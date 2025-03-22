Нічна атака дронів на Київщину: падіння уламків зафіксовані у трьох районах

У ніч на 22 березня окупанти вкотре атакували Київську область безпілотниками. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КОВА.

Постраждалих чи загиблих серед цивільного населення немає. Також обійшлось без влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загоряння трав'яного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовані.

Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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