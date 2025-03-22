Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт
Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт відреагував на інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Більдта.
Експрем'єр-міністр Швеції наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.
"Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.
Співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США. Окрім того, Путін стверджує, що після замаху на Трампа під час передвиборчої кампанії пішов до церкви та свого священника та помолився за Трампа, як за свого друга.
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Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила про «яєчну кризу» через знищення адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена майже 8 млн курей
Про це вона https://x.com/PressSec/status/1902467926944297463 написала у Х.
Зазначається, що адміністрація Джо Байдена нібито вбила майже 8 млн курей напередодні інавгурації президента Дональда Трампа, що призвело до дефіциту пропозиції та зростання цін.
«Яєчна криза - це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінз (міністерка сільського господарства США) вирішують її!» - йдеться у дописі.
У Зеленського у всьому сьомий рік Порошенко винен, а у Трампа буде Байден...
І чим вони один від одного, відрізняються?
розкажи краще, що там з репутацією твого президента, за якого ти тут топиш?
тоді навіть найпрогресивніша частина людства абсолютно спокійно вголос кричала НЕХАЙ ЖИВЕ КОРОЛЬ і кланялася йому.
у нього ж на мордяці написано як він хоче щоб йому кланялися і прославляли.
А для розумово обмеженого самозакоханого нарциса-невігласа лестощі - то гарне пальне в багаття його уявної величності.
Якось так...
Владимир Зеленский - «избранный лидер Украины, и он сделал то, что Уинстон Черчилль сделал в Великобритании во время Второй мировой войны - приостановил выборы», - Джон Хили
По словам Юлии Мендель, за время своей работы с Зеленским, она подметила качество, которое помогло ему стать лидером:«Чем больше вы будете на него давить, тем сильнее он будет сопротивляться. Это черта его характера».
Ну а те, що "чим сильніше тиснеш, тим більший супротив" - то це закон фізики і особистість тут ні до чого. Але, якщо в наведеному висловлюванні, малась на увазі психічна стійкість, то у ЗЕ! її немає від слова "зовсім". Воно не згадає того, про що казало напередодні, а не те, що б відстоювати якісь свої переконання, про які воно казало місяці (тим більш, роки) тому. Для цього достатньо послухати його мову без папірця/суфлера/завченого тексту, так би мовити "експромт". Воно ж речення до купи зібрати не може, думку висловити не здатне! А ще над Кличком насміхався...
Але то таке. Воно ж не приймає рішень все одно, а лише ставить підписи там, де вкаже дєрьмак. Такий собі цап-відбувайло або ширма-прикриття для "сірого кардинала"...
"Цивілізований світ", особливо США радили Україні віддати Крим агресору, щоб не втратити більше. Але це лише мотивувало агресора для того, щоб "крымская весна" перейшла в "русскую весну" на сході України. План "юго-восток" перетворився на план "Донбас" виключно тому, що" получили п**ди". Бо росія зупиняється тільки там, де її зупинити.
І ось через одинадцять років війни, десятки тисяч жертв, "цивілізований світ" розповідає Україні, якими новими територіями треба поступитись і кому дістанеться атомна електростанція.
А новий президент США, який насміхався зі слабкості своїх попередників, виявився ще більшим нікчемою, який повторює все за попередниками.
Маразм цієї ситуації викликає, сміх, сльози, злість і блювоту.
Сполучені Штати шантажем примушують жертву агресії поступитись агресору і весь так званий, цивілізований світ уважно слухає ватажка терористичної держави, який вимагає поділити майно жертви і надати йому гарантії, що жертва не буде озброюватись і не шукатиме захисту.
Ця війна знищила поняття міжнародного права, показала нікчемність всіх міжнародних структур і ненадійність партнерств і союзів, а також продемонструвала, що ніякого "цивілізованого світу" не існує, і що великі демократії з їх "цінностями" схлопуються за місяць".
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https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02HQkX2Hfyk5RTY9JEVqKkU5Uspn5VsL3QcaCaGgbntLYQBZ7kKARjGdgeStbf22Jel?__cft__[0]=AZUPrsK2ZMLEVDisabdVCNaZoT1tiWhUbj3yVD_kYg2XwBp9cODciAgaZ2ONLFEDVv-HTHkFhj03S6hQ0weJUx65N41hu1TlynR5qLBz0TnvvBaF6VZlsfyp6VxnfB4SuZOVDZogUToTS0D4cB9iBZKnWTgfwCC83yuH056wn9DZAw&__tn__=%2CO%2CP-R 25 лютий 2022 р. ·
увага
На Оболоні ворожа ДРГ.
Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!
Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта!
Бо якщо він був президентом ті конфлікти ніколи б не почались, і взагалі не були враховані причини конфліктів