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Новини Скандали довкола нардепа Яценка
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Нардеп Яценко "засвітився" на засіданні Нацоргану з протимінної діяльності, - журналіст Ніколов. ФОТО

Позафракційний народний депутат Антон Яценко був присутнім на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп Яценко на засіданні комітету з протимінної діяльності

"Нардеп Антон Яценко, якого ви легко можете нагуглити по словам "Тендерна палата України", "електронні майданчики Фонду держмайна". Він на свіжому фото з засідання Національного органу з питань протимінної діяльності. Це міжвідомчий орган, в нього входять кілька заступників інших міністрів, головним є Міністерство оборони. На фото керує парадом перший зам Іван Гаврилюк. Жодних нардепів у складі Нацоргану не передбачено, можете пересвідчитись", - наголошує журналіст.

За його словами, багато в чому розмінування фінансують донори.

Також читайте: Нардеп-ексрегіонал Яценко, який проживає в палаці на 1500 кв. м, отримує компенсації на проїзд від держави, - ЗМІ

" Ми вже навіть робили огляд закупівель у "Прозорро" по розмінуванню агроземель. І в одній з приватних компаній по розміновуванню навіть засвітився скандальний Олександр Лієв, який після вигнання з Міноборони за оборудки з поставками директорствував у бізнесі Максима Єфімова, який також продає міністерству зброю, а також і розміновує землю.

Ну і ще нюанс. Антон Яценко ще два роки тому подав законопроект, яким функції Нацоргану з питань протимінної діяльності пропонувалось перекласти з Міноборони на Мінінфраструктури. Законопроект тоді завалили. Навіщо їм пускати в тему Яценка, якщо можна самим все вирішувати. Але повторю - факт на лице. Він вже в Міноборони. І в бізнесі", - додає Ніколов.

Також читайте: Тимошенко мотивувала повернення Яценка в "Батьківщину" важкою ситуацією на Черкащині, а не фінансовим питанням, - віцеспікер Кондратюк

Також, за його інформацією, в перелік національних операторів, що працюють за донорські кошти, входять три організації — ТОВ "Демінінг Солюшнс", Асоціація саперів України та БФ "Сучасне село та місто". Останній сертифікувався у категорії "Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни". Головою фонду є Діана Білянівська - депутат Уманської міськради, та найголовніше - помічниця депутата Антона Яценка.

Автор: 

Яценко Антон (96) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+31
Ну так гавно не тоне, а випливає в самих неочікуваних місцях.
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22.03.2025 15:27
+28
розмінування можно "доїти" роками, онукам вистачить.
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22.03.2025 15:28
+24
Мэр Умани обвинила нардепа Яценко в сотрудничестве с россиянами.

Плетнева заявила, что Яценко якобы убеждал ее не помогать терробороне
"Под вечер мне позвонил Антон Владимирович со словами, что это дурость (поддержка ТрО - ред.), этого не нужно делать, что мы поддерживаем нашу армию, Киев может упасть за три дня, и непонятно, как жизнь сложится, возможно, придется договариваться с новой властью"

И у этого ублюдка сейчас все нормально, продолжает обворовывать Украину?!
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22.03.2025 15:34
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Ну так гавно не тоне, а випливає в самих неочікуваних місцях.
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22.03.2025 15:27 Відповісти
а потім по телемарафоні, після барбершопа "таку країну! таку країну!!! йти захищати нехочуть"
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22.03.2025 18:23 Відповісти
Затикачки мігрують там де щось можливо урвати.
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22.03.2025 15:27 Відповісти
розмінування можно "доїти" роками, онукам вистачить.
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22.03.2025 15:28 Відповісти
2012 по 2014 год - народный депутат Украины https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партия регионов).https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]

С 27 ноября 2014 по 29 августа 2019 года - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 народный депутат Украины VIII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (самовыдвижение)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
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Потрібна людина потрібна скрізь. Якщо рига не люстрували люстратори.
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22.03.2025 15:31 Відповісти
Чому ця проросійська мерзота не на тюремних нарах ?
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22.03.2025 15:31 Відповісти
Єрмак не дозволяє! Своя людина по Великому крадівництву!
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22.03.2025 15:56 Відповісти
воно не тільки проросійське. воно на всі сторони. більше просіоністське.
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22.03.2025 16:07 Відповісти
а ось його помічниця(покійна)
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22.03.2025 16:12 Відповісти
Забагато знала зайвого?
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22.03.2025 16:33 Відповісти
как говорил мой шеф (покойный)
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22.03.2025 17:13 Відповісти
Тому, що її кришують зрадники з опи.
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22.03.2025 16:19 Відповісти
Мэр Умани обвинила нардепа Яценко в сотрудничестве с россиянами.

Плетнева заявила, что Яценко якобы убеждал ее не помогать терробороне
"Под вечер мне позвонил Антон Владимирович со словами, что это дурость (поддержка ТрО - ред.), этого не нужно делать, что мы поддерживаем нашу армию, Киев может упасть за три дня, и непонятно, как жизнь сложится, возможно, придется договариваться с новой властью"

И у этого ублюдка сейчас все нормально, продолжает обворовывать Украину?!
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22.03.2025 15:34 Відповісти
такий він...а коли на початку вторгнення десь зник мінять будьоннівку Ірка найшла нового папіка
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22.03.2025 16:09 Відповісти
"И у этого ублюдка сейчас все нормально..."
Не тільки у цього ******** "сєйчяс всьо нормально".
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22.03.2025 17:14 Відповісти
Нардеп Яценко "засвітився"

Нардепові "засвєти"...
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22.03.2025 15:36 Відповісти
смертна кара начасі..
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22.03.2025 15:38 Відповісти
На закритому подвір'ї.
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22.03.2025 16:22 Відповісти
Та як скаженим розкрадальникам пропустити грошові потоки?
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22.03.2025 15:43 Відповісти
Ну так ніколов взяв би та пристрелив ці того мерзотника. Був би героєм.
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22.03.2025 15:58 Відповісти
Поплутав із дверима в буфет ВРУ.
Нє нагнєтайтє...
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22.03.2025 15:58 Відповісти
Риг мародерить кошти , а люди самі розміновують свої поля
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22.03.2025 15:58 Відповісти
Яценко - відомий схематозник і поплічник старої к¥рви Тимошенко, і не тільки. Зелені мародери за всіма гівно підбирають, бо таких покидьків, як яценко, ще пошукати.
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22.03.2025 15:59 Відповісти
Він однин з перших кандидатів на Народний Суд. ТОТАЛЬНЕ САКРАЛЬНЕ ЛЮСТРАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ - основа майбутньої України.
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22.03.2025 20:03 Відповісти
мерзкая жадная сущность, которая вышла с помойки
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22.03.2025 16:00 Відповісти
Це гів..о постійно займалось скупкою нерухомості і схематозом,кончений і дегенеративний тип!!!
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22.03.2025 16:00 Відповісти
Ну, ***, і розбудували країну мрій!!!
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22.03.2025 16:07 Відповісти
Але "на крові заробляє Порошенко" - так, зе-типіли?
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22.03.2025 16:10 Відповісти
Мабуть хоче на розмінування
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22.03.2025 16:16 Відповісти
Сапьор, ссккк ...ля...
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22.03.2025 16:45 Відповісти
В чому "зрада" - хтось може пояснити ?
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22.03.2025 16:54 Відповісти
Партіоти України, оце б то було дивно. А риги- пліснява закономірність.
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22.03.2025 17:07 Відповісти
Де тільки, ця істота, не нагадила по Україні тикаючи корочки нардепа ВРУ!!
А попросили його, особисто, побратими, щоб купив декілька наборів ключів, для техніки на Фронт, він відповів, що податки для цього платить!
Купили посади, щоб від Захисту України сховатися, і барижать на КРОВІ, «сплачуючи податки»!
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22.03.2025 17:10 Відповісти
як що, людина, один раз оступилася, то що тепер, до кінця життя гнобити?
він же профі. такі потрібні будь якій владі!
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22.03.2025 17:17 Відповісти
Но, Zе може все сам і на роялі грати, з Марконом розмовляти, у оченятка пуйлу заглядати.
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22.03.2025 18:13 Відповісти
Проста кормушка, кушать потрібно кожен день. Вони ж діти лейтенанта Шмідта.
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22.03.2025 19:56 Відповісти
ЗЕбандит відчуває запах грошей, інше його не цікавить. Працює по ЗЕнаводці
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22.03.2025 20:00 Відповісти
 
 