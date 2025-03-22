Ворог має просування на Донеччині, - DeepState

Російські війська просунулися біля двох населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки", - йдеться в повідомленні.

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