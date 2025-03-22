Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно протягом наступного тижня, - Віткофф
Угода між Україною та Росією про припинення бойових дій у Чорному морі може набрати чинності уже наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
"Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі. Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі. Тепер ми говоримо про це, і це буде зроблено протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які необхідно обговорити, але це стало частиною розмови. Це дуже важливо", - сказав Віткофф.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Чорноморський коридор буде працювати незалежно від того, хоче цього Росія, чи ні.
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Це вигідно тіко кацапам.
Ну хіба шоб виманити підарів з портів?
Невже так важко змінити нік та не бути андрєєм?
Нахіба ото стока букав писати.
Нахіба ти ото мені ******** свій висер?
A якi там в нас кораблI?
Хіба річні та патрульні катерочки..
Але від них жодної загрози ні для рашки ні для кримської області.
Всі ці договорняки вигідні саме пуйлу! Ще й буде добиватися щоб "наблюдатєли оон" приїхали шпигувати
щоб піратські кацапські судна знову чиплялися до цивільних суден по усьому Чорному Морі?
це ж було вже!
Віткофф - або дебіл або рубльова хвойда солодкої парочки Трумпа та *****..
ото такі мародери-керманичі натепер стоять на чолі США.. з ними Америка вже ніколи не стане Великою, хіба що світовим терористом, як Росососія.. понаобирали, блін, лайна жлобського