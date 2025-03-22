Зустріч Трампа та Путіна може відбутися в найближчі місяці, - Віткофф

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Трамп не обговорювали особисту зустріч під час телефонної розмови 18 березня.

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