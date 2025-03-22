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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог має просування на Донеччині, - DeepState

Російські війська просунулися біля двох населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись на Курщині та в Донецькій області, - DeepState. КАРТА

Карта просування ворога

Автор: 

Донецька область (8302) Краматорський район (188) Ямполівка (2) Іванівка (2)


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Чомусь про нас нічого, а нічка була така, що в Києві у 2022 тихіше було.
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22.03.2025 07:47 Відповісти
 
 