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Новини Допомога Україні від Німеччини 3 млрд євро допомоги від Німеччини
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Німецька зброя врятувала тисячі життів українців, - Сибіга подякував ФРН за схвалення військової допомоги Україні на 3 млрд євро

Сибіга привітав рішення Німеччини надати Україні пакет допомоги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав схвалення Німеччиною військової допомоги для України на 3 мільярда євро.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо Німеччині за сьогоднішнє рішення надати додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні в 2025 році та майже 8,25 мільярдів євро на наступні 2026-2029 роки",- написав дипломат.

Очільник МЗС зауважив, що додаткова військова допомога від Німеччини допоможе зміцнити можливості України в протиповітряній обороні, артилерії, безпілотниках, бронетехніці та засобах для розмінування.

"Німецька зброя вже врятувала тисячі і тисячі життів українців. Вона врятує ще більше заощадять у поточному та наступних роках. Сильна українська армія ще багато років буде найважливішим фактором безпеки України та Європи", - заявив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що 21 березня німецький Бундестаг підтримав зміни до Конституції, які дозволяють збільшити витрати на оборону, включаючи додаткові 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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Автор: 

Німеччина (7317) допомога (8284)


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Ну, все. Тепер рудий альцгеймерист образиться.
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22.03.2025 06:17 Відповісти
Тем более, шо немцы, за дидоваивале , должны нас по умолчанию засыпать оружием. Слава богу , что решились...ЗЫ... А там к альцгеймера стоит прибавить еще и олигофрению с деменцией. Чесслово, рыжий с маском напоминают Дуняшу с глубоких симбирских епеней , которая с конкретного бодуна дорвалась до Европы.
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22.03.2025 06:34 Відповісти
Хуже шлепера с вавой, несут черти шо.
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22.03.2025 06:36 Відповісти
А в цей час зелені шмарклі думають, як ці життя відібрати, придумуючі різні злочинні закони
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22.03.2025 08:04 Відповісти
Кредит/грант/продаж?
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22.03.2025 09:55 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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22.03.2025 11:21 Відповісти
 
 