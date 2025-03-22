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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Я не вважаю Путіна поганою людиною, - спецпосланець Трампа Віткофф

Стів Віткофф про Путіна

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону поділився своїми враженнями від другого візиту до Росії, зазначивши, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна поганою людиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на інтерв'ю.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини, так? Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися", - зазначив Віткофф.

Він розповів, що під час його другого візиту до Кремля, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати його Трампу.

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"Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, Трамп заявив, що без США Північноатлантичний Альянс "не буде тим самим", як раніше.

Автор: 

путін володимир (23746) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+54
Він корисний ідіот чи агент *****?
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22.03.2025 07:42
+49
Ну тоді Брайтон США мають передати кацапам бо там російськомовні - а США мають повернутися в Англію бо майже всі штати є англомовними ( а деякі штати в Іспанію бо там іспаномовні і в Китай бо там китаємовні ).
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22.03.2025 07:50
+47
ДБЛИ БЛДЬ! Або просто ruska kurwa.
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22.03.2025 07:42
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Ворон ворону око не виклює. Слуги Антихриста між собою не гризуться!
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22.03.2025 09:41 Відповісти
А спросил бы ты себя, голова с ушами, можно ли вообще это ***@ще называть человеком. Как же они с такими ******** смогли достичь такого могущества. Конечно, шрёдер сумел хапнуть, а почему бы нам не попробовать - последний ведь шанс! Суки конченые!
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22.03.2025 09:43 Відповісти
)))))
в що перетворилось сша?

общєство тєрпіл.
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22.03.2025 09:46 Відповісти
это запроданец путлеровский, он за гроши маму продаст.
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22.03.2025 10:00 Відповісти
Ні! Це звичайний прокацаплений жид який втік з Одеси в 90-ті. Такий собі барига. Напевне причетний до різанини на метал Чорноморського пароплавства. Там таких "хитрожопих" крадунів було декілька сотень...
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23.03.2025 06:49 Відповісти
Если это не игра на публику, то звиздец штатам с такими управленцами.
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22.03.2025 10:03 Відповісти
Жінка чокотіла також не вважала свого чоловіка вбивцею! Вона про це не знала! А ти вітков що, зайвехромосом - руzzкій??? Знаєш, про багато злочинів куйла!
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22.03.2025 10:21 Відповісти
очень хочется услышать отношение этого престарелого американца к Бен Ладену, который, по масштабу преступлений, точно не идет ни в какое сравнение с кремлевским террористом.
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22.03.2025 10:28 Відповісти
Скільки ще мільйонів людей має вбити путін, щоб вища політична "еліта" США почала вважати його хоча б "нехорошим". Це дно!
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22.03.2025 10:41 Відповісти
Коли думаєш що команда трампа вже дальше дно не проб"є ,вони знову дивує.

З.І.Чикатілу теж вважали хорошим ,но хоч до того як взнали про його злочини.
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22.03.2025 10:43 Відповісти
А я тебе вважаю.
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22.03.2025 10:44 Відповісти
не такі да , Ізраель тихим сапом рулить світом ...
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22.03.2025 11:01 Відповісти
Можливо це мистецтво облизувати того, з ким домовляєшся, проте компліменти авансом - це занадто !!!
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22.03.2025 11:06 Відповісти
Мда... Міцно їх обробили.
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22.03.2025 11:08 Відповісти
Во мы попали в переплет! Три самые могучие державы мира объединились против нас. Тут уже и на Зеленского все не свалишь.
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22.03.2025 11:12 Відповісти
от вилізло справжнє нутро: бо сам не вважає чимсь поганим убивство і ґвалтування дітей, викрадення і катування людей, злодюжництво і підлість
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22.03.2025 11:16 Відповісти
та й ти підтампон не далеко від пуйла пішов, таке ж тупе і брехливе, та й пахан твій не кращий
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22.03.2025 11:40 Відповісти
в сраку все американське, там править сатана.
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22.03.2025 11:52 Відповісти
Якщо ти не вважаєш, йолопе, цього недоумка поганою істотою, то ти така сама падлюка як і він.
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22.03.2025 11:56 Відповісти
Віткофф , таки дрянь , а не людина ,
яка розуміється в політиці ,
не кажучи вже про історію нашоі краіни 😠
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22.03.2025 11:59 Відповісти
Ну звісно ж, скажи мені хто твій друг і я скажу тобі хто ти...
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22.03.2025 12:17 Відповісти
А путін не розказував історію про те скільки раз він молився за тисячі людей які загинули через його війну?
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22.03.2025 13:04 Відповісти
Влкруг чего то крутят и вертят команду трапма. Они и рады. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2025 13:12 Відповісти
важко але можна вичявити із кацапа, жида. але є з жида, кацапа ніколи не вичявиш. навіть коли воно ніколи в каццапії не жило, всеодно віжчюває себе "єдінимнародцем"...
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22.03.2025 13:23 Відповісти
Важко коментувати. Несуть шизоїдну беліберду, в якій відсутня логіка. Хйло підривав будинки на росії, розвʼязав кілька війн, вбив кілька сот тисяч людей і цей Віткофф не вважає його поганою людиною?? Віткофф - шизік, бо, мʼяко кажучи, є розбіжність, між тим що Хйло робить в реальності і тим, ким хоче бачити його Віткофф. Буття визначає свідомість, а не навпаки. Буття Хйла - це буття абсолютної мразоти. Без варіантів. «Свічку поставив» - наївний лох🤦‍♂️😂. Він в той момент в чемодан насрав за збіговисько дебілів у владі США.
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22.03.2025 13:31 Відповісти
практика , і ти сам не бачиш, як твої ж слова - показують, що саме свідомість - визначає буття. свідомість зеленськоно, свідомість трампа, свідомусь путіна, вітькова, лаврова, та інших, кого "слухають".. хто має так звану "владу"...
а потім наслідки хх слів дій, постіпків - впливає на інших, і їх свідомість .
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23.03.2025 00:51 Відповісти
Війна буде ще більшою.
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22.03.2025 13:45 Відповісти
Схоже , в амерів , дійсно великі проблєми - якщо такі бовдури там керують країною
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22.03.2025 13:46 Відповісти
Там просто пацієнти з Данінгом-Крюгером збігли з психлікарні і дісталися влади серед таких самих.
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22.03.2025 15:43 Відповісти
Будем сподіватися , що це ненадовго ...
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22.03.2025 16:48 Відповісти
Спецзасранець трупма не може визнати вбивцю поганою людиною... Я один не здивований?
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22.03.2025 15:41 Відповісти
А хто тебе питає?, це по-перше, а по-друге мразота яка винна у смерті жінок, дітей, літніх людей, мирних громадян, - гарна людина? Ви там хворі...
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22.03.2025 15:50 Відповісти
мені цікаво, він справді повірив в цю маячну, що путін молився??? якщо так - вони повні дебіли. Повні
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22.03.2025 19:38 Відповісти
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22.03.2025 22:30 Відповісти
Ну це мабуть тому ,придурку, що він не вбив нікого з твоєї рідні і не розбомбив твою нерухомість. А щоб краще зрозуміти який пуйло насправді ,постав себе на місце того відносно кого він це зробив.
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22.03.2025 23:13 Відповісти
Господи, а в США є при владі адекватні люди???!!!...
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23.03.2025 00:00 Відповісти
Каждый раз пробивают дно.

Но это еще не конец.
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23.03.2025 04:26 Відповісти
спермоглота трамповського забули запитати шо він думає
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23.03.2025 04:47 Відповісти
А мав приїхати до путіна в піжамі і бикувати. Тоді б домовився🤡
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23.03.2025 05:32 Відповісти
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