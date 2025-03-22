Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно протягом наступного тижня, - Віткофф

Угода між Україною та Росією про припинення бойових дій у Чорному морі може набрати чинності уже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі. Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі. Тепер ми говоримо про це, і це буде зроблено протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які необхідно обговорити, але це стало частиною розмови. Це дуже важливо", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Чорноморський коридор буде працювати незалежно від того, хоче цього Росія, чи ні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та РФ обговорять доступ до Запорізької АЕС та чорноморських портів, – спецпредставник Трампа