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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт

Більдт про лестощі Путіна щодо Трампа

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт  відреагував на інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Більдта.

Експрем'єр-міністр Швеції наголосив, що  російський диктатор Володимир Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

"Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.

Співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США. Окрім того, Путін стверджує, що після замаху на Трампа під час передвиборчої кампанії пішов до церкви та свого священника та помолився за Трампа, як за свого друга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири експрем’єр-міністри звернулись до Трампа із закликом відновити діалог з Україною

Автор: 

путін володимир (23746) Швеція (949) Більдт Карл (28) Трамп Дональд (5444)


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Топ коментарі
+22
Отак одне закомлексоване чмо множить на нуль 200 років репутації, трильйонно бюджетну армію і просто елементарну порядність...
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22.03.2025 12:27
+19
Добре що є ще притомні люди в цьому світі.але нажаль вони майже нічого не вирішують
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22.03.2025 12:20
+16
@ "В ці дні, одинадцять років тому, готувався фінальний етап анексії Криму.
"Цивілізований світ", особливо США радили Україні віддати Крим агресору, щоб не втратити більше. Але це лише мотивувало агресора для того, щоб "крымская весна" перейшла в "русскую весну" на сході України. План "юго-восток" перетворився на план "Донбас" виключно тому, що" получили п**ди". Бо росія зупиняється тільки там, де її зупинити.
І ось через одинадцять років війни, десятки тисяч жертв, "цивілізований світ" розповідає Україні, якими новими територіями треба поступитись і кому дістанеться атомна електростанція.
А новий президент США, який насміхався зі слабкості своїх попередників, виявився ще більшим нікчемою, який повторює все за попередниками.
Маразм цієї ситуації викликає, сміх, сльози, злість і блювоту.
Сполучені Штати шантажем примушують жертву агресії поступитись агресору і весь так званий, цивілізований світ уважно слухає ватажка терористичної держави, який вимагає поділити майно жертви і надати йому гарантії, що жертва не буде озброюватись і не шукатиме захисту.
Ця війна знищила поняття міжнародного права, показала нікчемність всіх міжнародних структур і ненадійність партнерств і союзів, а також продемонструвала, що ніякого "цивілізованого світу" не існує, і що великі демократії з їх "цінностями" схлопуються за місяць".
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22.03.2025 12:40
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Добре що є ще притомні люди в цьому світі.але нажаль вони майже нічого не вирішують
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22.03.2025 12:20 Відповісти
І що тут поробиш. Пуйло молилось за трампла.
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22.03.2025 12:31 Відповісти
Я більше скажу. Багато європейських країн САМІ без бою добровільно здадуть свій суверинітет, якщо ***** пригрозить їм ядерною зброєю. Всі очкують чогось ядерної війни. Згідно наративу, що в ядерній війні не буде переможців, можу вас запевнити, що будуть. Будуть там де не прилетить, просто зникнуть ворогуючі країни, носії ядерної зброї, івсе, Остальні лишаться переможцями
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22.03.2025 12:44 Відповісти
Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Тулси Хаббард, Мэрджори Тэйлор Грин и Майк Джонсон
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22.03.2025 13:08 Відповісти
Видатні ... довбодятли!
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22.03.2025 16:12 Відповісти
Якби хотіли вирішити, то вирішували б. Всі ці проблеми не вчора зʼявились, просто всі намагались цього не бачити.
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22.03.2025 14:29 Відповісти
Трамп святой! Он единственный спаситель Украины! Трамп и только Трамп! И его архангел Маск!
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22.03.2025 16:47 Відповісти
Да, біда, коли зустрілися два пістуна!
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22.03.2025 12:26 Відповісти
Нарешті про і це сказано на високому міжнародному рівні . Хворому на усі діагнози від Фрейда діду це не допоможе, але свідомим американським політикам це ще раз нагадає про їхній АМЕРИКАНСЬКИЙ СОРОМ
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22.03.2025 16:34 Відповісти
Отак одне закомлексоване чмо множить на нуль 200 років репутації, трильйонно бюджетну армію і просто елементарну порядність...
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22.03.2025 12:27 Відповісти
"Я хрєнєю вашей ботве пушніна...".

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила про «яєчну кризу» через знищення адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена майже 8 млн курей

Про це вона https://x.com/PressSec/status/1902467926944297463 написала у Х.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена нібито вбила майже 8 млн курей напередодні інавгурації президента Дональда Трампа, що призвело до дефіциту пропозиції та зростання цін.

«Яєчна криза - це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінз (міністерка сільського господарства США) вирішують її!» - йдеться у дописі.
У Зеленського у всьому сьомий рік Порошенко винен, а у Трампа буде Байден...
І чим вони один від одного, відрізняються?
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22.03.2025 12:51 Відповісти
Дурні!! Треба всі фейли валити на Порошенка!! Наріду заходить досі
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22.03.2025 16:19 Відповісти
а тобі що з цього? ну знищить трамп репутацію америки, і що?
розкажи краще, що там з репутацією твого президента, за якого ти тут топиш?
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22.03.2025 13:55 Відповісти
ти на питання дай відповідь.
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22.03.2025 14:00 Відповісти
навіщо тоді мені відповідаєш? правда, не на незручні питання для тебе, а пишеш якусь хню. навіщо?
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22.03.2025 14:05 Відповісти
трампу треба було народитися в середньовіччі.
тоді навіть найпрогресивніша частина людства абсолютно спокійно вголос кричала НЕХАЙ ЖИВЕ КОРОЛЬ і кланялася йому.
у нього ж на мордяці написано як він хоче щоб йому кланялися і прославляли.
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22.03.2025 12:30 Відповісти
У середньовіччі він був би свинопасом.
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22.03.2025 15:32 Відповісти
***** передало трампаксу його портрет й розказало, як молилося за лєпшего рудокорєша, коли в нього "стріляли". трампакс обкончалося!
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22.03.2025 12:31 Відповісти
Йоханий сором! Два пристаркуватих гамадріла влаштовують пляски з приводу весняного гона, а весь світ за цією *********** спостерігає!
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22.03.2025 12:34 Відповісти
Вот увидите, они плохо кончат.
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22.03.2025 12:54 Відповісти
Швидше би вже.
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22.03.2025 16:20 Відповісти
З язика зняли)
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22.03.2025 23:02 Відповісти
у нас є всі шанси цього не побачити
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22.03.2025 18:55 Відповісти
В 70 лет обкончалося - это в значении обкакалося?
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22.03.2025 12:53 Відповісти
Агент буратіно :На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь И делай с ним, что хошь.
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22.03.2025 12:32 Відповісти
О! Майже одночасно це й мені на думку спало
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22.03.2025 12:37 Відповісти
Тільки нажаль наш зеля агент дуремар(((
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22.03.2025 12:52 Відповісти
це ви кажете, що зе таке тупе, що не змогло дурака похвалити?
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22.03.2025 13:56 Відповісти
"На дурака нє нужен нож. Єму с трі короба наврьош - і дєлай с нім что хош!" (с)
А для розумово обмеженого самозакоханого нарциса-невігласа лестощі - то гарне пальне в багаття його уявної величності.
Якось так...
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22.03.2025 12:35 Відповісти
«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.
Владимир Зеленский - «избранный лидер Украины, и он сделал то, что Уинстон Черчилль сделал в Великобритании во время Второй мировой войны - приостановил выборы», - Джон Хили

По словам Юлии Мендель, за время своей работы с Зеленским, она подметила качество, которое помогло ему стать лидером:«Чем больше вы будете на него давить, тем сильнее он будет сопротивляться. Это черта его характера».
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22.03.2025 20:17 Відповісти
Видавати бажане за дійсне - то теж якась хвороба (треба у медиків запитати як то зветься). А для тих, хто це поширює (і при цьому знає, що то не правда) - є свої назви, ніяк з медициною не пов'язані (це не до вас, пане, а взагалі).

Ну а те, що "чим сильніше тиснеш, тим більший супротив" - то це закон фізики і особистість тут ні до чого. Але, якщо в наведеному висловлюванні, малась на увазі психічна стійкість, то у ЗЕ! її немає від слова "зовсім". Воно не згадає того, про що казало напередодні, а не те, що б відстоювати якісь свої переконання, про які воно казало місяці (тим більш, роки) тому. Для цього достатньо послухати його мову без папірця/суфлера/завченого тексту, так би мовити "експромт". Воно ж речення до купи зібрати не може, думку висловити не здатне! А ще над Кличком насміхався...
Але то таке. Воно ж не приймає рішень все одно, а лише ставить підписи там, де вкаже дєрьмак. Такий собі цап-відбувайло або ширма-прикриття для "сірого кардинала"...
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22.03.2025 20:48 Відповісти
Чітко підмічено, а ще найбільший анекдот - це як КГБіст путін прийшов до КГБіста гундяєва "помолитися за Трампа".
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22.03.2025 12:37 Відповісти
Да-ааа, согласен, тока пестощi и влияют, а то шо муйло-пыня рыжего обозвал чуть ли не олигофреном , которому нужно принимать таблетки, дык, шо об стенку горохом - тока отскакивает...
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22.03.2025 12:38 Відповісти
На Трампа (як і на всіх інших, попри усі побрехеньки про демократію й разом до кінця) діє сила. Але українцям розкажуть ще якусь казочку - про миротворців, про "вся справа у лестощах", про британського принца верхи на танку і так далі.
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22.03.2025 12:40 Відповісти
Вважаєш, що росія сильніша за Америку?
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22.03.2025 13:10 Відповісти
Амерам нужна слабая нараись, шобы та за понюшку табачкуупошла в союз со штатами(против таукитайцев), бо каким бы ты сильным ни был, против миллиардной орды не попрешь. Для штатов лаптеунтия - цэ буфер между Западом и Китаем, потому ни о каком развале ластоногой оленеядии амеры не хотят и слышать.
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22.03.2025 13:33 Відповісти
ЗЫ... и амеры, и мацквабад боятся китайцев, як чорт ладану.
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22.03.2025 13:34 Відповісти
Китай теж сильніший за Америку?
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22.03.2025 13:39 Відповісти
Будем посмотреть: пока что амер экономика продолжает уходить в аут. За время почти трех месяцев правления Трампа похудела на триллионы. Трамп обрывает нормальные связи со многими странами, в том числе и с Китаем, за счет мыта на ввозимые товары... Вот как вы мыслишь, Сильна ли омерига будет с Трампом? ЗЫ... до речi, китайцы космическими темпами наращивают производство баллистических ракет, пока США пытается сбить с Украины барыш в 50 млрд, за не предоставленную военку.
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22.03.2025 13:52 Відповісти
50 млрд = 500 млрд
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22.03.2025 13:53 Відповісти
ти вже продав долари?
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22.03.2025 13:57 Відповісти
...і накупив юанів на всю пенсію...
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22.03.2025 14:00 Відповісти
та де там, ці провокатори навпаки долари скуповують.
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22.03.2025 14:02 Відповісти
Або ухилянт, або по методичке, насчет провокаторства... Вы хоть фильтровали бы базар, а то все, один за одним, переливаете из пустого в порожнее о провокаторстве по методичке. Чесслово дятлы-попки-дурачки.
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22.03.2025 14:58 Відповісти
🤣
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22.03.2025 14:13 Відповісти
Вы пока что тока исподтишка сме.уечками отделались. Плеазе, в студию, ваше видение проблемы США, действующего по -предательски, в отношении Украины. Согласно Будапештского меморандума Штаты обязывались, в крайнем случае об этом декларировли, шо будут защищать Украину. А сейчас слились. Мало того что не вовремя предоставляли оружие еще и в малых колличествах, а теперь за него , минимум в 9 раз больше, пытаются гопником сбить таксу.
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22.03.2025 14:50 Відповісти
Владу в Україні треба нормальну обирати, тоді й проблеми США будуть проблемами США, а не України. За Порошенка будеш голосувати на майбутніх виборах?
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22.03.2025 14:58 Відповісти
Пазнаватєльна...а у 2019 у першому та другому турах за кого голосував?
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22.03.2025 15:23 Відповісти
Я тогда был далеко от Украины. Не мог проголосовать. Но проголосовал бы за Пороха.
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22.03.2025 15:39 Відповісти
Во-первых: Не я голосовал за клоуна. Во-вторых: Смотри в корень, а не занимайся очковтирательством. Тебя рыжий дурень опускает, еще и прикопался к форме одежды главзеба... посмотрел бы я на этого трампо-дурика, чи полез бы он насчет рекомендаций, шо одеть на прием к нему премьер-министру Индии... а ты , самоустраняешься от послать его куда следует, вместо этого мечтаешь заниматься своими проблемами... Точ также, насчет проблем Канады, которые есть проблемой только Канады? Когда Штаты хотят Канаду, как и Исландию, сделать своими штатами , а ты ратуешь уйти в кусты и не поддержать тех, кто вас сейчас поддерживает, а хочешь заняться моей хатой скраю, я ничего не знаю... Насчет, Пороха если бы был выбор, Порошенко - главзеб, знамо перец, за Пороха голосовал бы, но был бы выбор получше, понятно , шо Петя пас бы задних... Из-за своего бахвальства, когда дело еще не сделал, а уже бахвалится... К тому же есть менеджеры и получше... Кто не верит , спросите у Пэти, делали у него на обiстi гидроизоляцию подвальных помещений одной из построек, бо видишь ли, летом, в помещение затекала вода (одна стена отсыревала, типо играть в бильярд было не камильфо)... А там всего навсего, нужно было отвести хлорвиниловую трубку (отвод конденсата от кондиционера) от фундамента здания Это время , примерно, когда та же строй-рем бригада отстроила пердуковичу бассейн и перешла снимать гарцы с Пэтрухи.
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22.03.2025 15:37 Відповісти
Ну по перше по Будапешту Штати зобов'язалися не нападати на нас, а не захищати. А по друге, то всі розуміють, що таке Трамп і питання у тому, як з цим жити, та ще й якимось чином мати з того вигоду.
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22.03.2025 16:35 Відповісти
Викрутились. аби не вiдповiсти на питання про свою думку,мовляв при трампу економiка США виграе , чи програе, в той час як економiка Китаю буде продовжувати розвиватися , а продукцiя Китаю , що йшла на Америку бiльше заполонить Европу, замiсть американськоi .
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22.03.2025 18:37 Відповісти
До чого тут моя думка? є офіційні дані, що економіка США при Трампу програє, що й для Китаю не добре...
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22.03.2025 18:49 Відповісти
Тодi й не запитуйте, мовляв , чи Китай теж сильніший за Америку?
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22.03.2025 18:57 Відповісти
Трындеть - на Волгу, там тоже вода соленая.
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22.03.2025 14:55 Відповісти
Тобто, за счет войны, амеры пытаются ослабить нараись, чтобы та пошла в друзья к США, против Китая. В ход и дет и предательсто : Вьетнам(союз-апполон), Афган(цапорылия предоставляла амерам, в качестве самолетного перевалочного хаба, свои аэродромы на пути из омериги в афган... И Штаты спихнули опять Афган на срасцеюшку, пусть мельчает ее буджет)... Ну, и наконец-то Украина: ягелеядия - на грани партнерства со Штатами, против Китая, бо обессилела в войне с УКРАИНОЙ, А ШТАТЫ ОДНОЗНАЧНО ПРЕДАЛИ УКРАИНУ , ШОБЫ ПЫНЯ НЕ ВОЛНОВАЛСЯ, НИКТО ВАЛИТЬ СРАИСИЮШКУ НЕ БУДЕТ. Главный враг для них -Китай...ЗЫ... Не зря же Китай предложил Украине самые мощные китайские ракеты, как и помощь Украине, в восстановлении разрушенного войной хозяйства.
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22.03.2025 13:46 Відповісти
@ "В ці дні, одинадцять років тому, готувався фінальний етап анексії Криму.
"Цивілізований світ", особливо США радили Україні віддати Крим агресору, щоб не втратити більше. Але це лише мотивувало агресора для того, щоб "крымская весна" перейшла в "русскую весну" на сході України. План "юго-восток" перетворився на план "Донбас" виключно тому, що" получили п**ди". Бо росія зупиняється тільки там, де її зупинити.
І ось через одинадцять років війни, десятки тисяч жертв, "цивілізований світ" розповідає Україні, якими новими територіями треба поступитись і кому дістанеться атомна електростанція.
А новий президент США, який насміхався зі слабкості своїх попередників, виявився ще більшим нікчемою, який повторює все за попередниками.
Маразм цієї ситуації викликає, сміх, сльози, злість і блювоту.
Сполучені Штати шантажем примушують жертву агресії поступитись агресору і весь так званий, цивілізований світ уважно слухає ватажка терористичної держави, який вимагає поділити майно жертви і надати йому гарантії, що жертва не буде озброюватись і не шукатиме захисту.
Ця війна знищила поняття міжнародного права, показала нікчемність всіх міжнародних структур і ненадійність партнерств і союзів, а також продемонструвала, що ніякого "цивілізованого світу" не існує, і що великі демократії з їх "цінностями" схлопуються за місяць".
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22.03.2025 12:40 Відповісти
А самое дно - самая теперь не сильная страна бздыкловато отзывает из ООН свое резюме, мол, каазлабад - страна-террорист.
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22.03.2025 12:50 Відповісти
В Амнриці до влади прийшли якісь дешеві клоуни і фріки. Весь цивілізований світ ірже над ними. Запасаємся поркорном і чекаєм...
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22.03.2025 12:41 Відповісти
Запасаємся поркорном і чекаєм на російські танки у Києві...
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22.03.2025 13:11 Відповісти
За три дні.
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22.03.2025 14:20 Відповісти
Ну так...чекати по різному можна...

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA?__cft__[0]=AZUPrsK2ZMLEVDisabdVCNaZoT1tiWhUbj3yVD_kYg2XwBp9cODciAgaZ2ONLFEDVv-HTHkFhj03S6hQ0weJUx65N41hu1TlynR5qLBz0TnvvBaF6VZlsfyp6VxnfB4SuZOVDZogUToTS0D4cB9iBZKnWTgfwCC83yuH056wn9DZAw&__tn__=-UC%2CP-R Міністерство оборони України

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02HQkX2Hfyk5RTY9JEVqKkU5Uspn5VsL3QcaCaGgbntLYQBZ7kKARjGdgeStbf22Jel?__cft__[0]=AZUPrsK2ZMLEVDisabdVCNaZoT1tiWhUbj3yVD_kYg2XwBp9cODciAgaZ2ONLFEDVv-HTHkFhj03S6hQ0weJUx65N41hu1TlynR5qLBz0TnvvBaF6VZlsfyp6VxnfB4SuZOVDZogUToTS0D4cB9iBZKnWTgfwCC83yuH056wn9DZAw&__tn__=%2CO%2CP-R 25 лютий 2022 р. ·

увага

На Оболоні ворожа ДРГ.

Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!

Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта!
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22.03.2025 14:30 Відповісти
Може, навпаки?
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22.03.2025 12:46 Відповісти
сказати, що на Трампа діють лестощі, то як визнати його ідіотом. Американці вибрали своїм президентом ідіота - і тільки ідіоти цього не помічають.
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22.03.2025 12:46 Відповісти
Як кажуть москалі "бєз лаха і жизнь плаха")Хто лох покаже час.
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22.03.2025 12:47 Відповісти
А ось і сам портрет.
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22.03.2025 12:53 Відповісти
Уберите этого пень-тюха. Он - хуже пыни, бо пресмыкает перед ним.
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22.03.2025 12:57 Відповісти
пропоную адміністрації Трампа заборонити фільми про Месників та Властеліна Перснів, а також всі книжки, де добро перемагає зло
Бо якщо він був президентом ті конфлікти ніколи б не почались, і взагалі не були враховані причини конфліктів
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22.03.2025 12:53 Відповісти
Да ви батєнька русскій...
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22.03.2025 13:14 Відповісти
Извиняюсь за выражевывание , мол сруцкий... Да тока ограниченный в своем кругозоре может не заметить, шо причина продолжающегося конфликта - это пресмыкание Трампа перед каазлабадом и предательство партнеров. Я уже не упоминаю об амер экономике, которую рыжий чмошник подзавалил на триллионы. Миллиардеров - на 500млрд. Там уже на дурачка амеры клин осиновый строгают.
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22.03.2025 13:23 Відповісти
О причинах конфликта... США его спровоцировало, бо кто подстрекал к продвижению в НАТО на восток, а главная причина войны, как грит пыня, Украина захотела в НАТО... И так: Вьетнам, Афган, Анголо-Кубы, Украина... - везде тот же почерк, самоустранение США, типо прыг в кусты, а оттуда повякивать, мол, моя хата скраю, я ничего не знаю. США теперь не отмыться от этого позора. Бздыкуны та й годi.
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22.03.2025 13:16 Відповісти
Ворона та лисиця, на жаль сир це Україна)))
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22.03.2025 13:00 Відповісти
Карл,ви маєте рацію.Трамп дуже любить коли йому оди співають,а ще краще коли зад вилизують.Це вже не лікується.
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22.03.2025 13:04 Відповісти
Два підора нашлі друг друга!
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22.03.2025 13:04 Відповісти
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22.03.2025 13:12 Відповісти
Так же и Трамп любит, когда ему вылизывают. В их тусовке фашистов-ревизионистов еще не факт, кто у них альфа главпетух.
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22.03.2025 13:14 Відповісти
А що ж тоді станеться,якщо ***** поцілує трампона в дупу?!😱
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22.03.2025 13:14 Відповісти
Зеленський теж знає, що лестощі діють на Трампа ...
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22.03.2025 13:15 Відповісти
Так треб це знати і використовувати на свою користь. Ну на дипломатичні здібності нашого "величного" ми надивилися.
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22.03.2025 13:32 Відповісти
У нормальної, психічно здорової людини лестощі викликають обурення. Лестощі це завжди спотворення реальності з метою ввести в оману "реципієнта" і отримання вигоди підлабузником. Зріла особистість чудово розуміє за що її варто хвалити і будь яке перебільшення свідчить що поряд з ним ворог який лестощами присипляє його розум. Тільки дурні сприймають лестощі як визнання, а підлабузників як своїх прихильників.
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22.03.2025 13:33 Відповісти
Батько Трампа казав - він дурнии і тщеславнии - не даи Бог піде в політику! - як в воду дивився
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22.03.2025 13:34 Відповісти
А уж як на нашого діють.Там не просто тепла ванна там мабуть джакузі з лестощів, бо судячи з всього той хто має іншу шудмку в команді одразу будуть звільнені.
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22.03.2025 13:48 Відповісти
За вушком почухав.
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22.03.2025 15:03 Відповісти
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22.03.2025 17:59 Відповісти
путлер и трамп - близнецы братья, их не женщины рожали, они оба выпали из заднего прохода у пьяного ишака, поэтому от них идёт такая вонь по всему миру.
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22.03.2025 18:29 Відповісти
 
 