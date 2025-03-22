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Зустріч Трампа та Путіна може відбутися в найближчі місяці, - Віткофф
Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в найближчі місяці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
"Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців", - зазначив Віткофф.
Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Трамп не обговорювали особисту зустріч під час телефонної розмови 18 березня.
Топ коментарі
+11 Олександр Іванович Паламарчук
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можеповмирає ...
Якісь довбооби надіялись на трумпа?? А "бідон" Жозеф Байден вам поганий був, да???
Після такої зустрічі Трампу треба буде кричати про якусь чергову свою перемогу. А про яку перемогу він зможе кричати, коли його ***** в черговий раз наї*е? Так що такої зустрічі ще довго не буде, а Трамп - слабак.
Спорт лото 82
Зустріч Трампа та хутіна може відбутися протягом наступних 46 місяців, які залишилися до цінця повноважень Трампа