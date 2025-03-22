Німецька зброя врятувала тисячі життів українців, - Сибіга подякував ФРН за схвалення військової допомоги Україні на 3 млрд євро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав схвалення Німеччиною військової допомоги для України на 3 мільярда євро.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо Німеччині за сьогоднішнє рішення надати додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні в 2025 році та майже 8,25 мільярдів євро на наступні 2026-2029 роки",- написав дипломат.

Очільник МЗС зауважив, що додаткова військова допомога від Німеччини допоможе зміцнити можливості України в протиповітряній обороні, артилерії, безпілотниках, бронетехніці та засобах для розмінування.

"Німецька зброя вже врятувала тисячі і тисячі життів українців. Вона врятує ще більше заощадять у поточному та наступних роках. Сильна українська армія ще багато років буде найважливішим фактором безпеки України та Європи", - заявив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що 21 березня німецький Бундестаг підтримав зміни до Конституції, які дозволяють збільшити витрати на оборону, включаючи додаткові 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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