Росіяни атакували Україну 179 безпілотниками, сили ППО знищили 100 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 22 березня 2025 року (із 19.30 21 березня) противник атакував 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі дрони, працюють Сили ППО