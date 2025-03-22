Росія у 2024 році перевезла "тіньовим флотом" танкерів понад 60% морського експорту нафти, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Росія у 2024 році перевезла понад 60% морського експорту нафти танкерами "тіньового флоту", зокрема 78% сирої нафти і 37% нафтопродуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта - 57 млрд євро і нафтопродукти - 26 млрд євро.

На порталі War&Sanctions опублікований оновлений перелік суден "тіньового флоту", до якого увійшли 35 нових танкерів. Також оновлена інформація про об’єкти, які упродовж останніх місяців змінили свої ідентифікаційні дані і структуру власності з метою обходу санкцій.

"Тіньовий флот" РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту й нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

Як зазначили в ГУР, нині Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом - крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів "тіньових" танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.

Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових "зручних" прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії.

В оновленому переліку "тіньового флоту" з’явилися судна, пов’язані з операторами російського танкерного флоту - компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) і HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику "судно-жонглювання", зауважили в ГУР.

Кораблі "тіньового флоту" приховують дані про судна і вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини.

Як зазначили в ГУР, понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже в разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

У ГУР підкреслили, що розвідка продовжує стежити за діяльністю "тіньового флоту" і публікує оновлення на порталі War&Sanctions.

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