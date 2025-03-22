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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні, - Welt

Військові Китаю можуть взяти учать у миротворчій місії

Дипломати Китаю  звернулися до ЄС з проханням розглянути можливість участі їхніх військових в потенційній миротворчій місії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt.

"Залучення Китаю до "коаліції охочих" могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на введення миротворчих військ в Україну. У будь-якому разі, однак, питання є делікатним", - повідомляють дипломатичні кола в Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.

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Автор: 

Китай (4501) миротворці (813) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+34
Ніяких китайців! Якщо сюди влізуть китайці з своєю теорією расової зверхності і червоними прапорами то наступить апокаліпсис...
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22.03.2025 11:48
+23
КНДР уже бере "участь", давай ше Китай....
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22.03.2025 11:48
+16
Поки зеля та дєрьмак при владі, вони будуть розпродавати Україну, запускати мигратів із Бангладеш, із сомалі, начхати йому , хто буде китайці чи малайці . Зеля -це зло. Кому ще це невідомо ? Так що проблема не в кітайцям чи корейцях, а в зезлочинцях. Як що ще встигнемо викинути цю погань із влади, то може як то і викарабкаємось.
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22.03.2025 12:00
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Ніяких китайців! Якщо сюди влізуть китайці з своєю теорією расової зверхності і червоними прапорами то наступить апокаліпсис...
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22.03.2025 11:48 Відповісти
Можуть направити взвод "миротворців з фотокамерами" у Курську волость, ми не проти
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22.03.2025 11:50 Відповісти
Давайте хуситов Палестину Иран КНДР чего уж " миротворцы" ...
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22.03.2025 11:55 Відповісти
Поки зеля та дєрьмак при владі, вони будуть розпродавати Україну, запускати мигратів із Бангладеш, із сомалі, начхати йому , хто буде китайці чи малайці . Зеля -це зло. Кому ще це невідомо ? Так що проблема не в кітайцям чи корейцях, а в зезлочинцях. Як що ще встигнемо викинути цю погань із влади, то може як то і викарабкаємось.
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22.03.2025 12:00 Відповісти
Викинути не вийде. Доведеться знищувати разом з ордою охоронців. Хто це організує і здійснить повну зачистку влади від єрмаків, татарових, умєрових, рєзнік(ов)их та арахамій з гогілашвілями той і стане військовим лідером воюючої країни. Не сподівайтесь на "демократичні вибори" в корумпованій зеленими профанами країні.
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22.03.2025 12:11 Відповісти
А чого й Ні ? З того боку поребрика !
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22.03.2025 12:12 Відповісти
Корейсько-китайські війська? Навіщо?
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22.03.2025 12:26 Відповісти
А чим китайці хужі за рашистів чи інших паскуд які ***** і Трамп нам нав'язують в миротворці? Я наприклад не пом'ятаю щоб китайці за свою історію нападали на Україну. Крім того ***** боїться тільки китайців
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22.03.2025 12:23 Відповісти
Ви просто не маєте найменшого уявлення що таке китайці насправді. Я вивчав їх історію, філософію і культуру. Кожний китаєць сьогодні це реваншист з манією величі і надзвичайної пихи по відношенню до всіх не-китайців у світі. Китайці можуть бути виключно торгівельними партнерами, але ні в якому разі друзями. Це Азія - холуйство підлеглих і вседозволенність начальства, повне безправя громадян в країні, авторитаризм і культ особи, колективізм та приниження всього індивідуального та приватного. Китай це конвейер всього що хоче апофеоз колективізму - КПК і Сі Цинь Пінь...
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22.03.2025 12:36 Відповісти
Лічно не знайомий з китайцями але ви один в один описали рашистів
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22.03.2025 13:04 Відповісти
Я колись навіть вивчав китайську мову з носієм мови. За пів року кинув бо це займало занадто багато часу і чим більше я про них дізнавався тим менше хотілося мати з ними справи.
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22.03.2025 13:11 Відповісти
з того боку
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22.03.2025 11:48 Відповісти
Вони з того боку, вже "беруть участь". На окупованих територіях, вже купа китайський підприємств. По суті вони бажають там закріпитися. По суті, вони отримують економічний плацдарм для своїх виробників на європейський частині континенту. І звісно, будуть продавлювати легалізацію цих територій
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22.03.2025 13:05 Відповісти
КНДР уже бере "участь", давай ше Китай....
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22.03.2025 11:48 Відповісти
100% правда 👍
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22.03.2025 12:05 Відповісти
Скажіть путлєру щоб виишов з Украіни і більше не ліз - він тільки Китаи може послухати - ділов то!
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22.03.2025 11:49 Відповісти
Тим більш, що китайці на офіційному рівні цвірінькали про "повагу до територіальної цілісності". Давно вже час підтвердити свої слова ділом.
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22.03.2025 11:52 Відповісти
Китай обєктивно зацікавлений в якомога довшій війні яка зробить ********* тотально залежним, знекровленим і ослабленим. А далі "парад азійських суверенітетів" і від *********у залишиться одна "масковская губєрнія" з порожніми складами...
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22.03.2025 12:14 Відповісти
не скаже - у кожного свої геополітінтереси....
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22.03.2025 12:59 Відповісти
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні, а може і не взяти. Замість нього участь може взяти Гватемала...
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22.03.2025 11:50 Відповісти
Все залежить від того яка буде реакція тих охочих на повторну атаку на Україну, які будуть договори і зобовязання. Якщо Китай буде диктувати усім цим охочим що в разі поновлення війни всі мають відступити і повернутись додому, то це великий мінус.
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22.03.2025 11:50 Відповісти
А если еще и северокорейцев ввести с войсками Зимбабве, то Путин вообще сразу на миротворцев согласится. Тогда они не просто разбегутся при возобновлении войны через полгода, а присоединятся к войскам Путина. Мир реально катится к третьей мировой из-за трусости западных политиков. По-моему, Запад уже готов скармливать украину, лишь бы выиграть время для собственного перевооружения. Украина реально превращается в блюдо на столе, как не крути. Все обсуждают бредовые убийственные для Украины идеи, но не удосуживаются спросить мнения Украины.
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22.03.2025 11:51 Відповісти
Україну вже ніхто питати не буде, бо дякуючи зеленій мразоті, втратили суверенітет, перетворилися на "блюдо в меню".
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22.03.2025 16:10 Відповісти
@ (в перекладі)
"Головні повідомлення спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону:

▪️ Ключове питання переговорів - статус та визнання Криму, "лнр", "днр", Запорізької та Херсонської областей»;

▪️ США ведуть «дуже позитивне» обговорення з росією з цього питання;

▪️ «Вони російськомовні, там пройшли референдуми, більшість населення хоче бути під владою рф»;

▪️ Ці території «де-факто» вже знаходяться під контролем рф. Головним питанням залишається їхнє міжнародне визнання;

▪️ А ще - їхнє визнання Україною та «здатність Зеленського вижити політично, якщо він це вИзнає»;

▪️ В Україні відбудуться президентські вибори. «Так, вони відбудуться. Вони вже погодилися на це»;

▪️ Називати останні переговори трампа та путіна невдалими - це абсурд»;

▪️ Угода про перемир'я в Чорному морі може набути чинності вже наступного тижня

▪️ Зустріч президентів росії та США може відбутися «найближчими місяцями»;

▪️ Зеленський та Єрмак «значною мірою визнали», що Україна не стане членом НАТО;

▪️ Українські війська потрапили в оточення у Курській області. "Це факт";

▪️ росія не планує нападати на країни Європи. «Сто відсотків нема. Навіщо їм цього хотіти?!»;

▪️ путін розповів, що молився «за свого друга» трампа після замаху на нього:

«путін розповів мені історію, що коли у трампа стріляли, він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі своїм священиком та помолився за президента. Не тому, що той був президентом США або міг стати президентом США, а тому, що мали дружбу, і він молився як за свого друга. Чи можете ви уявити, як це сидіти там і слухати такі розповіді? Я повернувся додому, передав це повідомлення до нашого президента і доставив портрет трампа, переданий путіним, який намалював російський художник. Президент був явно зворушений».
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22.03.2025 11:52 Відповісти
Чому ніхто не скаже американським невігласам, що навіть референдум у Запорізькій та Донецькій областях московія проводила ЛИШЕ на половині площі областей? І там не 100 % голосували. То про яку переважну кількість тих, хто хоче московії, можна казати? А стосовно російськомовності, то США тоді є часткою Англії, бо нещодавно сам Трамп визнав англійську офіціальною.
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22.03.2025 12:13 Відповісти
І коли молився *****, то раптом замироточила ікона, яка сказала пізніше. "Йди небого кудись подалі. Ще з твоїми злочинами тут треба розібратись."
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22.03.2025 12:18 Відповісти
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22.03.2025 13:07 Відповісти
Нам тільки китайців тут не вистачало...
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22.03.2025 11:55 Відповісти
нам цей геморой і даром нЄ нужОн, китайці ваші..
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22.03.2025 11:56 Відповісти
Вместе с Северной кореей ?
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22.03.2025 11:59 Відповісти
як там розібрати хто китайці, хто буряти, хто північнокорейці? З таким підходом китайці нас окупують разом з кацапами "по тихому"
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22.03.2025 12:06 Відповісти
Эритреи, Кубы, Ирана и Венесуэлы еще не хватает...
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22.03.2025 12:12 Відповісти
Китай единственная в мире сила способная принудить кацапсин к миру!
Пистабольная Европа не имеет абсолютно ни каких вооруженных сил и имеет 0 влияния на мировые процессы!
Америка не в состоянии контролировать собственные границы и занята мошенничеством и безудержным дерибаном бюджета!
Председатель Си, вертит ржавого и плешивого на органе дедушки, как на шампуре!
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22.03.2025 12:16 Відповісти
Північнокорейців хіба бракує ?
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22.03.2025 12:17 Відповісти
а що якщо їм тут сподобається?
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22.03.2025 12:19 Відповісти
У Китая з росією стратегічний договір. То яким чином реальний союзник може бути в числі миротворців, якщо нам навіть примарних «партнерів» не дозволяється залучати в миротворці, бо вони в блоці НАТО, В ЯКОМУ НАС НЕМАЄ!
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22.03.2025 12:24 Відповісти
кацапня ще за Доманський повинні відповісти ,у китайців є шанс
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22.03.2025 12:27 Відповісти
Я не розумію про що ці всі дискусії. Якщо ***** хоче миру то хай просто виведе свої війська з України і настане мир і не треба ні ваші всі місії ООН ні кучі проблем з миротворцями на найближчі 100 років ні всього іншого. Інша справа що ***** не хоче миру а значить його і не буде. І не допоможуть всі ваші танці з миротворцями і мирними угодами. Тому що ***** просто на них насере і буде робити далі свою чорну справу як тільки знову окріпне і завербує нових союзників з заходу
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22.03.2025 12:28 Відповісти
У нас землі не вистаче на усіх охочих допопомогти безкорисно.
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22.03.2025 12:30 Відповісти
То є - боронив вовк кобилу,,)
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22.03.2025 12:40 Відповісти
Пусти козлів у город!
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22.03.2025 12:46 Відповісти
хіба населення України не сприйме китайську армію як окупантів? потім їх звідси і не випреш, проти Китаю навіть США среться воювати. Взагалі то треба провести референдум, щоб визначити, кого українці хочуть бачити як миротворців в Україні. А не цікавитися хотєлками ****@. Бо це схоже на повну капітуляцію України, а не на якийсь договір про тривалий мир.
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22.03.2025 13:01 Відповісти
Единственная страна в Европе имеющая боеспособную армию и твердое, решительное командование - Турция !
Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
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22.03.2025 13:20 Відповісти
Теоретично - це якщо збоку спостерігати, як в стратегії чи документальна кіношка на екрані. Пропаганда страшна штука! Пам'ятаєте як нам 25 років торочили "далой НАТО!! БлРацкий народ!" А потім не витримали і напали в 2014
А практично - чи не буде це "дай пальця вкусити - всю руку зжує" ????
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22.03.2025 16:14 Відповісти
І от яка куйня вийшла: ( чи свідома хуцпа, а??!) Кримське ханство буле суверенним і Османській імперії де-юре не належало!!
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22.03.2025 16:16 Відповісти
ні, досить з нас китайців, ці паскуди руками кацапів майже зруйнували україну, тож після їх "миротворчої місії" від україни вже точно нічого не залишиться, нам би від трампістів з кацапами якось відбитись, а як ще й ці полізуть, то вже ніяка європа не врятує, правду кажуть, господи, збав мене від друзів, а від ворогів я й сам позбавлюсь, якось так.
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22.03.2025 13:21 Відповісти
Пусть размещаются на территории кацапии.
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22.03.2025 13:25 Відповісти
ТАК починаєте миротворити з дальнього сходу,бачиш кацапи-знищуй
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22.03.2025 13:39 Відповісти
But China is an accomplice and co-conspirator of the aggressor (Putin). How can China be a peacekeeper if it helped Putin initiate the aggression against the Western world?
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22.03.2025 13:48 Відповісти
Але Китай є спільником і співучасником агресора (Путіна). Як Китай може бути миротворцем, якщо він допоміг Путіну розпочати агресію проти західного світу?
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22.03.2025 13:49 Відповісти
Чому тільки Китай? А де Білорусь, КНДР та Іран?
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22.03.2025 14:22 Відповісти
Ага, до повного щастя ще цих не вистачає.
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22.03.2025 14:25 Відповісти
ну ще одна ядерна країна писти получить
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22.03.2025 14:35 Відповісти
С приходом Трампа открылся сезон всемирного политического треша.
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22.03.2025 15:11 Відповісти
вот это поворот
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22.03.2025 15:32 Відповісти
В нас вже є один такий кітієць: Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження"
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22.03.2025 15:37 Відповісти
Ці косоокі таргани лізуть в усі шпарини, сссуки!
Нам і корейців-"миротворців" вистачило.
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22.03.2025 15:42 Відповісти
Прінуждєніє к гойсійсскому міру?
Потренувались на Чучхерах, побачили що м'ясна тактика все щє діє
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22.03.2025 16:10 Відповісти
заразом майбутні шахти собі доглянуть
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22.03.2025 16:12 Відповісти
Ну кітайози звернулися до ЄС, а Україну запитали? Ні яких китайозів, це все одно що мокшанців покликати!!!
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22.03.2025 16:47 Відповісти
звернулися до ЄС?? на х* пішли. Косорилі мавпи
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22.03.2025 19:04 Відповісти
Пішли *****, вузькоокі жовтосракі мавпи!
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22.03.2025 23:16 Відповісти
А чому б і ні?
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23.03.2025 06:04 Відповісти
 
 