розвитку військово-промислового комплексу, то Європейський Союз має наслідувати приклад України, заявив у Берліні уповноважений ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Україна, за його словами, стане опорою європейської системи безпеки. У 2022 році підприємства українського оборонно-промислового комплексу виробили продукції на 1 млрд євро, у 2024 році - вже на 35 мільярдів, нагадав Кубілюс і закликав європейців наслідувати приклад України, яка, додав єврокомісар, навчилася робити зброю, яка не лише відповідає європейським стандартам якості, а й краща. Особливо, якщо йдеться про безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Тож інтеграція підприємств українського оборонно-промислового комплексу в європейські структури відповідає інтересам обох сторін, сказав Кубілюс.
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22.03.2025 01:13 Відповісти
"Ми, європейці, повинні брати на себе набагато більше відповідальності за нашу обороноздатність. Нас у Європі - 450 мільйонів, і ми благаємо 340 мільйонів американців захистити нас від 140 мільйонів росіян, які за три з гаком роки війни не змогли здолати 38 мільйонів українців.

Треба зрозуміти, що ми здатні самі набагато ефективніше організувати нашу оборону". Так єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закінчив свій виступ на міжнародній конференції в Берліні "Україна і ми. Що далі?", організованій 21 березня берлінським "Центром ліберальної **********".
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22.03.2025 01:36 Відповісти
 
 