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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Зустріч Трампа та Путіна може відбутися в найближчі місяці, - Віткофф

Трамп зустрінеться з Путіним

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо,  речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Трамп не обговорювали особисту зустріч під час телефонної розмови 18 березня.

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Автор: 

путін володимир (23746) Трамп Дональд (5444) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+11
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22.03.2025 09:51
+8
Тепер Трамп став на сторону зла співучасником злочинів проти України, розвязаного путіним геноциду проти українського народу.
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22.03.2025 09:55
+7
Кокошнік щоб не забув...
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22.03.2025 09:53
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22.03.2025 09:51 Відповісти
В течении 24 часов через пару месяцев.....
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22.03.2025 11:02 Відповісти
Кокошнік щоб не забув...
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22.03.2025 09:53 Відповісти
Тепер Трамп став на сторону зла співучасником злочинів проти України, розвязаного путіним геноциду проти українського народу.
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22.03.2025 09:55 Відповісти
Пішов зворотний відлік від 24-х годин.
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22.03.2025 09:58 Відповісти
"Но ето нє точно!"(с)
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22.03.2025 10:42 Відповісти
Їм найзручніше було б зустрітися на концерті кабздона.
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22.03.2025 10:00 Відповісти
Хуова балаканина... за місяці стільки людей може повмирає ...
Якісь довбооби надіялись на трумпа?? А "бідон" Жозеф Байден вам поганий був, да???
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22.03.2025 10:04 Відповісти
Місяці? А може найближчі роки?
Після такої зустрічі Трампу треба буде кричати про якусь чергову свою перемогу. А про яку перемогу він зможе кричати, коли його ***** в черговий раз наї*е? Так що такої зустрічі ще довго не буде, а Трамп - слабак.
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22.03.2025 10:10 Відповісти
На 9 травня готуються?
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22.03.2025 10:29 Відповісти
Європу ділити будуть? Так трампону там нічого не світить. Ну, хіба шо почне "томагавками" кидатися; пуйло тільки подякує.
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22.03.2025 10:41 Відповісти
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22.03.2025 10:49 Відповісти
Агентурна зустріч на вищому рівні: трампон надасть особисте повідомлення куратору
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22.03.2025 10:53 Відповісти
Оба любитель вернуть исконные земли и поделить мир. Дедушка Си будет смотреть эти лобызания и страдать.
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22.03.2025 10:54 Відповісти
Вітьков πздИть одне, πськов інше...
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22.03.2025 11:03 Відповісти
Боже,надішли нам гарного снайпера,щоб два з двох.
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22.03.2025 11:41 Відповісти
Мало ли что с ними в дороге случиться может.(С)
Спорт лото 82
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22.03.2025 11:54 Відповісти
декілька місяців - це підказка як мислить трамп - скільки часу він максимально відводить на те що зламає зеленського.
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22.03.2025 11:57 Відповісти
Ну звісно-ж, 9 Травня вже не за горами...
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22.03.2025 12:06 Відповісти
можна ще так:
Зустріч Трампа та хутіна може відбутися протягом наступних 46 місяців, які залишилися до цінця повноважень Трампа
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22.03.2025 13:01 Відповісти
 
 