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Новини Тіньовий флот Росії
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Росія у 2024 році перевезла "тіньовим флотом" танкерів понад 60% морського експорту нафти, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Росія активно використувує тіньоний флот танкерів

Росія у 2024 році перевезла понад 60% морського експорту нафти танкерами "тіньового флоту", зокрема 78% сирої нафти і 37% нафтопродуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта - 57 млрд євро і нафтопродукти - 26 млрд євро.

На порталі War&Sanctions опублікований оновлений перелік суден "тіньового флоту", до якого увійшли 35 нових танкерів. Також оновлена інформація про об’єкти, які упродовж останніх місяців змінили свої ідентифікаційні дані і структуру власності з метою обходу санкцій.

"Тіньовий флот" РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту й нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

Як зазначили в ГУР, нині Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом - крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів "тіньових" танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.

Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових "зручних" прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії.

В оновленому переліку "тіньового флоту" з’явилися судна, пов’язані з операторами російського танкерного флоту - компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) і HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику "судно-жонглювання", зауважили в ГУР.

Кораблі "тіньового флоту" приховують дані про судна і вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини.

Як зазначили в ГУР, понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже в разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

У ГУР підкреслили, що розвідка продовжує стежити за діяльністю "тіньового флоту" і публікує оновлення на порталі War&Sanctions.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина конфіскувала танкер "тіньового флоту" Росії разом із нафтою на 40 мільйонів євро

розвідка
розвідка
розвідка
розвідка
розвідка
розвідка

Автор: 

росія (64895) флот (325) ГУР (485)


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Топ коментарі
+1
США все намагаються покращити стелс технологію для винищувачів 6 покоління ))

а тим часом у паРаші вже невидимі танкери плавають )))
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22.03.2025 10:45
+1
А якщо топити танкери в морі після розвантаження? Щоб зменшити екологічні збитки. Це ж можна робити! Нафту перекачують в нейтральних водах. От би нам декілька підводних човників...
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22.03.2025 11:30
+1
"безпрецедентні " санкції в дії
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22.03.2025 13:07
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США все намагаються покращити стелс технологію для винищувачів 6 покоління ))

а тим часом у паРаші вже невидимі танкери плавають )))
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22.03.2025 10:45 Відповісти
От - от в Заходу діидуть руки до "тіньового флоту" рашки
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22.03.2025 10:45 Відповісти
Нафту возять, бабло тече, танки клепають, але в танкерів нема страховки і виникає загроза судноплавству ахаха, утріться москалі)
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22.03.2025 10:47 Відповісти
А якщо топити танкери в морі після розвантаження? Щоб зменшити екологічні збитки. Це ж можна робити! Нафту перекачують в нейтральних водах. От би нам декілька підводних човників...
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22.03.2025 11:30 Відповісти
простіше і логічніше розхєрачити в ноль нафтоперекачуючі станції на МНП "КТК" і МНП "Балтнєфтєпровод". Простіше роздовбати КР три-чотири НПС на цих МНП, ніж виловлювати по всьому світу сотню корит після розвантаження.
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22.03.2025 14:09 Відповісти
Теоретично у нас були диверсанти. Колись. До 2014 року у нас було 57 спецназів різних відомств. Зараз мабуть більше. Ці дядьки гарно харчувалися, отримували найкращу зброю та спорядження, звання і ... пенсії. Але щось в війні ніякої ролі ці підрозділи "чомусь" не зіграли. Повідомлення про диверсії таки були пару разів за останні три роки, але ті диверсії могли здійснювати профани, а не спєци. То ж "гора народила мишу"... А мєнти? Це взагалі орда потенційних зрадників - лише 5% з них прийняла участь у війні, а решта мудохає цивільних як і до війни...
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22.03.2025 14:19 Відповісти
залиште шпіонську романтику для військових романів. Є КР. Достатньо десяток влучань у НПСи, щоб нахлухо стали МНП на відвантажувальні термінали у Новоросійську, Усть-Лузі і Приморську. Всі ті НПС знаходятья на відстані значно менше, ніж тисяча кілометрів.
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22.03.2025 14:30 Відповісти
Є ще самі свердловини і нафтопроводи і вони поза межею досягнення КР. Є електростанції. Греблі. Водопроводи. Все те що вони систематично знищують у нас бо все в зоні ураження. А залізні дороги **********. Там гігантські відстані між містами. Величина ********** є їх найбільш вразливим місцем.
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22.03.2025 14:42 Відповісти
ви мабуть не розумієте. Якщо нафту нікуди дівати, то свердловини глушаться, і потім або технічно важко і вкрай дорого відновити добуток, або навіть просто неможливо. Трубопроводи теж немає ніякого сенсу уражати, бо це просто труба, яка ремонтується на раз-два, це як замість руйнування підстанції ви будете десь перекусювати провід від тієї підстанції. Тому треба знищувати НПСи. Тоді стає виробництво, потім стають свердловини. Щодо електогенерації, то західні партнери це не схвалюють, м'яко кажучі, і тим більше це стосується і гребель (які доречі можно зруйнувати тільки потужним підривом внутрішніх приміщень основи греблі, а не зовнішнім вибухом). Ламати рейки ракетами - дурне і витратне діло. Простіше якщо та крилата ракета прилетить на тягову підстанцію - хай переходять на дізєльну тягу, тоді наступить черга роботи крил-камікадзе по мілким нафтобазам поблизу залізниць, на яких все ППО - два АКМи охорони.
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22.03.2025 15:24 Відповісти
А скільки тіньовим нафтогоном «Дружба» переправлено?
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22.03.2025 11:40 Відповісти
"безпрецедентні " санкції в дії
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22.03.2025 13:07 Відповісти
що цікаво - Греції ніде нема, зато емірати, які надають теріторвю для перемовин з рф - у перших рядах.
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22.03.2025 14:02 Відповісти
 
 