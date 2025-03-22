Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні, - Welt

Дипломати Китаю звернулися до ЄС з проханням розглянути можливість участі їхніх військових в потенційній миротворчій місії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt.

"Залучення Китаю до "коаліції охочих" могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на введення миротворчих військ в Україну. У будь-якому разі, однак, питання є делікатним", - повідомляють дипломатичні кола в Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.

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