Нардеп Яценко "засвітився" на засіданні Нацоргану з протимінної діяльності, - журналіст Ніколов. ФОТО
Позафракційний народний депутат Антон Яценко був присутнім на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.
Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
"Нардеп Антон Яценко, якого ви легко можете нагуглити по словам "Тендерна палата України", "електронні майданчики Фонду держмайна". Він на свіжому фото з засідання Національного органу з питань протимінної діяльності. Це міжвідомчий орган, в нього входять кілька заступників інших міністрів, головним є Міністерство оборони. На фото керує парадом перший зам Іван Гаврилюк. Жодних нардепів у складі Нацоргану не передбачено, можете пересвідчитись", - наголошує журналіст.
За його словами, багато в чому розмінування фінансують донори.
" Ми вже навіть робили огляд закупівель у "Прозорро" по розмінуванню агроземель. І в одній з приватних компаній по розміновуванню навіть засвітився скандальний Олександр Лієв, який після вигнання з Міноборони за оборудки з поставками директорствував у бізнесі Максима Єфімова, який також продає міністерству зброю, а також і розміновує землю.
Ну і ще нюанс. Антон Яценко ще два роки тому подав законопроект, яким функції Нацоргану з питань протимінної діяльності пропонувалось перекласти з Міноборони на Мінінфраструктури. Законопроект тоді завалили. Навіщо їм пускати в тему Яценка, якщо можна самим все вирішувати. Але повторю - факт на лице. Він вже в Міноборони. І в бізнесі", - додає Ніколов.
Також, за його інформацією, в перелік національних операторів, що працюють за донорські кошти, входять три організації — ТОВ "Демінінг Солюшнс", Асоціація саперів України та БФ "Сучасне село та місто". Останній сертифікувався у категорії "Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни". Головою фонду є Діана Білянівська - депутат Уманської міськради, та найголовніше - помічниця депутата Антона Яценка.
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С 27 ноября 2014 по 29 августа 2019 года - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 народный депутат Украины VIII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (самовыдвижение)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
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Потрібна людина потрібна скрізь. Якщо рига не люстрували люстратори.
Плетнева заявила, что Яценко якобы убеждал ее не помогать терробороне
"Под вечер мне позвонил Антон Владимирович со словами, что это дурость (поддержка ТрО - ред.), этого не нужно делать, что мы поддерживаем нашу армию, Киев может упасть за три дня, и непонятно, как жизнь сложится, возможно, придется договариваться с новой властью"
И у этого ублюдка сейчас все нормально, продолжает обворовывать Украину?!
Не тільки у цього ******** "сєйчяс всьо нормально".
Нардепові "засвєти"...
Нє нагнєтайтє...
А попросили його, особисто, побратими, щоб купив декілька наборів ключів, для техніки на Фронт, він відповів, що податки для цього платить!
Купили посади, щоб від Захисту України сховатися, і барижать на КРОВІ, «сплачуючи податки»!
він же профі. такі потрібні будь якій владі!