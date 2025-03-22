Я не вважаю Путіна поганою людиною, - спецпосланець Трампа Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону поділився своїми враженнями від другого візиту до Росії, зазначивши, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна поганою людиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини, так? Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися", - зазначив Віткофф.

Він розповів, що під час його другого візиту до Кремля, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати його Трампу.

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"Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, Трамп заявив, що без США Північноатлантичний Альянс "не буде тим самим", як раніше.