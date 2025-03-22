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Ворог має просування на Донеччині, - DeepState
Російські війська просунулися біля двох населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки", - йдеться в повідомленні.
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Eugen Sсhorf
показати весь коментар22.03.2025 07:47 Відповісти Мені подобається 2
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