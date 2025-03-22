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Новини Припинення ударів у Чорному морі
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Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно протягом наступного тижня, - Віткофф

Мораторій на удари у Чорному морі запрацює найближчим часом

Угода між Україною та Росією про припинення бойових дій у Чорному морі може набрати чинності уже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі. Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі. Тепер ми говоримо про це, і це буде зроблено протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які необхідно обговорити, але це стало частиною розмови. Це дуже важливо", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Чорноморський коридор буде працювати незалежно від того, хоче цього Росія, чи ні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та РФ обговорять доступ до Запорізької АЕС та чорноморських портів, – спецпредставник Трампа

Автор: 

росія (64895) Україна (5859) Чорне море (1658) війна в Україні (3470) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+30
Нарешті кацапи зможуть повернути ;Чорноморскій Флот; в Крим. Тепер нам стріляти по ним буде заборонено.
Кремль провів наймасштабнішу геополітичну операцію в історії людства. В результаті США із колись могутньої країни, котра наказувала іншим, перетворилися в посміховисько і прислугу РФ. Сталося неймовірне- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
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22.03.2025 09:34
+18
Ясно,щоб москалі свої корита до Одеси підтягнули
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22.03.2025 09:34
+18
США слуга РФ
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22.03.2025 09:38
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Дурень думкою багатіє...
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22.03.2025 09:32 Відповісти
Ясно,щоб москалі свої корита до Одеси підтягнули
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22.03.2025 09:34 Відповісти
Нарешті кацапи зможуть повернути ;Чорноморскій Флот; в Крим. Тепер нам стріляти по ним буде заборонено.
Кремль провів наймасштабнішу геополітичну операцію в історії людства. В результаті США із колись могутньої країни, котра наказувала іншим, перетворилися в посміховисько і прислугу РФ. Сталося неймовірне- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
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22.03.2025 09:34 Відповісти
Якась незрозуміла *****.
Це вигідно тіко кацапам.
Ну хіба шоб виманити підарів з портів?
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22.03.2025 09:40 Відповісти
А Трамп працює на *****.
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22.03.2025 09:49 Відповісти
Ні не працює, здається там зара якась хитра гра, можливо ***** кудись заманють, хз але не такі вже і тупі американці як казав задорнов та вважає більшість кацапів
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22.03.2025 10:57 Відповісти
Хрестись, коли здається.
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22.03.2025 11:01 Відповісти
Забув спитати у поца, який навіть невзмозі перекласти на Українську свій нікнейм.
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22.03.2025 12:06 Відповісти
Міг би й спитати для початку скільки мені років, а то відразу поц. Допитливість не недолік, а перевага розумних людей. Я не соромлюсь розпитувати і тобі рекомендую замість ріпу чухати Ти вважаєш, що зміна ніка зареєструваного ще на компі, на якому не було українського алфавіту, добавить мені патріотизму в твоїх очах? Українцям, які володіють кількома мовами треба соромитись? На твою думку бандерівці, які знали польську, російську і іврит були недобандерівцями?
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22.03.2025 12:42 Відповісти
Ти або хрестик зніми або труси одягни.
Невже так важко змінити нік та не бути андрєєм?
Нахіба ото стока букав писати.
Нахіба ти ото мені ******** свій висер?
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22.03.2025 14:48 Відповісти
Не зміню. Такий нік спрощує ідентифікацію дебілів, це ніби лакмусовий папір для них - він їх дратує і вони проявляються без допомоги доктора.
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23.03.2025 14:33 Відповісти
Не зможуть.
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22.03.2025 09:53 Відповісти
А знищувати в Україні міста і села ,вбивати щоденно мирних українців виявляєтя можна ,а те що потрібно рашистам не бити по севастополю тут не можна ,що б ти здох виродку разом з путіном і трампом.
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22.03.2025 09:35 Відповісти
США слуга РФ
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22.03.2025 09:38 Відповісти
Згоден, але поки ще не США, а лише трампекс команда і це можна пережити. Наше право відмовитись від таких посередників і пропозицій. Тому виникає питання - чиї слуги погоджуються розблокувати Крим з моря? Чиї слуги погоджуться надати кацапам можливісті для морського десанту? Навіть присутність одного військового рашистського корабля поблизу морського коридору відвадить від наших портів адекватних судновласників.
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22.03.2025 11:52 Відповісти
Все моратории только на пользу паPaше и во вред Украине, кто бы сомневался.
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22.03.2025 09:44 Відповісти
Тобто перемиря торкнеться в першу чергу того де ми маємо успіхи?Геніально
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22.03.2025 09:44 Відповісти
Хто б сумнівався, але не я, - оманський вже аж з трусів вискакує - ми согласния. трампекс нам поможе і за це йому віддячимо копалинами. А саме гидке, що наш народ, як обкурений чи під транквілізаторами, три роки терпляче спостерігає як ********** кроти постійно анулюють всі завойовані ЗСУ переваги над ворогом. При чому роблять це нагло, цинічно, маскуючи лише вечірніми плювками в очі. Питається в задачі - яким шмурдяком обкололи під виглядом вакцини від ковіду наших людей, щоб вони так отупіли?
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22.03.2025 11:28 Відповісти
Тобто кацапи зможуть тепер запускати калібри прямо з під Одеси?
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22.03.2025 09:48 Відповісти
Ну загалом схоже на чергову правачкову маячню, але якщо виявиться правдою - калібри запускати більше не вийде.
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22.03.2025 09:57 Відповісти
Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі.

A якi там в нас кораблI?
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22.03.2025 09:50 Відповісти
Нема
Хіба річні та патрульні катерочки..
Але від них жодної загрози ні для рашки ні для кримської області.
Всі ці договорняки вигідні саме пуйлу! Ще й буде добиватися щоб "наблюдатєли оон" приїхали шпигувати
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22.03.2025 10:08 Відповісти
Так само і з енергетикою. Наші НПЗ та ТЕЦ давно вже знищені, тож давайте заборонимо українцям обстрілювати кацапський енергетичний комплекс. Геніально!
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22.03.2025 10:34 Відповісти
нафіга?
щоб піратські кацапські судна знову чиплялися до цивільних суден по усьому Чорному Морі?
це ж було вже!
Віткофф - або дебіл або рубльова хвойда солодкої парочки Трумпа та *****..
ото такі мародери-керманичі натепер стоять на чолі США.. з ними Америка вже ніколи не стане Великою, хіба що світовим терористом, як Росососія.. понаобирали, блін, лайна жлобського
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22.03.2025 09:51 Відповісти
тут без "або"....на жаль
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22.03.2025 10:20 Відповісти
"Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі" - якщо це не шизофренія, то що? ЦЕ НЕ СОН?
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22.03.2025 09:53 Відповісти
Це "нова геополітична реальність"
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22.03.2025 10:10 Відповісти
Ще йому слід було додати, що українські кораблі знаходяться в оточенні...
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22.03.2025 10:35 Відповісти
Ага, у Курській області... Вихідці з дурдому захопили владу в Америці! І одразу знайшли в москві ідейних братанів. Хєрово...
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22.03.2025 13:06 Відповісти
Якась *****.
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22.03.2025 09:54 Відповісти
Для кого це буде плюсом заборона на удари в Чорному морі? В України немає кораблів в Чорному морі як немає кораблів вже зовсім. Тобто це піде на користь тільки ***** який зможе не боятись українських дронів і плавати прямо під Одесою або даже висадити десант в напрямку придністров'я поки ми будемо протирати очі і запитувати дозволу можа стріляти чи ні
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22.03.2025 09:56 Відповісти
Доречі, замітили що про Азовське море ні слова в цій угоді? Тобто з Азовського моря рашисти зможуть спокійно запускати калібри по Україні а потім спокійно перепливати в Чорне море де в них буде безпечна територія завдяки цій капітулятивній угоді. Також тепер з Чорного моря рашисти зможуть прикривати і забезпечувати свої війська від криму до Одеси. Може для кого секрет, що не тільки українські морські дрони до сих пір працювали в Чорному морі, а і ракетні и дронові атаки по тилам рашистів проходили через Чорне море де у рашистів не було ПВО і РЕБів. Тепер забудьте про удари по тилам і НПЗ рашистів.
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22.03.2025 10:03 Відповісти
Точніше: було але "вишки бойка" багато раз пошкоджено, і туди майже не реально почепити нове обладнання , а реб і радари на кораблях не діють тому що їх давно не було в Ч.М.
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22.03.2025 10:11 Відповісти
Ну тепер будуть знову. Рашисти дуже швидко все полагодять. А також поставлять кораблі з радарами під Одесою і будуть коригувати вогонь а також проводити розвідку виявляючи нашу авіацію яка ще тільки злітає з аеродромів на західній Україні
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22.03.2025 10:21 Відповісти
Там у нас під боком тарган картопляний, вірний підху#ловник, тому навіть зараз слідкувати за нашим західним кордоном кацапам ніхто не заважає, наприклад з Бреста.
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22.03.2025 10:40 Відповісти
Топити москальські кораблі - їх там і так вже небагато залишилось
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22.03.2025 09:58 Відповісти
а по Одесі можна буде бити бо то суша, вже не море....
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22.03.2025 10:02 Відповісти
блд, які українські кораблі обстрілює русня? Військові кораблі України, правда? То нехай цей йолоп скаже назву хоч одного з цих кораблів. А може русня обстрілює кораблі інших держав з українським зерном, а нам байдуже, хай продовжую по них стріляти раз тим країнам теж байдуже.
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22.03.2025 10:05 Відповісти
росія сосе великий жирний х*й в чорному морі, вже б **** казав правду - забороняєм Україні топити корита підарасів...
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22.03.2025 10:18 Відповісти
🤢🤮
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22.03.2025 10:41 Відповісти
Тобто кацапам з моря бити ракетами по нашим містам можна буде , а нам по їх кораблям ні? Я вірно все зрозумів?
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22.03.2025 10:34 Відповісти
Вибачаюсь а які саме наші кораблі РФ обстрілює, РФ перестала літати над морем бо там наші безпілотні човни їх щ пзрк почали гасити, тепер будуть літати вільно
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22.03.2025 10:40 Відповісти
"Маґури" поріжуть, як колись літаки?
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22.03.2025 10:48 Відповісти
Не поріжуть, а продадуть хусітам.
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22.03.2025 11:12 Відповісти
Це зветься державна зрада згідно із ККУ, тобто ЧФ зможе зараз спокійно шастать і займатись бойовими орераціями : мінуванням, логістикою вишок - відповідно нагляд за нашою акваторією тощо.
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22.03.2025 11:10 Відповісти
Вимоги Пуйла не бити по кацапському флоту в Чорному морі буде виконано.
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22.03.2025 11:13 Відповісти
Ахренеть Неужели Украина согласится на это явно Невыгодное прекращение огня на море? Нужно ставить условие:либо полное прекращение огня везде либо никакое!
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22.03.2025 11:48 Відповісти
Тобто кацапи будуть спокійно виходити в море і випускати калібри
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22.03.2025 16:48 Відповісти
Так першим це 'відведення військ' запропонував Зеленський американцям. Щоб кацапи повернулись в Чорне море. Йому не звикати- згадаємо 2020 і його відведення ЗСУ в чисте поле з укріплень, заборону на розвідку дронами, заборону контрснайперського вогню, побудований для сепарів міст з Луганська до Станиці і т.д.
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22.03.2025 19:10 Відповісти
 
 