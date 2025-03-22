Штурми ворога в районі Часового Яру та Торецька відбито. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку упродовж минулої доби, 21 березня 2025 року, війська РФ атакували укріплення Сил оборони у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, втрат позицій не допущено. Фіксується переміщення та доукомплектування ворожих підрозділів для ймовірного посилення штурмових дій.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки неподалік населених пунктів Піщане, Кругляківка та Загризове. Підрозділи Сил оборони вживають заходів для недопущення просування військ загарбників.

"На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала укріплення наших військ в районі населених пунктів Копанки, Новоєгорівки, Катеринівка, Нове, Колодязі, Іванівка, Торське та Ямполівка. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Торецька окупанти намагалися перекидати особовий склад мототехнікою, Сили оборони знищили три мотоцикли разом з піхотою, - ОСУВ "Хортиця"

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення в районі Білогорівки та Григорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в районах Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Часового Яру, Кримського та Торецька. Усі атаки відбито.

"На Покровському напрямку армія агресора проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Котлярівки, Преображенки та Андріївки. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг. Фіксується переміщення особового складу противника для нарощення зусиль та відновлення втраченого положення", - додають в ОСУВ "Хортиця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного, - ОСУВ "Хортиця"

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя, Розливу та Скудного. Штурмові дії противника виявилися марними та безуспішними. По ворожих військах завдано вогневого ураження. Три одиниці бронетехніки та 17 російських окупантів було знищено. Атака захлинулася. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше у DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки на Донеччині.