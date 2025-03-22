Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт відреагував на інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Більдта.

Експрем'єр-міністр Швеції наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

"Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.

Співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США. Окрім того, Путін стверджує, що після замаху на Трампа під час передвиборчої кампанії пішов до церкви та свого священника та помолився за Трампа, як за свого друга.

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