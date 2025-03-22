Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні, - Welt
Дипломати Китаю звернулися до ЄС з проханням розглянути можливість участі їхніх військових в потенційній миротворчій місії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt.
"Залучення Китаю до "коаліції охочих" могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на введення миротворчих військ в Україну. У будь-якому разі, однак, питання є делікатним", - повідомляють дипломатичні кола в Брюсселі.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.
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"Головні повідомлення спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону:
▪️ Ключове питання переговорів - статус та визнання Криму, "лнр", "днр", Запорізької та Херсонської областей»;
▪️ США ведуть «дуже позитивне» обговорення з росією з цього питання;
▪️ «Вони російськомовні, там пройшли референдуми, більшість населення хоче бути під владою рф»;
▪️ Ці території «де-факто» вже знаходяться під контролем рф. Головним питанням залишається їхнє міжнародне визнання;
▪️ А ще - їхнє визнання Україною та «здатність Зеленського вижити політично, якщо він це вИзнає»;
▪️ В Україні відбудуться президентські вибори. «Так, вони відбудуться. Вони вже погодилися на це»;
▪️ Називати останні переговори трампа та путіна невдалими - це абсурд»;
▪️ Угода про перемир'я в Чорному морі може набути чинності вже наступного тижня
▪️ Зустріч президентів росії та США може відбутися «найближчими місяцями»;
▪️ Зеленський та Єрмак «значною мірою визнали», що Україна не стане членом НАТО;
▪️ Українські війська потрапили в оточення у Курській області. "Це факт";
▪️ росія не планує нападати на країни Європи. «Сто відсотків нема. Навіщо їм цього хотіти?!»;
▪️ путін розповів, що молився «за свого друга» трампа після замаху на нього:
«путін розповів мені історію, що коли у трампа стріляли, він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі своїм священиком та помолився за президента. Не тому, що той був президентом США або міг стати президентом США, а тому, що мали дружбу, і він молився як за свого друга. Чи можете ви уявити, як це сидіти там і слухати такі розповіді? Я повернувся додому, передав це повідомлення до нашого президента і доставив портрет трампа, переданий путіним, який намалював російський художник. Президент був явно зворушений».
Пистабольная Европа не имеет абсолютно ни каких вооруженных сил и имеет 0 влияния на мировые процессы!
Америка не в состоянии контролировать собственные границы и занята мошенничеством и безудержным дерибаном бюджета!
Председатель Си, вертит ржавого и плешивого на органе дедушки, как на шампуре!
Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
А практично - чи не буде це "дай пальця вкусити - всю руку зжує" ????
Нам і корейців-"миротворців" вистачило.
Потренувались на Чучхерах, побачили що м'ясна тактика все щє діє