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Новини Атака безпілотників Результат роботи ППО
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Росіяни атакували Україну 179 безпілотниками, сили ППО знищили 100 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 22 березня 2025 року (із 19.30 21 березня) противник атакував 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

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Результат роботи ППО 22 березня

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обстріл (28183) ППО (3140) Повітряні сили (2583)


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Дев'ять штук пролетіло над моєю головою у західному напрямку. Чітко на м. Шостка. Наша ППО біля кордону (а саме там я був) не працювала. Шкода, бо вони розлітаються у різних напрямках після перетину якоїсь точки у нашому тилу.
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22.03.2025 10:56 Відповісти
 
 