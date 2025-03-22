Нардеп Яценко "засвітився" на засіданні Нацоргану з протимінної діяльності, - журналіст Ніколов. ФОТО

Позафракційний народний депутат Антон Яценко був присутнім на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Антон Яценко, якого ви легко можете нагуглити по словам "Тендерна палата України", "електронні майданчики Фонду держмайна". Він на свіжому фото з засідання Національного органу з питань протимінної діяльності. Це міжвідомчий орган, в нього входять кілька заступників інших міністрів, головним є Міністерство оборони. На фото керує парадом перший зам Іван Гаврилюк. Жодних нардепів у складі Нацоргану не передбачено, можете пересвідчитись", - наголошує журналіст.

За його словами, багато в чому розмінування фінансують донори.

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" Ми вже навіть робили огляд закупівель у "Прозорро" по розмінуванню агроземель. І в одній з приватних компаній по розміновуванню навіть засвітився скандальний Олександр Лієв, який після вигнання з Міноборони за оборудки з поставками директорствував у бізнесі Максима Єфімова, який також продає міністерству зброю, а також і розміновує землю.

Ну і ще нюанс. Антон Яценко ще два роки тому подав законопроект, яким функції Нацоргану з питань протимінної діяльності пропонувалось перекласти з Міноборони на Мінінфраструктури. Законопроект тоді завалили. Навіщо їм пускати в тему Яценка, якщо можна самим все вирішувати. Але повторю - факт на лице. Він вже в Міноборони. І в бізнесі", - додає Ніколов.

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Також, за його інформацією, в перелік національних операторів, що працюють за донорські кошти, входять три організації — ТОВ "Демінінг Солюшнс", Асоціація саперів України та БФ "Сучасне село та місто". Останній сертифікувався у категорії "Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни". Головою фонду є Діана Білянівська - депутат Уманської міськради, та найголовніше - помічниця депутата Антона Яценка.